19 актеров, которые впервые появились на больших экранах в период с 1984 по 1994 год. Некоторых мы узнали с трудом

Кино
5 часов назад

Казалось бы, прошло совсем немного лет с тех пор, как многие наши любимые актеры и актрисы появились на большом экране. Но начнешь проверять и изумишься — оказывается прошло 30, а то и 40 лет с того момента, когда мы впервые увидели в кино Монику Белуччи или Алиссу Милано. Мы решили собрать в одной статье звезд, которые получили свои первые роли в фильмах в период с 1984-го по 1994-ый год.

Джордж Клуни (1987 и 2022)

Моника Белуччи (1991 и 2018)

Мэттью Макконахи (1993 и 2019)

Maxipotak
4 часа назад

«-Это офигено большая сумма!
- А это - офигенно большой пистолет!…»

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Мишель Йео (1984 и 2024)

Капибара в кимоно
4 часа назад

Эта актриса ух какая, кажется, с детства её знаю, и она никогда не меняется. Фото справа - сценический грим, редакция. Она всё так же прекрасна

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Джулия Робертс (1988 и 2022)

Алисса Милано (1984 и 2022)

Рассел Кроу (1990 и 2022)

Ума Турман (1987 и 2023)

Вэл Килмер (1984 и 2022)

Maxipotak
4 часа назад

Классный, только правое фото не соответствует действительности, к сожалению…

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Хелена Бонэм Картер (1985 и 2023)

Дольф Лундгрен (1985 и 2023)

Тильда Суинтон (1986 и 2024)

Дэниэл Крейг (1992 и 2021)

Имельда Стонтон (1986 и 2023)

Вайнона Райдер (1986 и 2024)

Киану Ривз (1986 и 2023)

Гвинет Пэлтроу (1991 и 2019)

Хоакин Феникс (1986 и 2024)

Кэтрин Зета-Джонс (1990 и 2022)

Для тех, кому интересно следить за изменениями во внешности знаменитостей, мы написали не одну статью. Вот некоторые из них:

Фото на превью SpaceCamp / ABC Motion Pictures and co-producer, Joker: Folie à Deux / DC Entertainment and co-producer, Lucas / Twentieth Century Fox and co-producer, Beetlejuice Beetlejuice / Warner Bros. and co-producer

Комментарии

Уведомления
Вианна
7 часов назад

Этo рeально удaчное фoто для пoдборки о вaших любимых актерax? Ну, чтo ж, кaкие фотo, тaкая и рeакция н/a пoдборку-двухминутку - диз

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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Nika88
3 часа назад

Хорошие актёры, но почему нельзя в статью (!) добавить хотя бы по паре строчек про каждого, про тот же первый фильм написать. Меня, например, заинтересовала экранизация "A room with a view", может, ещё что-то для себя бы выделила.

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