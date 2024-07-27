Как изменились 15+ звезд наших некогда любимых сериалов. Нет, это не слезы, просто ностальгия в глаз попала

Сегодня благодаря интернету мы имеет доступ к невиданному разнообразию фильмов и сериалов. Но еще каких-то 10-20 лет назад зрители могли только мечтать о таком. Тогда трансляция каждой новой серии любимых телепередач была маленьким праздником. Давайте посмотрим, как изменились актрисы и актеры из популярных сериалов нашей молодости.