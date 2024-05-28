18 человек, которым не нужно покупать летние шмотки, ведь они сами себе все связать могут

У многих вязаные вещи ассоциируются исключительно с зимой. Однако вязальщицы знают, что создавать классные вещи для себя и любимых можно в любое время года. Они получаются не только более качественными, но и на 100% уникальными.

«Моя первая кружевная работа крючком!»

«Наконец-то закончила новый проект»

«Связала рубашку для друга»

«Закончила эту красоту. Тут еще и карманы есть!»

«А вот и мое первое платье крючком!»

«Закончила свой самый масштабный проект»

«Мама закинула в стиралку мою вязаную футболку. Что ж, теперь она выглядит даже лучше, чем в первоначальном варианте»

«Наконец закончила вязать платье. Но теперь я нескоро решусь делать нечто подобное»

«Связала себе штаны крючком»

«Мой парень безумно хотел рубашку из бабушкиного квадрата. Спустя миллион часов моих усилий он получил то, что хотел»

«Сегодня впервые решилась надеть на улицу свой новый вязаный топ»

«Закончила бандану»

«А вот и мой последний проект»

«Красуюсь в своей новиночке»

«Связала платье для своей младшей сестры»

«В кои-то веки сделала что-то для себя»

«Три недели работы и платье готово!»

Именно так должна выглядеть высокая мода! © feministmanlover / Reddit

«Мне нужна была юбка для офиса и я связала себе ее сама!»