10+ бесполезных вещей, которые мы так упорно покупаем и дарим

Все мы хоть раз в жизни получали подарок, который был, мягко говоря, неожиданным. На первый взгляд — милый или даже полезный, но через пару дней он отправлялся в дальний угол шкафа или коробку «на передарить». Свечи причудливой формы, фитнес-браслеты, наборы для душа — такие вещи говорят больше о фантазии дарящего, чем о наших желаниях. Мы собрали истории о самых бесполезных и просто смешных подарках. Проверьте, что из этого списка уже есть у вас.

1. Свечи причудливой формы

Свечи в виде елочек, животных или тортиков выглядят мило и необычно. Но в этом их главный подвох: такие свечи не хочется жечь, ведь они слишком красивые! И чаще всего они остаются стоять на полке, собирая пыль, или отправляются дальше в подарок кому-то другому. Настоящий круговорот свечей в природе! Такие подарки — это как сказать: «Я должен был что-то купить, но не хотел напрягаться. Ты, наверное, хотел плед или набор для творчества, но вот тебе свеча в форме снеговика. Наслаждайся!». Сделал свечу сам? Великолепно! Купил мой любимый аромат? Отлично! Но если это просто «держи свечу», особенно на день рождения, то нет, спасибо". © PolloMama / Reddit

2. Наборы для душа

Ana K 1 час назад Это если точно знать предпочтения, а то можно не угадать - - Ответить

Эти подарки выглядят очень привлекательно: красивые упаковки, универсальность — кажется, что пригодятся всем. Но на деле это самый «дежурный» презент, который легко купить, подарить и забыть. До сих пор немного стыдно за то рождественское недоразумение! Купила родителям парня в качестве подарка наборы для ванной. Не самые дешевые, а с дополнительными штуками вроде одеколона или мочалок. После праздников мой парень сказал мне, что в их семье такие наборы воспринимаются как намек на то, что человек плохо пахнет. © GlitchingGecko / Reddit



3. Картины по номерам

Мариночка 8 часов назад Как Анастасия правильно ранее написала, то да, у меня художественное образование, я люблю писать и рисовать картины, но блин, какой же кайф не напрягаясь сидеть закрашивать картину по номерам. Это такой релакс своеобразный для художников.



Плюс если уж сюжет совсем неподходящий или некрасивый, то холст можно загрунтовать и писать, что тебе хочется, бесплатные холсты всегда нужны😊 - - Ответить

Конечно, здорово, если кто-то увлекается рисованием по номерам. Но для подарка это, мягко говоря, странный выбор. Особенно когда сюжет — что-то вроде «кошка на фоне радуги» или «очень солнечный закат». И рисовать не хочется, и повесить такое на стену как-то неловко. Очередной «чемодан без ручки» — жалко выбросить, но и пристроить куда-то сложно.

4. Книги по самосовершенствованию

MБ 18 часов назад Мне подруга подарила учебник "Работать с дебилами". Достаю n/a видное место, если совсем бесят коллеги 😈 - - Ответить

Представьте: вы открываете подарок, а там что-то вроде «Как стать веселым и найти друзей». Намек понятен, но вряд ли приятен. Наверное, проще сразу подарить открытку: «Сделай уже что-нибудь со своей жизнью, а то грустно смотреть». К тому же такие книги не всегда содержат практические советы, которые реально помогут. Мама подарила мне книгу с названием что-то вроде «8 правил любви» и написала на ее первой странице, как эта книга ей помогла. Спустя неделю она подала на развод с моим отцом. © Thasira / Reddit

Thasira / Reddit Я проходила лечение от одного расстройства, когда была подростком и, дальние родственники, с которыми у меня мало общего, подарили мне на Рождество огромную книгу на 500 страниц с «мотивирующими» цитатами. Это были те самые банальные фразы, которые часто видишь в соцсетях. Я пыталась найти хоть что-то ценное, но ничего мне не откликнулось. Вскоре я избавилась от этой книги. Родственники, конечно, хотели как лучше, и я оценила их попытку поддержать меня, но этот подарок только показал, насколько мало они понимали, через что я тогда проходила. © justhereforbaking / Reddit

Моя мама обожала дарить книги по самопомощи. Причем не те, которые ты хотел или проявлял к ним хоть какой-то интерес, а те, которые, по ее мнению, должны были «исправить» то, что она хотела в тебе изменить. © Commercial-Ad-261 / Reddit

5. Кофейный набор или чайный сервиз на много персон

Nati Ja 17 часов назад А у меня сервиз "Мадонна" стоит в коробке под кроватью... Предлагала взять дочери- отказалась. У всех свои чашки-кружки - - Ответить

Набор кофейных чашек на 6 персон выглядит красиво и солидно. Но как часто вы видели, чтобы их действительно использовали? Если в семье действительно есть привычка собираться всем вместе на кофе, то такой набор у них уже наверняка есть. А в других случаях он просто занимает место в шкафу или, в лучшем случае, используется пару раз в год. Чайные сервизы — это вообще отдельная история. Раньше для них обязательно нужен был сервант. У кого-то он еще остался, или теперь сервизы просто лежат в коробке, ожидая своего часа?

6. Фитнес-браслет

Наталья Хижняк 23 часа назад вот от такого подарка я бы не отказалась - - Ответить

Сначала кажется, что это гениальный подарок: удобный, стильный, мотивирующий. Надеваешь браслет — и все, ты уже на пути к здоровому образу жизни. Но на практике иногда бывает так. Даришь такой гаджет, а человек тут же чувствует себя обязанным ходить больше. Первую неделю он старательно считает шаги и радуется каждому вибрирующему «Ура, цель достигнута!» Через месяц это устройство превращается в дорогие часы, которые зачем-то меряют пульс в самых неожиданных ситуациях. Моему мужу нравится отслеживать наши велосипедные поездки — как по тропам, так и вне их. А для меня это портит все удовольствие, если постоянно нужно стремиться ехать быстрее. То же самое с бегом: когда он впервые отправился на пробежку со мной по моему любимому маршруту, я не хотела знать ни расстояние, ни сколько калорий я сожгла. Для меня это был просто красивый маршрут и возможность помедитировать. © ImFromHere1 / Reddit

7. Настольные игры для огромной компании

мальвина 21 час назад У нас дома один ребёнок, и есть куча игр от 2-х участников. В чем проблема подобрать игры н-а маленькую компанию. - - Ответить

В теории идея отличная: игра собирает всех друзей за одним столом, вы смеетесь, обсуждаете правила, и вечер проходит идеально. Но в жизни оказывается, что для этой игры нужно не меньше 8 человек. Если вы не устраиваете регулярные домашние вечеринки, коробка с игрой просто лежит в шкафу. «На всякий случай», — думаете вы. А потом случай все не приходит, и игра просто становится напоминанием о том, что у вас нет столько друзей.

8. Подушки с надписями

Светлана БМВ 1 день назад Порой тaкие подарки действительно сложно оценить. Видимо, свекровь хотела сделать что-то приятное, но не угaдaлa. Хорошо, что подушкa «исчезлa», и больше не нaпоминaет об этом. - - Ответить

На подушке написано: «Только позитив».

«Семья, уют, счастье», «Дом там, где сердце», «Жизнь прекрасна» — такие подушки будто кричат о том, как все должно быть идеально. Но вот беда: чаще всего они просто не вписываются в интерьер. Лежат себе на диване, собирают шерсть кота и напоминают о «счастье», когда ты просто хочешь завалиться и поспать. А если нет дивана, то вообще отправляются в шкаф, где эти «послания» будут пылиться до следующего ремонта. Однажды моя свекровь подарила мне самую ужасную подушку с надписью: «Просто девочка, которая любит книги». На ней была нарисована девушка, которая якобы должна была быть похожа на меня, но совсем не была, и текст выглядел кривым и косым. Это, видимо, была какая-то неудачная реплика оригинального дизайна. Мне пришлось притвориться, что подарок понравился, а потом подушка как-то «исчезла». © woopigbaby / Reddit

9. Амулет на удачу

Киса 20 часов назад Просто не нужно воспринимать украшение, как магический предмет, а носить для удовольствия. - - Ответить

«Носи это, и удача будет всегда с тобой!» — звучит как магия. Амулет действительно может выглядеть красиво, висеть на шее или радовать глаз. Но давайте честно, разве кто-то всерьез в это верит? Экзамены все равно придется сдавать, работу делать, а на собеседовании амулет вряд ли поговорит за вас. Все становится особенно забавным, когда у вас что-то идет не так. Сразу хочется спросить у амулета: «А ты вообще будешь работать?» Вывод напрашивается сам собой: удача точно любит трудолюбивых, а не тех, кто надеется на камешки. Удача есть удача. Ее очень сложно измерить. Вот пример: вы играете в карточную игру, и ваши шансы на победу — 98%. Но это не значит, что вы не проиграете следующие 100 игр подряд. © Drew_tha_Dude / Reddit

10. Вещи с неочевидным назначением

MБ 17 часов назад Как обладательница ложечек для грейпфрута негодую! - - Ответить

Гаджеты, аксессуары или непонятные предметы, которые нужно «освоить». Например, «прибор для массажа лица» или «специальная ложка для авокадо». Это оригинально, но чаще всего такие вещи так и лежат в коробке, дожидаясь своего часа. Спойлер: он не наступит. Позвольте рассказать о худшем подарке, который я когда-либо получала. Немного предыстории: у меня напряженные отношения с матерью. Этот подарок я получила на свое 21-летие, когда наши отношения уже были на грани — мы жили в разных странах, и я еще не решила, разорвать ли связь полностью. Подарок пришел по почте, без предупреждения, спустя день после моего Дня рождения. Это была маленькая белая коробка, примерно размером с упаковку от бургера. Я ее открыла. Внутри был кактус в горшке. Не живой, не пластиковый, а будто из воска. Я подумала, что это свеча, но фитиля не нашла. На дне горшка оказалась маленькая панель с переключателем. Включаю — ничего. Оказалось, внутри есть отсек для батарейки, но чтобы добраться до него, нужно было соскоблить половину воска. В итоге я вскрыла все ножом, вставила батарейку и включила. Кактус едва засветился. Подсветка была настолько тусклой, что даже в темноте ее трудно заметить. Ни пользы, ни смысла, ни эстетики. До сих пор не понимаю, где она это нашла и почему решила, что мне это нужно. «Лампа»-кактус сразу отправилась в мусор. Так я установила для себя новый стандарт худших подарков. © knightsbridge- / Reddit

Бонус: ТОП-3 интересных, но бесполезных подарка

Звезда в космосе с вашим именем

Теперь где-то в далеком космосе есть звезда с вашим именем. Правда, увидеть ее без телескопа нельзя, а подать туда электричество точно не получится. Но вы можете утешить себя мыслью, что она гордо сияет где-то среди миллиардов других звезд, о которых тоже никто не знает. Какая самая бесполезная вещь, которую можно подарить девушке? Unknown author / Reddit Назовите звезду в ее честь. © miniwyoming / Reddit

А мне принадлежит кусок земли на Луне! © ShadyAidyX / Reddit



Год 3000. Ваша пра-пра-пра-внучка благодарит за этот лакомый кусочек лунной недвижимости, потому что человечество уничтожило Землю и переселилось на Луну. © musesmuses / Reddit



Подождите, а я думал, что в 3000-м люди будут жить под водой? © -TheHumorousOne- / Reddit

Титул лорда

Миранда Буш 1 день назад А я бы хотела такой подарок) Понятно, что это филькина грамота, но все равно прикольно. - - Ответить

Теперь вы лорд. Точнее, у вас есть бумажка, которая утверждает, что где-то в Шотландии у вас есть маленький участок земли размером с салфетку. Конечно, на этой земле ничего не построишь, но звучит солидно: «Я лорд. Чай мне, пожалуйста, подавайте с поклоном». Девушка подарила мне «титул лорда» в качестве шутки. По сути, теперь у меня есть свой кусок земли в Шотландии, который в теории позволяет мне добавить «Лорд» в свои документы. У нее скоро день рождения, и я ищу не менее бесполезный подарок. Какие идеи? © Unknown author / Reddit

позволяет мне добавить «Лорд» в свои документы. У нее скоро день рождения, и я ищу не менее бесполезный подарок. Какие идеи? © Unknown author / Reddit Просто чтобы все знали: эти «титулы лорда» — полная фикция. Они не дают вам никакого «лордства» или особого статуса, и, да, земли у вас тоже никакой нет. © InsaneInTheRAMdrain / Reddit

Генетический тест, чтобы узнать происхождение

Анна 19 часов назад Всякое медицинское только по запросу: если человек действительно хотел бы сделать такой тест, то почему бы не подарить. А вне этого не надо. Я бы например точно не хотела бы сдавать свои генетические образцы непойми кому непонятно зачем. - - Ответить

С одной стороны, может быть интересно. С другой — вместо сюрприза человек получает распечатку с процентами типа: «5% итальянец, 10% немец, а остальное — неизвестно».