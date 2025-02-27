"А я хочу не такое, а я хочу другое, другое не такое, а какое - я сама не знаю, но, когда хорошо подумаю, то, возможно, придумаю" - из этой серии.
12+ историй о людях, которым не угодишь, хоть звезду с неба достань
Иногда кажется, что угодить человеку с подарком — задача не из легких. Ты стараешься, выбираешь, вкладываешь душу, а в ответ — недовольство, разочарование или даже возмущение. И дело не всегда в цене или полезности подарка — порой люди ожидают совершенно другого или просто не умеют радоваться сюрпризам.
- Муж предложил заехать в дилерский центр на моей машине. Почему бы и нет? Приехали, посмотрели несколько автомобилей, и мне сразу приглянулся Mini Cooper. Пока я любовалась им, мой автомобиль уже отдали в трейд-ин — но я об этом не знала. Меня пригласили на тест-драйв, и я с удовольствием выехала на новом Купере. Машина понравилась, я вернулась в салон, где муж и продавец спросили:
— Все нравится? Хотела бы себе такую?
— Конечно! — ответила я.
И тут мне протягивают ключи:
— Поздравляем, это твоя новая машина.
И что же я сделала? Закатила истерику! Вместо радости — слезы. Я требовала вернуть мой старый автомобиль. Ведь я даже не успела с ним попрощаться! Минут через десять успокоилась и, уже довольная, поехала домой. Но окружающие были в шоке… Да и я сама тоже! © Erin Holling
- Долгая разлука, встреча в чужом городе. Он намекает на романтический ужин, и я замечаю у него карточку из ювелирного. Мы давно вместе, разговоры о свадьбе были… Может, вот оно? Вечер, романтика, его теплые слова: как скучал, как любит. И вот — говорит, что у него есть подарок. Замираю в ожидании. И он достает… серьги. В душе осадок. Думаю: «Дура, на что надеялась». Проходит пару часов, и вдруг он спрашивает:
— А как ты хочешь, чтобы я сделал предложение?
Я, уже без иллюзий:
— Да плевать, главное, чтобы в итоге было кольцо.
Ну он и достал кольцо.
Ну я и согласилась. © Подслушано / Ideer
- Отчим попросил помочь ему выбрать кольцо для предложения маме. Я знала, что ей нравится, и нашла идеальный вариант. Оно было с круглым камнем, изящное и дорогое. Отчим сделал предложение, мама сказала "да", но ее первые слова были: «Я ведь говорила, что мне больше нравятся овальные камни… Но ничего, всегда можно вернуть». Ощущения? Просто вау. © Unknown author / Reddit
- У мужа есть дочка от прошлого брака. Ей 14 лет. И я пытаюсь наладить с ней отношения, так как муж обожает этого ребенка. Вчера взяла кредит и купила ей дорогой планшет. Знаете, что она с ним сделала? Маленькая негодница мило улыбнулась и сказала, что маме отдаст на 8 марта в качестве подарка от папы. © Подслушано / Ideer
- Была у нас в городе известная певица с концертом. Я сходила и встретила там нашу бухгалтера. На следующий день спрашиваю у нее:
— Ну как, понравился концерт?
А она с недовольным видом:
— Нет, конечно.
Я удивилась, ведь концерт был просто супер! Оказалось, что, по мнению бухгалтера, певица просто обязана целовать всех, кто дарит ей цветы, и лучше прямо в губы.
— Моя дочь ей букетик подала, а ее даже не поцеловали. Мы же ее любим и билеты купили, значит, она обязана!
Пришлось ей сказать:
— А давай сейчас к тебе подойдет кто-нибудь из сотрудников, сунет три розочки и потребует поцеловать в знак благодарности. И непременно в губы.
Взгляд у нее был, конечно... © Жаныл Дощанова
- Пришла на новую работу — платят хорошо, и работа нравится. Но вот директора… странные. Помимо сладких подарков для детей сотрудников, они выдают подарки для питомцев, заявляя, что это тоже «дети». В наборе — три банки хорошего корма, лакомства и игрушка. Чтобы получить, нужно предъявить фото с питомцем. У самих начальников тоже есть животные: мейн-кун и корги. Они наряжают их в костюмы Деда Мороза, делают открытки с их изображением и вкладывают к каждому подарку. И вроде бы мило, коллектив даже стал дружнее. Но все равно остается странное ощущение. Эти деньги можно было бы потратить, например, на премии. Да и открытки с семьями сотрудников смотрелись бы уместнее. Возможно, я старомодна, но этой моды на поклонение животным не понимаю. Хотя подарок приняла — у меня тоже есть кошка, и я ее люблю. © Подслушано / Ideer
- В тот год мама лежала в больнице, и я купила ей цветок в сувенирном магазине и открытку. А она сказала: «Зачем тратить деньги на такую ерунду? Это даже есть нельзя. Купила бы лучше морковный торт». Я понимаю, что это практичное мышление, но тогда мне было обидно и неприятно. © yellowblanket123 / Reddit
- Мы благодаря мужу переехали в США. Он сказал, что тут все живут с раздельными бюджетом, платят за все пополам. Согласилась. Я медик, диплом подтвердить сложно, но работу быстро нашла в сфере, получаю неплохо. Он прыгает по контрактам. Когда работает, получает вдвое больше меня, но работает не часто. Через пару лет он заявил, что не чувствует, что его любят, и предложил развестись. Я опять согласилась, не принуждать же его. Потом он сказал, что съем раздельно — дорого, и мы остались жить соседями. Потом он заявляет, что еду мы будем покупать каждый сам. И опять я согласилась. Оказалось, я раньше подсознательно съедала равную ему порцию, потому что платили пополам, а ел он очень много. Теперь я ем йогурты-салатики, начала худеть. Он опять недоволен, ведь доставка каждый день — затратно, а готовить он не хочет. Уйти от него не могу, страшно остаться совсем одной в незнакомой стране. Так и живём. © Подслушано / Ideer
- Я тот человек, который иногда не умеет правильно реагировать на подарки. Но вот случай, за который мне до сих пор неловко. Однажды мой бывший парень показал мне розовый пенал с единорогом и спросил:
— Ну как? Милый?
Я честно ответила:
— Я не фанатка всего этого милого и девчачьего.
А потом он сказал, что это мой подарок. Я тут же попыталась загладить ситуацию:
— Ой, спасибо! Он мне нравится!
Он часто дарил мне случайные вещи, которые я не просила. Это было мило, но мне казалось, что он даже не пытался узнать, что мне действительно нужно. А мне, как минималисту, больше ценны впечатления, а не материальные вещи. © CaterpillarSad2791 / Reddit
- Я зарабатываю неплохо. Помогаю семье, когда нужно на здоровье, плачу ипотеку. Недавно решила вложиться в свою внешность. Теперь я враг семьи номер один. Уже год в черном списке, потому что не дала денег на брекеты сестре, а потратила на себя. Но, если что, это были не ногти и реснички, а виниры, липосакция и пересадка волос. © Подслушано / Ideer
То есть брекеты сестре нужнее, чем хозяйке денег виниры?
Не надо никому рассказывать, что у тебя есть дополнительные деньги даже близким родственникам. И, наверное, не стоит даже родствнникам рассказывать о липосакции...
- В 18 лет встречалась с парнем. Кроме встреч у него дома, никаких свиданий не было. И я его бросила. Но он не сдавался. Таскал цветы, сменил имидж, начал приглашать на настоящие свидания. Однажды явился ко мне с щенком в подарок. А я смеялась и показывала ему фото своего нового парня на телефоне. Он даже заплакал. Ушел, но время от времени напоминал о себе. Прошло 13 лет. В прошлом году он стал моим мужем. Настойчивый парень. © Подслушано / Ideer
- На работе коллеги решили сделать приятное сотруднице, пока она была в отпуске. Купили для нее новую клавиатуру — стильную, модную и красивую. Установили и, довольные, стали ждали ее возвращения, предвкушая радость. Но радости не случилось. Вернувшись, она возмутилась так, что пришлось срочно искать точно такую же клавиатуру, как была раньше! Кто работает 8 часов за компьютером, понимает, как пальцы привыкают к клавишам. © Hope Nadezhda
- Однажды съезжала с апартаментов и, передавая ключи хозяину, решила оставить небольшой подарок в знак признательности — шоколад. Он взял плитку, покрутил в руках, хмыкнул и сказал: «Шоколад неизвестного происхождения мы есть не будем». А затем спокойно выбросил его в мусорку… прямо при мне. © Olena Fadieieva
- Я как-то невзначай спросил у девушки, пользуется ли она духами, которые я ей подарил, а она ответила: «Я их выбросила. Не понравились». Если бы продала или подарила кому-то — ладно, вопросов нет. Но просто выкинуть… А духи, между прочим, стоили 150 долларов. Для меня это немаленькая сумма. © frankymun / Reddit
- Мой мужчина предложил поехать отдохнуть в другую страну. Я ответила, что, конечно, рада, но лучше было бы просто купить мне на весну куртку (старую я сносила до дыр), сапоги (которых тоже нет) и кроссовки на лето (у меня дефект стопы, и с обувью вечная проблема). Тем более, что все это обойдется раз в десять дешевле. В итоге меня обвинили в меркантильности и попытке его использовать. Я в шоке... Да и как он мог звать меня на море, если у меня даже купальника нет?.. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад я была приглашена на празднование совершеннолетия моей подруги. Уже бывшей. Я хотела подарить что-нибудь креативное, поэтому сделала подарок своими руками. Получилось так, что пришла я туда, опоздав на двадцать минут. Она открыла мне дверь и сказала проходить на кухню. Там сидело много незнакомых мне людей. Я поздоровалась и тут же вручила подруге мой подарок. Она его открыла и злобно выпалила: «Что это за фигня? Не могла деньги подарить?» Я от обиды разрыдалась и ушла. Больше не общались. © Подслушано / Ideer
- Отмечали юбилей у матери. Мы от нашей семьи подарили скромный подарок и букет роз. Сестра с мужем подарили ноутбук. Мать весь вечер их нахваливала и ставила в пример, что вот так надо жить, чтобы ноутбуки дарить, а не всякое барахло. Было стыдно и обидно. Кое-как досидели до конца. Ноги моей там больше не будет. © Подслушано / Ideer
Подарки — это всегда про отношения между людьми. Иногда они сближают, а иногда становятся поводом для обид и разногласий. Одни ожидают благодарности за сам факт внимания, другие — идеального попадания в их желания.
Но как бы ни сложилась ситуация, одно остаётся неизменным: подарок — это всегда история. И иногда она оказывается гораздо интереснее, чем сам презент.