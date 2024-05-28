Стипатично выглядит сама по себе, и работа хорошая, но как одежда мне не нравится. Есть что-то старомодное в плохом смысле в этом жилете
18 человек, которым не нужно покупать летние шмотки, ведь они сами себе все связать могут
У многих вязаные вещи ассоциируются исключительно с зимой. Однако вязальщицы знают, что создавать классные вещи для себя и любимых можно в любое время года. Они получаются не только более качественными, но и на 100% уникальными.
«Моя первая кружевная работа крючком!»
«Наконец-то закончила новый проект»
«Связала рубашку для друга»
Бабушка ?! Ты теперь в Реддит ?! Господи, кто дал тебе смартфон....
«Закончила эту красоту. Тут еще и карманы есть!»
«А вот и мое первое платье крючком!»
«Закончила свой самый масштабный проект»
«Мама закинула в стиралку мою вязаную футболку. Что ж, теперь она выглядит даже лучше, чем в первоначальном варианте»
«Наконец закончила вязать платье. Но теперь я нескоро решусь делать нечто подобное»
«Связала себе штаны крючком»
О, привет, штанишки👋
Ещё живы что ли? Мы вас ещё в прошлый раз обжевали и выплюнули))
«Мой парень безумно хотел рубашку из бабушкиного квадрата. Спустя миллион часов моих усилий он получил то, что хотел»
«Сегодня впервые решилась надеть на улицу свой новый вязаный топ»
«Закончила бандану»
«А вот и мой последний проект»
«Красуюсь в своей новиночке»
Какой подсолнушек! Хотя я бы слегка арбузную тематику добавила бы к такому оттенку зелёного, было бы забавнее
«Связала платье для своей младшей сестры»
«В кои-то веки сделала что-то для себя»
«Три недели работы и платье готово!»
Платье красивое, но у меня вопрос... почему кровать выглядит так, будто на неё надо забираться по лестнице?
- Именно так должна выглядеть высокая мода! © feministmanlover / Reddit
«Мне нужна была юбка для офиса и я связала себе ее сама!»
Умение создавать одежду — один из самых полезных навыков. Ведь благодаря ему можно забыть про магазины и воплощать в реальность свои самые смелые задумки.
Комментарии
Ещё связал такую накидку, нормально сфотографировать не получается, но хочется показать узор
Есть ещё такой квадрат, но косячный. Хоть и получилось в итоге, я не никак не мог разобраться с соединением ряда
большинство - дискредитация вязания. Авторы, вы бы не на реддите паслись в поисках этих вязаных монстров, а поискали бы в наших ресурсах. Полно авторов и групп с работами, которые глаз радуют