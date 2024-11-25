15+ человек, которые просто хотели продать или купить вещи с рук, но не тут-то было

В мире, где купить или продать что-то с рук можно за пару кликов, казалось бы, все просто и удобно. Но иногда встречаются такие персонажи, что желание общаться с людьми исчезает напрочь. Зато бывают и совсем другие случаи — когда сделка проходит настолько приятно, что остаются только теплые воспоминания.