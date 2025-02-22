12 школьных историй, от которых в голове так и звучит «достаем двойные листочки»
Истории
2 часа назад
Школьные годы для кого-то были полны ярких моментов, а кому-то оставили смешанные чувства. Но звук мела, скрипящего по доске и запах обеда из школьной столовой записались на подкорке у всех. Наши герои тоже поделились своими смешными, неловкими и трогательными школьными историями.
- Помню одну мамашку одноклассницы, которая пришла ругаться. Она искренне недоумевала, почему это невзрачный мальчишка (я), получил оценку выше, чем у ее доченьки. Учительнице до сих пор благодарен. Она ту мамашу на место одной фразой поставила, сказав: "Почему вы думаете, что Дима глупее вашей дочки?"
Мамаша стояла и глазами хлопала. © Горчица / Dzen
- Дочка поступала в школу и проходила какой-то дикий тест. Выкладывают перед ней карточки с животными: свинья, волк, корова, обезьяна, коза. И спрашивают, мол, кто лишний? Дочка отвечает, что лишний волк, так как остальные животные травоядные, а он - хищник. Ответ неправильный! Оказалось, лишняя обезьяна, поскольку остальные звери в нашей стране водятся, а обезьяна - нет. © Роман Коршунов / Dzen
- Со мной в классе училась девочка по имени Полина, мы с ней вместе за одной партой сидели. Как-то еще в младших классах писали мы диктант, и эта Поля заехала на поля тетрадки. Учительница проверила, уж не помню, что там ей поставила, но написала на полях ее тетради слово "полЯ!". Так Полина потом посмеивалась и нам всем говорила, что учительница с нею персонально поздоровалась. © Ольга Б. / Dzen
- Во 2-м классе детям дали задачу. На картинках нарисованы стол, самолет и страус. Что лишнее? Можно исключить страуса - он живой. С другой стороны, у самолета и страуса есть крылья. В общем, мы исключили стол и оказались правы. Но не из-за крыльев.
Оказалось, страус и самолет на букву "с" - и это их объединяет! А третья картинка оказалась не столом, а табуреткой. Ох уж эти составители учебников.
- Зашел я в школу забрать сына с урока. Класс смотрит фильм о перелетных птицах. В основном, речь идет о том, что утки осенью летят на юг. Дети вопят: «Это неправда! У нас рядом на озере тысячи уток, и ни одна из них никуда не летит!» Учительница на это выдает: «Это неправильные утки. Они, как и вы, не знают школьной программы. Ученые, которые пишут учебники, лучше знают об утках, чем утки!» Тут я и выпал в осадок.
- Когда я училась то ли во втором, то ли в третьем классе, пришла уставшая после учебы и заявила своим домашним, что ухожу из школы и пойду работать. Они: "Тебя на работу не возьмут без образования! Надо школу закончить, потом институт". А я им: "Вот не надо мне врать! Я видела в газете объявление: «Требуются водители троллейбуса 2-3 класса»!" © mrs.thanx / Dzen
- В старшей школе возникла проблема с девочками: они додумались красить губы, а потом целовать зеркало в туалете, оставляя на нем отпечатки. Директриса решила, что нужно что-то с этим делать. Она вызвала уборщицу, позвала всех девочек в туалет и говорит такая: "Вы знаете, как нашей уборщице трудно оттирать следы от вашей помады? Вот покажите нам, пожалуйста, как вы это делаете!" Та берет швабру, окунает ее в унитаз и начинает оттирать зеркало. Все! После этого проблема со следами помады на зеркалах отпала сама собой. © Unknown author / Reddit
- Сын не хотел учиться. На линейке в первом классе его мутило. Пришел он домой, забросил в угол пиджак и говорит: "Как хорошо, что все это закончилось!" Я ему: "Как это закончилось? Только началось. Еще 10 лет". А он такой: "Как 10 лет? Я не пойду туда больше! Мне не понравилось..." Ничего, пошло-поехало: и школа, и колледж, и ВУЗ. © L.K. / Dzen
- По окружающему миру во втором классе на проверочной работе надо было вставить пропущенные слова в текст. Под текстом были варианты слов, которые надо вставлять. Тема была "Неживая природа". В предложении "Поздней осенью идет сухой, колючий или мокрый..." мой сын написал: "Еж!" На вопрос, почему не выбрал из списка слов подходящее слово "снег", сказал, что варианты вообще не заметил. Молодец, думаю, ответы из головы берет, а не из подсказок! Если смех продлевает жизнь, то, спасибо, сынок, продлил! © Лариса Щ. / Dzen
Если история про ежа недавняя, то не удивлена. В нынешних учебниках задания так написаны, что даже я не всегда сразу вижу варианты.
Куча какого-то текста, картинки, где-то в середине то что надо написать, и где-то внизу " выберете из вариантов" ( а по расположению кажется, что это уже другое задание)
-
-
Ответить
- Одноклассница училась на 4 и 5. Я случайно увидела, как она в слезах умоляла учительницу поставить ей 5, а не 4 за что-то. Подруга рассказала, эта девочка так умоляет всех учителей. Позже мы узнали, почему она так рьяно хотела быть отличницей. Оказывается, ее родители были в разводе, жили они бедно. Мама считала, что всему виной то, что она недостаточно хорошо училась в школе, поэтому и вышла замуж за какого-то бездаря. А была бы отличницей, то вышла бы за миллионера. В итоге у девочки и золотая медаль были и красный диплом. Замуж не вышла, жизни нормальной тоже нет - ждет миллионера.
- Сын не понял тему по математике и подошел к учительнице, а она отмахнулась: "Читай учебник!" Дома я объяснила ему как нас учили, и - вуаля! - домашку сделали. Так учительница пыталась влепить сыну двойку за неправильное решение! Но мой сын упер руки в боки и заявил: "У мамы два высших образования. Она лучше знает, как решать!" В итоге двойку она не поставила, но собрала родительское собрание и рассказала алгоритм решения этих заданий специально для "мам с высшими образованиями". Демарш я, конечно, оценила, но лучше бы она детям лишний раз тему объяснила. © Олеся Сидорова / Dzen
- Сыновья у меня погодки: первоклашка Вася и второклассник Павлик.
Хлопочу на кухне, входит Вася и спрашивает:
- Мамуль, а кто такие ращеголы?
Я, замотанная готовкой, переспрашиваю:
- Может, щеглы? Так это птицы!
- Не-е-ет, именно ращеголы!
- Васятка, да откуда ты слово такое взял? Нет такого слова.
- Есть! Его Павлик сказал!
Идем в детскую: за письменным столом сидит Павлик, учит наизусть стих Есенина:
- Нивы сжаты,
рощи голы,
от воды туман и сырость... © Ирина Землянская / Dzen
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15+ историй о людях, которые узнали кое-какую правду о близких
20+ человек рассказали без каких блюд не представляют себе настоящее новогоднее застолье
Кухня
2 месяца назад
15 человек, чья наглость разрослась до размеров Эйфелевой башни
Народное творчество
1 год назад
15+ человек, которые просто хотели продать или купить вещи с рук, но не тут-то было
Истории
2 месяца назад
14 историй о том, что отношения бывают разными — иногда забавными, иногда странными
15+ незаурядных ситуаций в лифте, которые начинались как банальные поездки
Народное творчество
5 месяцев назад
15 человек, которые пришли с работы с полными карманами впечатлений
Истории
1 месяц назад
14 историй, которые откровенно расскажут о буднях учителя
16 человек, которые ставят нахалов на место одним движением пальца
Истории
6 месяцев назад
14 человек, с которыми хочется больше в жизни не сталкиваться
Народное творчество
5 месяцев назад
20+ историй о людях, которые не готовы лишний раз раскрывать свой кошелек
Истории
3 месяца назад