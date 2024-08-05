19 актеров, которые впервые появились на больших экранах в период с 1984 по 1994 год. Некоторых мы узнали с трудом
Казалось бы, прошло совсем немного лет с тех пор, как многие наши любимые актеры и актрисы появились на большом экране. Но начнешь проверять и изумишься — оказывается прошло 30, а то и 40 лет с того момента, когда мы впервые увидели в кино Монику Белуччи или Алиссу Милано. Мы решили собрать в одной статье звезд, которые получили свои первые роли в фильмах в период с 1984-го по 1994-ый год.
Джордж Клуни (1987 и 2022)
Моника Белуччи (1991 и 2018)
Мэттью Макконахи (1993 и 2019)
Мишель Йео (1984 и 2024)
Эта актриса ух какая, кажется, с детства её знаю, и она никогда не меняется. Фото справа - сценический грим, редакция. Она всё так же прекрасна
Джулия Робертс (1988 и 2022)
Алисса Милано (1984 и 2022)
Рассел Кроу (1990 и 2022)
Атас как раскабанел, и что-то мне подсказывает, что не для роли... 🤔
Ума Турман (1987 и 2023)
Вэл Килмер (1984 и 2022)
Классный, только правое фото не соответствует действительности, к сожалению…
Хелена Бонэм Картер (1985 и 2023)
Дольф Лундгрен (1985 и 2023)
А что ни одно фото не передаёт реальность? :слева перекошенное, справа сценический грим!
Тильда Суинтон (1986 и 2024)
Дэниэл Крейг (1992 и 2021)
Имельда Стонтон (1986 и 2023)
Вайнона Райдер (1986 и 2024)
Киану Ривз (1986 и 2023)
Гвинет Пэлтроу (1991 и 2019)
Ну здесь явно с правым фото постарались, у Пелтроу полно неудачных современных фото 🤗
Хоакин Феникс (1986 и 2024)
Кэтрин Зета-Джонс (1990 и 2022)
Для тех, кому интересно следить за изменениями во внешности знаменитостей, мы написали не одну статью. Вот некоторые из них:
- Как изменились 15+ звезд наших некогда любимых сериалов. Нет, это не слезы, просто ностальгия в глаз попала
- Как изменились певцы и певицы, чьи песни звучали в те времена, когда телевизор был квадратным, а у телефона был провод
- Как изменились французские кинодуэты, которые развлекали нас во времена, когда у телевизоров еще была антенна
Комментарии
Этo рeально удaчное фoто для пoдборки о вaших любимых актерax? Ну, чтo ж, кaкие фотo, тaкая и рeакция н/a пoдборку-двухминутку - диз
Хорошие актёры, но почему нельзя в статью (!) добавить хотя бы по паре строчек про каждого, про тот же первый фильм написать. Меня, например, заинтересовала экранизация "A room with a view", может, ещё что-то для себя бы выделила.