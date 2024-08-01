18 талантливых актрис, которые могут и умилить до бабочек и напугать до чертиков

смотрела, наверное, половину. неверояно нравится фильм "Эмма", лично для меня это постоянный визуальный восторг и цветовое вдохновенье, поэтому постоянно пересматриваю. "Пэрл" посмотрела 1 раз, жуткий фильм, но сделан хорошо. "Дитя тьмы" смотрела 1 раз, очень неприятный. "Реинкарнация" очень затянутый, темный и произвел странное впечатление. "Суспирия" понравился, пересматривала несколько раз, хороший фильм про то, что когда долго призываешь то, о чем не имеешь представления, по итогу можешь получить неприятный сюрприз. "Багровый пик" как guilty pleasure: вроде, по сюжету полная дребедень, но Том Хидлстон так хорош, что время от времени пересматриваешь. "Мы" не осилила полностью, но конец жуткий. "Маленькие женщины" хороший. "Солнцестояние" произвел впечатление... сочетание тишины, спокойствия, яркой, залитой солнцем природы и кромешного ужаса произвело странное впечатление.