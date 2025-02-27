12+ историй о людях, которым не угодишь, хоть звезду с неба достань

Подарки — это всегда про отношения между людьми. Иногда они сближают, а иногда становятся поводом для обид и разногласий. Одни ожидают благодарности за сам факт внимания, другие — идеального попадания в их желания.

Но как бы ни сложилась ситуация, одно остаётся неизменным: подарок — это всегда история. И иногда она оказывается гораздо интереснее, чем сам презент.