18 человек, которым не нужно покупать летние шмотки, ведь они сами себе все связать могут

Народное творчество
37 минут назад

У многих вязаные вещи ассоциируются исключительно с зимой. Однако вязальщицы знают, что создавать классные вещи для себя и любимых можно в любое время года. Они получаются не только более качественными, но и на 100% уникальными.

«Моя первая кружевная работа крючком!»

Криптозоолог мамкин
2 дня назад

Стипатично выглядит сама по себе, и работа хорошая, но как одежда мне не нравится. Есть что-то старомодное в плохом смысле в этом жилете

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«Наконец-то закончила новый проект»

«Связала рубашку для друга»

Bazzzay.free
2 дня назад

Бабушка ?! Ты теперь в Реддит ?! Господи, кто дал тебе смартфон....

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«Закончила эту красоту. Тут еще и карманы есть!»

«А вот и мое первое платье крючком!»

«Закончила свой самый масштабный проект»

«Мама закинула в стиралку мою вязаную футболку. Что ж, теперь она выглядит даже лучше, чем в первоначальном варианте»

«Наконец закончила вязать платье. Но теперь я нескоро решусь делать нечто подобное»

«Связала себе штаны крючком»

Ку-ку
2 дня назад

О, привет, штанишки👋
Ещё живы что ли? Мы вас ещё в прошлый раз обжевали и выплюнули))

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«Мой парень безумно хотел рубашку из бабушкиного квадрата. Спустя миллион часов моих усилий он получил то, что хотел»

«Сегодня впервые решилась надеть на улицу свой новый вязаный топ»

«Закончила бандану»

«А вот и мой последний проект»

«Красуюсь в своей новиночке»

«Связала платье для своей младшей сестры»

«В кои-то веки сделала что-то для себя»

«Три недели работы и платье готово!»

Elean
2 дня назад

Платье красивое, но у меня вопрос... почему кровать выглядит так, будто на неё надо забираться по лестнице?

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«Мне нужна была юбка для офиса и я связала себе ее сама!»

Умение создавать одежду — один из самых полезных навыков. Ведь благодаря ему можно забыть про магазины и воплощать в реальность свои самые смелые задумки.

Фото на превью OkraQuirky6357 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Евгений Молотов
1 день назад

Есть ещё такой квадрат, но косячный. Хоть и получилось в итоге, я не никак не мог разобраться с соединением ряда

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Ангел с едой
9 минут назад

большинство - дискредитация вязания. Авторы, вы бы не на реддите паслись в поисках этих вязаных монстров, а поискали бы в наших ресурсах. Полно авторов и групп с работами, которые глаз радуют

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