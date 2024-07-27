Как изменились 15+ звезд наших некогда любимых сериалов. Нет, это не слезы, просто ностальгия в глаз попала

Ностальгия
4 часа назад

Сегодня благодаря интернету мы имеет доступ к невиданному разнообразию фильмов и сериалов. Но еще каких-то 10-20 лет назад зрители могли только мечтать о таком. Тогда трансляция каждой новой серии любимых телепередач была маленьким праздником. Давайте посмотрим, как изменились актрисы и актеры из популярных сериалов нашей молодости.

Робин Маттсон — Джина, «Санта-Барбара»

Сибилл Шепард — Мэдлин, «Детективное агентство «Лунный свет»

Хайнц Вайксельбраун — Кристиан, «Комиссар Рекс»

Тобиас Моретти — Ричард, «Комиссар Рекс»

Дженнифер Эль — Элизабет Беннет, «Гордость и предубеждение»

Колин Ферт — Фицуильям Дарси, «Гордость и предубеждение»

Александра Пол — Стефани, «Спасатели Малибу»


Эрика Элениак — Шони, «Спасатели Малибу»

Album Online/East News

Грэг Воган — Дэн, «Зачарованные»

Дебби Морган — Сир, «Зачарованные»

Нейт Ричерт — Харви, «Сабрина — маленькая ведьма»

Мелисса Джоан Харт — Сабрина, «Сабрина — маленькая ведьма»

Мишель Уильямс — Джен, «Бухта Доусона»

© Dawson's Creek / Outerbanks Entertainment and co-producers, DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Майкл Питт — Генри, «Бухта Доусона»

Бизи Филиппс — Одри, «Бухта Доусона»

© Dawson's Creek / Outerbanks Entertainment and co-producers, Christina DeOrtentiis/Everett Collection / East News

Ванесса Эйнджел — Лиза, «Чудеса науки»

Ребекка Гиллинг — Стефани, «Возвращение в Эдем»

Пита Уилсон и Рой Дюпюи- Никита и Майкл, «Ее звали Никита»

А вот еще несколько статей, пропитанные ностальгией:

Фото на превью Santa Barbara / New World Television and co-producers, Return to Eden / McElroy & McElroy and co-producers, Katoomba Airfield Community Group / YouTube

Комментарии

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tama
3 часа назад

Офигеть.. Даже никто не помолодел обратно.. Удивительное дело

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