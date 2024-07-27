Как изменились 15+ звезд наших некогда любимых сериалов. Нет, это не слезы, просто ностальгия в глаз попала
Ностальгия
4 часа назад
Сегодня благодаря интернету мы имеет доступ к невиданному разнообразию фильмов и сериалов. Но еще каких-то 10-20 лет назад зрители могли только мечтать о таком. Тогда трансляция каждой новой серии любимых телепередач была маленьким праздником. Давайте посмотрим, как изменились актрисы и актеры из популярных сериалов нашей молодости.
Робин Маттсон — Джина, «Санта-Барбара»
Сибилл Шепард — Мэдлин, «Детективное агентство «Лунный свет»
Хайнц Вайксельбраун — Кристиан, «Комиссар Рекс»
Тобиас Моретти — Ричард, «Комиссар Рекс»
Дженнифер Эль — Элизабет Беннет, «Гордость и предубеждение»
© Pride and Prejudice / British Broadcasting Corporation (BBC) and co-producers, CJ Rivera/Everett Collection / East News
Колин Ферт — Фицуильям Дарси, «Гордость и предубеждение»
© Pride and Prejudice / British Broadcasting Corporation (BBC) and co-producers, Faye Sadou/Associated Press/East News
Александра Пол — Стефани, «Спасатели Малибу»
Да, время безжалостно 😔Может такой контраст от пафосности первого фото?
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Эрика Элениак — Шони, «Спасатели Малибу»
Album Online/East News
Грэг Воган — Дэн, «Зачарованные»
Дебби Морган — Сир, «Зачарованные»
Нейт Ричерт — Харви, «Сабрина — маленькая ведьма»
Мелисса Джоан Харт — Сабрина, «Сабрина — маленькая ведьма»
Мишель Уильямс — Джен, «Бухта Доусона»
© Dawson's Creek / Outerbanks Entertainment and co-producers, DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Майкл Питт — Генри, «Бухта Доусона»
© Dawson's Creek / Outerbanks Entertainment and co-producers, JM HAEDRICH/SIPA/Sipa Press / East News
Бизи Филиппс — Одри, «Бухта Доусона»
© Dawson's Creek / Outerbanks Entertainment and co-producers, Christina DeOrtentiis/Everett Collection / East News
Ванесса Эйнджел — Лиза, «Чудеса науки»
Ребекка Гиллинг — Стефани, «Возвращение в Эдем»
Пита Уилсон и Рой Дюпюи- Никита и Майкл, «Ее звали Никита»
А вот еще несколько статей, пропитанные ностальгией:
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