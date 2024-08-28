18 диких животных, которые рискнули подружиться с человеком и не прогадали

Приятно, когда дикие животные могут найти общий язык с человеком и получить в его лице не врага, а друга. Герои этой подборки ловко смогли наладить контакт с окружающей нас фауной. Однако важно помнить: не все животные так дружелюбны, и попытка подружиться с диким зверем опасна.

«Нашел крольчонка на парковке аэропорта. Отправил фото своей девушке, решили, что теперь он будет жить с нами»

«Пока сегодня колол дрова, успел познакомиться вот с таким мышонком»

«За 0,1 секунды до того, как мой ребенок пошел открывать дверь, чтобы впустить внутрь своего нового друга»

«В нашем бассейне поселилось семейство уток»

«На дороге сидели детеныши скунса. Я остановился и подождал, пока они уйдут обратно в лес»

Дружелюбная лягушка-древолаз, путешествующая по лесу

«У меня под крышей поселились птицы. Но, что самое интересное, они съели всех ос, которых я так сильно боялся»

«Эта милаха облюбовала мою лейку и живет там уже больше месяца»

«Пара зарянок решила свить гнездо прямо на колесе нашей машины. Мы переселили их в старую коробку из-под обуви. У них теперь есть три птенца»

«Сегодня встретил этого малыша на заднем дворе. И я клянусь, что он улыбнулся для фотографии!»

Вот такая пышная барышня повстречалась

«Встретила эту милашку на пляже. Думаю, она специально позировала для фото»

«Повстречал дружелюбную утку сегодня утром»

Пернатый важный паренек прилетел подружиться

«Этот малыш дремал в моей руке около 15 минут, а потом улетел»

«На стройке среди пиломатериалов нашелся такой ушастик. Отдали его организации по реабилитации и освобождению диких животных»

«Возвращаюсь домой, а тут это чудо»

Милаха. Постарайтесь не беспокоить его, позже мама вернется за ним. © Pibblepunk / Reddit

Так и есть! Вчера утром его уже не было. Она перенесла его на задний двор ночью. Думаю, ей нравится держать его здесь. © bespread / Reddit