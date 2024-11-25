я так же вторые ключи от авто отдала второму владельцу, причем лет 5 найти не могла и вот через три дня после продажи они находятся в самом неожиданном месте))))
15+ человек, которые просто хотели продать или купить вещи с рук, но не тут-то было
Истории
52 минуты назад
В мире, где купить или продать что-то с рук можно за пару кликов, казалось бы, все просто и удобно. Но иногда встречаются такие персонажи, что желание общаться с людьми исчезает напрочь. Зато бывают и совсем другие случаи — когда сделка проходит настолько приятно, что остаются только теплые воспоминания.
- Сегодня купил эспрессо-машину с рук. А когда я уже отъехал от него на приличное расстояние, то увидел, как продавец догоняет меня на своей машине. Когда я остановился, то он отдал мне какую-то деталь из комплекта, мол, я забыл. Уехал я оттуда с чувством веры в человечество. © Bluezone323 / Reddit
- Хотел подарить жене певчего кенара. Живу в такой местности, где канарейку купить проблема. В магазинах исключительно серые расцветки. По объявлению нашел желтого кенара, но 100 км от меня. Созвонился. Хозяйка птицы сказала, что продает за ненадобностью. Договорились, что за отдельную доплату отдаст клетку и запас кормов. Встречу назначили на утро, так как дорога дальняя. Утром в 9:00 пишу женщине: «Выехал. Через полтора часа буду, в 10:30». Приезжаю в какую-то глухомань, звоню продавцу, а абонент вне зоны действия сети. Пишу в мессенджер. Снова тишина. В итоге прождал до 12:00, психанул и уехал. По дороге домой в соседнем городе покупаю в зоомагазине серо- оранжевого кенара и вручаю супруге. Но в 20:30 мне приходит сообщение: «Ну вы где?» Занавес. © bee хобби / Dzen
- Продавала зимние сапожки. Договорились с женщиной встретиться в торговом центре. Она померила и спросила: «А можно немного похожу?» Отдала мне сумочку и пошла. Я на минуту отвлеклась, а ее нет! Сижу с чужой сумкой, внутри звонит телефон, рядом чужие ботинки. И тут она появляется и выдает: «Беру. Вот деньги, а это вам шоколадка». Я выдохнула и говорю: «А это вам стельки запасные, продавались вместе с сапожками». Фух. © Светлана С. / Dzen
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- Продавал стол-верстак. Сделал несколько фото с разных сторон. Указал размер: длину, высоту, ширину. Для особо одаренных сделал фото с приложенной рулеткой. Опубликовал объявление. И тут мне срочно пришлось уехать на 3 дня. Один потенциальный покупатель меня буквально замучил. Как только он узнал, что я в отъезде, то по 4-5 раз на день звонил и говорил, что он купит. Просил, чтобы я никому не продавал. В итоге я вернулся, от того мужика снова посыпались сообщения и звонки. Договорились о встрече. Приезжает он, заходит ко мне в мастерскую, смотрит на стол и выдает: «Стол большой, а я думал он меньше». © Всё будет хорошо, потом, может быть, если захочешь / Dzen
- Продавали матрас. Самовывоз, цена — копейки. В тот же день пишет потенциальный покупатель: «Если еще не продали, то через пару часов буду в городе и заберу». Договорились, жду. В назначенное время звонок в домофон. Заходит дедушка лет 70-75, худенький, невысокий. Один! А я ведь он не за пылесосом или набором кастрюль пришел, а за двуспальным матрасом. Дед оглядел товар, пощупал, все его устроило. Оказалось, что летом с бабушкой живут на даче, а там с матрасом все плохо, поэтому мой вариант ему сразу приглянулся. Он лишь попросил чем-нибудь смотать, чтобы нести в свернутом виде. В итоге дедуля взвалил его на себя и понес к выходу. Я посмотрел на это все и помог ему донести и погрузить. Даже рукой помахал на дорожку. Не перетрудился! © Einwind / Pikabu
- На днях выставила на продажу диван в хорошем состоянии за сущие копейки. Звонит женщина и просит назвать точный адрес, чтобы подъехать и посмотреть. Через три часа от нее ни весточки, звоню уточнить, когда мне ее ждать. А она мне как выдала: «А я подъехала и увидела, что вы в таком доме живете, и решила не связываться». Живем в новом комплексе. Не знаю, что это было. © Подслушано / Ideer
- Продавали мы сирийских хомяков. Приезжает мужчина ранним утром 8 марта. Выбирает и между делом говорит, что хочет дочери сюрприз сделать, пока она спит. А потом резко на меня переводит взгляд и говорит: «Ой, а ничего, что я так рано приехал?» А мне даже понравилось, что он сюрприз готовит. И вообще, я все равно проснулась уже. © Rina Lenkova / Dzen
- Решил продать свой грузовик. Он был даже не на ходу. Договорился с одним парнем. Он приехал, чтобы посмотреть, и зачем-то прихватил с собой кучу инструментов. И вдруг начал ремонтировать машину! В итоге быстренько ее починил и сказал: «Вот, теперь можешь продать ее дороже, потому что она на ходу». Он даже не пытался купить ее. © i2haveanuncle / Reddit
- Продавала как-то диван трехлетний. Состояние хорошее, а цена «практически даром», поэтому мигом улетел в руки новых владельцев. Приехали на машине и увезли. Но через несколько дней выхожу из дома, а напротив подъезда стоит тот самый диван. Подхожу ближе, а он весь в пятнах, и от него жутко воняет. Приглядываюсь, а на одной из подушек было написано черным маркером «спасибо». Я обалдела! Ради интереса написала владельцу свой вопрос, а он мне в ответ снова: «Спасибо!», — и заблокировал. Пришлось вызвать машину для того, чтобы отвезти диван в утилизацию, на что потратила вырученные деньги. Продала так продала. © Подслушано / Ideer
- Разместил объявление о продаже дома за 500 тыс. Пишет мне одна особа с просьбой продать за 200 тыс. Видите ли, им же еще ремонт потом делать, поэтому деньги нужны. © KrutoiNickname / Pikabu
С диваном читала несколько случаев. Мебель б/у, но хорошую могли взять, например, для домашних родов. Необязательно человеческих.
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- Продавала книги. Позвонил парень из другого города и попросил выслать почтой одну из книг, мол, все расходы берет на себя. Только была у него одна просьба: «Книгу давно ищет мой папа. У него скоро день рождения, а я захотел его порадовать. Но сюрприз можно удвоить, если вы подпишете книгу каким-нибудь поздравлением». Так хорошо стало от этих слов. Я очень долго подбирала самые теплые слова, складывала душевные фразы, чтобы порадовать незнакомого человека. Отправила. Через некоторое время мне позвонил этот парень и долго благодарил. Сказал, что папа был очень рад подарку, а когда прочитал слова поздравления, его глаза даже увлажнились. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз я увидел объявление о продаже ношеных носков, причем по очень высокой цене! И тут я подумал, а почему бы и мне не попробовать. Неужели покупают. В итоге продал свои носки и обувь. И тут мне стало не по себе. В итоге я перестал этим заниматься. © soberirishman78 / Reddit
- Купил я как-то раз упаковочную машинку на аукционе у компании за $ 100. Оказывается, что они переезжали в другое здание. Потом я выставил эту машинку на продажу за $ 600. В итоге через пару дней ее купила та самая компания. © TheHorseTrader / Reddit
- Была у нас машина, решили продать. Она в отличном состоянии, но мы присмотрели себе новую. Приятельница, с которой я близко общалась, попросила продать машину им с мужем, но в полтора раза дешевле. Главным аргументом было то, что отдадим «в надежные руки». Мы, естественно, отказались. Клянусь, она всему городу растрезвонила, что я жуткая жадина, и не смогла сделать им малюсенькую скидочку. Теперь даже наша общая знакомая со мной не здоровается. Круто! © Подслушано / Ideer
- Из дочкиной комнаты продавал школьный уголок в хорошем состоянии. Это стол и стенка со шкафами. Брал за 14 тыс., но выставил за 1 тыс., но при условии самовыноса и самовывоза. Тут же звонит женщина. По видеосвязи показал состояние. Ей очень понравилось. Попросила поставить в бронь, мол, через 3 дня с мужем приедут и заберут. Приехали втроем: она, муж и дочка. Дочка в восторге, мама тоже. Жена говорит мужу: «Рассчитайся, берем» И тут муж выдает: «Да это хлам! Он просто от мусора избавляется, еще и самовынос требует. И деньги за это заплати». Надо было видеть лицо женщины. Она стоит и офигевает. Я тоже дар речи потерял. Попросил их покинуть квартиру, раз покупки не будет. А когда дверь закрыл за ними, то услышал, как в коридоре начался скандал. Потом женщина позвонила и попросила продлить бронь. Я отказался. И ровно через 2 часа эту мебель уже грузила в машину другая семья. © R440 / Pikabu
- Продавала варочную панель. Позвонил мужчина и уточнил какие-то детали. Договорились о времени. В итоге время прошло, а он пишет: «А какая маршрутка едет до вас? По дороге чуть заблудился». В итоге добрался, варочную забрал и сказал, что он не местный. По дороге сломалась машина, поэтому он ее оставил и поехал на маршрутке. Сказал: «Ну я же обещал приехать!» К тому же он привез шоколадку для ребенка. Оказывается, что услышал его голос, когда разговаривал по телефону. Вроде бы ничего особенного, но так приятно стало, ведь далеко не каждый так держит слово. © spiridosha / Pikabu
- Разбирала детские вещи. Решила разместить объявление о продаже хорошего детского комбинезона. В качестве оплаты указала «киндер-сюрприз». Приехал мужчина и сказал: «Ребенок остался в машине. Сильно капризничает. Можете дать примерить?» В итоге мне самой пришлось идти в магазин за киндером для своего ребенка, потому что мужчина, конечно же, не вернулся. © Подслушано / Ideer
- Покупала тренажер. Приехала, сама разобрала его. Начала выносить и запихивать в машину. Беру самую тяжелую часть и спускаюсь на лифте и кое-как подтаскиваю к лестнице. И вдруг в подъезд входит он — мужчина-рыцарь. Говорит: «Девушка, подождите, я вам помогу!» Ну есть же еще джентльмены. Смотрю, а он мне дверь приоткрыл и держит. Обещал помочь? Помог. © Unknown author / Pikabu
- Выставила на продажу диван. Вчера звонит девочка лет 6 и спрашивает: «Диван продаете?» Я смеюсь и говорю, что с мамой или с папой буду разговаривать. А она в ответ: «Они не слышат». Тут до меня доходит, что родители глухонемые. Вечером они приехали смотреть диван. Я просто стояла. Стояла и смотрела, как 6-летняя девочка им все объясняет, а они через нее спрашивают и отвечают. © Подслушано / Ideer
Как ни крути, но сделка с рук — это кот в мешке, ведь можно столкнуться как с неожиданной наглостью, так и искренней добротой. А главное, каждая такая история добавляет немного красок в будничную рутину.
Комментарии
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Как можно по телефону определить, что звонит девочка лет шести?
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