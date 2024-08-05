19 актеров, которые впервые появились на больших экранах в период с 1984 по 1994 год. Некоторых мы узнали с трудом

Казалось бы, прошло совсем немного лет с тех пор, как многие наши любимые актеры и актрисы появились на большом экране. Но начнешь проверять и изумишься — оказывается прошло 30, а то и 40 лет с того момента, когда мы впервые увидели в кино Монику Белуччи или Алиссу Милано. Мы решили собрать в одной статье звезд, которые получили свои первые роли в фильмах в период с 1984-го по 1994-ый год.