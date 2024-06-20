18 доказательств того, что жизнь с детьми — это аттракцион похлеще американских горок
Некоторые будущие родители представляют себе дальнейшие события в розовых тонах. Но, как потом выясняется, жизнь мам и пап состоит не только из детского смеха и веселых игр, но и из различных трудностей. Щепотка хулиганства, смышлености и курьезности есть в каждом ребенке. О том, как все это проявляется, сквозь смех и слезы поведали герои нашей подборки.
«Кажется, у моей дочки появился новый секретный рецепт создания хаоса»
«Сделала булочки в подарок. Положила их на решетку остывать, вышла из кухни на 5 минут, и мой малыш откусил от каждого по кусочку в первом ряду»
«Внучка нарисовала мне несколько „шедевров“»
«Заметил, что мой сабвуфер дребезжит. Так вот оно что»
Ну, если он все время стоял со снятой задней крышкой, то неудивительно.
А если крышка была привинчена - как все это добро туда попало?
Все это достали из сабвуфера (прим. ADME).
«Он откусил первый кусочек от середины»
«Пожелайте мне удачи. Я достаю расческу»
«Я попросил свою дочь решить загадку с лабиринтом»
«Мой сын ел пармезан ложкой, а йогурт — шприцем для лекарств»
«Я решила подстричь себе челку в ночь перед съемками в детском саду»
«Когда мой брат был маленьким, он посмотрел одно видео. Там говорили, что если поднести к зажигалке купюру в $20, то она превратится в $100»
Памятник тупости 😂
Интересно, брату помогло это напоминание потом по жизни?)
«Мои родители до сих пор хранят результат этого эксперимента на холодильнике».
«Моя 11-летняя дочь не хочет есть ужин, потому что „все сгорело“»
А что, не сгорело, что ли?
Даже по фото видно подгорелую кукурузу, подгорелый хлеб и зелень. Подозреваю, мясо и баклажаны не лучше)
«Тут мне 2 годика, я с сиденьем от унитаза на голове»
«Дети оставили „шкурки“ от манго, хотя кожура была очищена»
Мдя...))
Кто-то очень избалован 😏
Любитель манго каждую крупицу мякоти готов цедить, а тут такая трата ресурса 😝
«Мой семилетка потратил накопленные карманные деньги на 4 игрушки-сюрприза. А ведь мы его предупреждали»
«Пятилетка положил свои грязные носки в попкорн»
Хм...
Ну, пусть сам угощается теперь.
5 лет - это так-то уже вполне понимающий человек.
«Дите „чистит“ мой шлепанец»
«А мое 4-летнее чадо открыло контейнер вверх ногами. Тут 2160 деталей»
«Мой сын устал от того, что я периодически беру его конфеты»
А вот вам подборка историй, в которых малыши поражают всех вокруг своим остроумием.