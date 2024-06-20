18 доказательств того, что жизнь с детьми — это аттракцион похлеще американских горок

Некоторые будущие родители представляют себе дальнейшие события в розовых тонах. Но, как потом выясняется, жизнь мам и пап состоит не только из детского смеха и веселых игр, но и из различных трудностей. Щепотка хулиганства, смышлености и курьезности есть в каждом ребенке. О том, как все это проявляется, сквозь смех и слезы поведали герои нашей подборки.

«Кажется, у моей дочки появился новый секретный рецепт создания хаоса»

«Сделала булочки в подарок. Положила их на решетку остывать, вышла из кухни на 5 минут, и мой малыш откусил от каждого по кусочку в первом ряду»

«Внучка нарисовала мне несколько „шедевров“»

«Заметил, что мой сабвуфер дребезжит. Так вот оно что»

Все это достали из сабвуфера (прим. ADME).

«Он откусил первый кусочек от середины»

«Пожелайте мне удачи. Я достаю расческу»

«Я попросил свою дочь решить загадку с лабиринтом»

«Мой сын ел пармезан ложкой, а йогурт — шприцем для лекарств»

«Я решила подстричь себе челку в ночь перед съемками в детском саду»

«Когда мой брат был маленьким, он посмотрел одно видео. Там говорили, что если поднести к зажигалке купюру в $20, то она превратится в $100»



«Мои родители до сих пор хранят результат этого эксперимента на холодильнике».

«Моя 11-летняя дочь не хочет есть ужин, потому что „все сгорело“»

«Тут мне 2 годика, я с сиденьем от унитаза на голове»

«Дети оставили „шкурки“ от манго, хотя кожура была очищена»

«Мой семилетка потратил накопленные карманные деньги на 4 игрушки-сюрприза. А ведь мы его предупреждали»

«Пятилетка положил свои грязные носки в попкорн»

«Дите „чистит“ мой шлепанец»

«А мое 4-летнее чадо открыло контейнер вверх ногами. Тут 2160 деталей»

«Мой сын устал от того, что я периодически беру его конфеты»