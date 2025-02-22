12 школьных историй, от которых в голове так и звучит «достаем двойные листочки»

Если история про ежа недавняя, то не удивлена. В нынешних учебниках задания так написаны, что даже я не всегда сразу вижу варианты.

Куча какого-то текста, картинки, где-то в середине то что надо написать, и где-то внизу " выберете из вариантов" ( а по расположению кажется, что это уже другое задание)