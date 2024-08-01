18 талантливых актрис, которые могут и умилить до бабочек и напугать до чертиков
Некоторые актрисы настолько хорошо умеют перевоплощаться, что умудряются выглядеть органично в любой роли: будь то трогательная комедия, пугающий триллер или мрачная драма. А часть артисток даже не боится поколдовать над своей внешностью для новой ленты. Мы решили собрать современных актрис, которым, кажется, подвластен любой жанр.
Джессика Честейн
«Жена смотрителя зоопарка» и «Багровый пик»
Беатрис Даль
«Тридцать семь и два по утрам» и «Месть нерожденному»
Лупита Нионго
«Королева из Катве» и «Мы»
Изабель Фурман
«Клаустрофобы 2: Лига выживших» и «Дитя тьмы»
Ева Грин
«Казино „Рояль“» и «Страшные сказки»
Лина Хиди
«Красный Барон» и «Судья Дредд 3D»
Энн Хэтэуэй
«Любовь и другие лекарства» и «Ведьмы»
Дакота Джонсон
«Пятьдесят оттенков серого» и «Суспирия»
Флоренс Пью
«Маленькие женщины» и «Солнцестояние»
Эми Адамс
«Зачарованная 2» и «Элегия Хиллбилли»
Наоми Уоттс
«Невозможное» и «Спокойной ночи, мамочка»
Софи Тернер
«Помешанный на времени» и «Другая я»
Тони Коллетт
«Маленькая мисс Счастье» и «Реинкарнация»
Миа Гот
«Эмма» и «Пэрл»
Андреа Райсборо
«Кошачьи миры Луиса Уэйна» и «Мэнди»
Сидни Суини
«Белый лотос» и «Омен. Непорочная»
Джейми Ли Кертис
«Снова ты» и «Хэллоуин убивает»
Джессика Бил
«Книга любви» и «Кэнди»
Кстати, некоторые актеры и актрисы не бояться кардинально изменить свою внешность для роли, пусть им и приходится порой идти на жертвы для этого.
Комментарии
Вы бы хоть пару слов написали о том, чем именно они до чертиков пугают. Я из представленного выше ничего не смотрела, например. Пролистала, ничего не поняла. Кстати, что из этого стоит посмотреть?
смотрела, наверное, половину. неверояно нравится фильм "Эмма", лично для меня это постоянный визуальный восторг и цветовое вдохновенье, поэтому постоянно пересматриваю. "Пэрл" посмотрела 1 раз, жуткий фильм, но сделан хорошо. "Дитя тьмы" смотрела 1 раз, очень неприятный. "Реинкарнация" очень затянутый, темный и произвел странное впечатление. "Суспирия" понравился, пересматривала несколько раз, хороший фильм про то, что когда долго призываешь то, о чем не имеешь представления, по итогу можешь получить неприятный сюрприз. "Багровый пик" как guilty pleasure: вроде, по сюжету полная дребедень, но Том Хидлстон так хорош, что время от времени пересматриваешь. "Мы" не осилила полностью, но конец жуткий. "Маленькие женщины" хороший. "Солнцестояние" произвел впечатление... сочетание тишины, спокойствия, яркой, залитой солнцем природы и кромешного ужаса произвело странное впечатление.