18 людей, чей девиз в работе и по жизни: «И так сойдет»

«И так сойдет», — фраза из известного детского мультфильма, герой которого обожал делать все тяп-ляп. В реальной жизни у этого персонажа появились последователи, чей девиз явно звучит: «Главное — не перетрудиться». Кому-то приходится разгребать последствия их работы, попутно выкладывая фото в интернет. Вот несколько таких кадров.

«Повесил телевизор и он встал просто как влитой. Присмотрелся к стене. Понимаете причину моего бешенства?»

Думаю, что твой единственный выход в данном случае — продать дом. © corneliu5vanderbilt / Reddit

«Знаю, что выглядит не очень. Украсила торт самодельными фигурками наших малышей-котов. Для меня это своего рода традиция — печь уродливые тортики»

«Попросил коллегу порезать торт»

Такое чувство, что он четко следовал инструкции: «Один нарежь треугольниками, а другой — квадратами». © 3z3ki3l / Reddit

«Родители заскочили на пару дней в гости»

Пока я отошел по делам, они решили помыть мои аквариумы, якобы, они слишком грязные. Вот так за пару часов можно уничтожить экосистему, которую я создавал годами.

«Дал папе попользоваться скрепочкой, которая идет в комплекте с телефоном и предназначена для того, чтобы менять сим-карты»

Теперь понятия не имею, где купить новую, хранил ее, как зеницу ока.

«Ничего необычного, просто дорога в Германии»

Для кого они делают такие краны? Вопрос открытый

«Просто рандомно стоящий унитаз посреди холла»

«Как много вопросов и так мало ответов...»

Держу пари, что на втором этаже этого дома торчит его спрятанная часть. © Germanguyistaken / Reddit

«Села как влитая»

Дизайнер на все ручки

«Поднос, который достался мне в наследство от хозяев квартиры»

«Сладкий тортик, десерты. Тут напишите свой короткий текст»

«Терпеть не могу оплетку на руле, но это просто сущий кошмар»

«Пришли в детскую поликлинику. На мониторе у нашего врача наклеено это»

Я подрабатываю уборщицей и часто убираюсь в офисах после закрытия. Так вот вы удивитесь, но куча людей оставляют пароли на рабочем столе. Причем большая часть из них — это цифра 1 + название компании. © Sufficient_Energy_32/ Reddit

«Доверили бате порезать пиццу. А он решил не разрезать пепперони»

«Заказал девушке на день рождения в подарок нашу фотку в рамке. И вот праздник наступил, вручил ей запакованный подарок. Она открывает, а там вместо нашей фотки два мужика»

«Без лишних слов — ванная комната в отеле»

«Купил пачку замороженных овощей. На упаковке написано, что внутри кукуруза, броколли, горошек, морковка. Вот что в итоге я получил»