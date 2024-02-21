18 людей, чей девиз в работе и по жизни: «И так сойдет»
«И так сойдет», — фраза из известного детского мультфильма, герой которого обожал делать все тяп-ляп. В реальной жизни у этого персонажа появились последователи, чей девиз явно звучит: «Главное — не перетрудиться». Кому-то приходится разгребать последствия их работы, попутно выкладывая фото в интернет. Вот несколько таких кадров.
«Повесил телевизор и он встал просто как влитой. Присмотрелся к стене. Понимаете причину моего бешенства?»
- Думаю, что твой единственный выход в данном случае — продать дом. © corneliu5vanderbilt / Reddit
«Знаю, что выглядит не очень. Украсила торт самодельными фигурками наших малышей-котов. Для меня это своего рода традиция — печь уродливые тортики»
«Попросил коллегу порезать торт»
- Такое чувство, что он четко следовал инструкции: «Один нарежь треугольниками, а другой — квадратами». © 3z3ki3l / Reddit
«Родители заскочили на пару дней в гости»
Пока я отошел по делам, они решили помыть мои аквариумы, якобы, они слишком грязные. Вот так за пару часов можно уничтожить экосистему, которую я создавал годами.
«Дал папе попользоваться скрепочкой, которая идет в комплекте с телефоном и предназначена для того, чтобы менять сим-карты»
Теперь понятия не имею, где купить новую, хранил ее, как зеницу ока.
«Ничего необычного, просто дорога в Германии»
Для кого они делают такие краны? Вопрос открытый
«Просто рандомно стоящий унитаз посреди холла»
«Как много вопросов и так мало ответов...»
- Держу пари, что на втором этаже этого дома торчит его спрятанная часть. © Germanguyistaken / Reddit
«Села как влитая»
Я когда-то тоже думала, что "встроенная техника" - это так. Выражение "в колонну" подтверждало эту догадку. Сразу представлялась бетонная такая колонна с духовкой и микроволновкой.
Дизайнер на все ручки
«Поднос, который достался мне в наследство от хозяев квартиры»
«Сладкий тортик, десерты. Тут напишите свой короткий текст»
«Терпеть не могу оплетку на руле, но это просто сущий кошмар»
«Пришли в детскую поликлинику. На мониторе у нашего врача наклеено это»
- Я подрабатываю уборщицей и часто убираюсь в офисах после закрытия. Так вот вы удивитесь, но куча людей оставляют пароли на рабочем столе. Причем большая часть из них — это цифра 1 + название компании. © Sufficient_Energy_32/ Reddit
«Доверили бате порезать пиццу. А он решил не разрезать пепперони»
«Заказал девушке на день рождения в подарок нашу фотку в рамке. И вот праздник наступил, вручил ей запакованный подарок. Она открывает, а там вместо нашей фотки два мужика»
Не парься, чел, зато когда расстанешся со своей дэвушкой, фотку рвать или палить не придётся
«Без лишних слов — ванная комната в отеле»
«Купил пачку замороженных овощей. На упаковке написано, что внутри кукуруза, броколли, горошек, морковка. Вот что в итоге я получил»
А вот еще одна подборка фото в стиле «Я вообще не должен был это делать, потому сделал абы как».
Комментарии
Вот овощи замороженные прям боль. На всю пачку один чахлый миникустик брокколи или цветной капусты, зато дофига зелёного горошка
Вместо той штучки для смены симки можно воспользоваться булавкой и сережкой гвоздиком. Да много чем... Не благодарите
Дизайнер с унитазом, кстати, молодец! Вписал дивайс в место гениально. И воспользоваться по назначению можно и даже смыть потом
Вид из окна?))