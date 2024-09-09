19 человек, которые подарили вторую жизнь старым ювелирным украшениям

Фотоподборки
1 час назад

Иногда вдруг возникает желание обновить старое украшение. В таком случае поможет находчивость и хорошее воображение. Кроме того, как показывают пользователи интернета, переделка старых ювелирных изделий — это еще один повод освежить свой стиль и проявить творческую жилку.

«У меня есть старинное кольцо. Я долго сомневалась, стоит ли его переделывать. Наконец-то решилась. Отдала мужу. Говорю: „Сделай мне подарок“. Вот что вышло»

MIZZ O.o kuropatka
8 минут назад

Зачем было портить старинную вещь? Можно же копию с другим камнем заказать. А старое кольцо ценно непеределанным, и с камнем именно в той, простой старинной огранке

-
-
Ответить

«Бабушка оставила мне свои бриллиантовые часы. Я решила переделать их в браслет. А из еще одного браслета я сделала застежку-лобстер»

«Обновила обручальное кольцо спустя 10 лет замужества»

Kate
4 часа назад

Кроме обновления было бы хорошо подогнать под размер

-
-
Ответить

«Это кольцо я купила в бюджетном магазине. Каково было мое удивление, когда оказалось, что это золото с бриллиантами в 18 карат. Позже я отреставрировала его»

«Эти винтажные часы собирались выбросить, но я взяла и переделала их в ожерелье»

Ксения Ч.
1 час назад

Наверное обе фото - после переделки. Было двое часов, их прилепили к колье

-
-
Ответить

«Мы поженились 15 лет назад будучи студентами и не хотели влезать в долги и купили недорогое кольцо. Спустя 15 лет мы усовершенствовали его»

«Мой муж давно собирался переделать обручальное кольцо. И вот вчера, на 25-летие нашей свадьбы, мы, наконец, забрали кольцо от ювелира»

«Переделала обручальное кольцо из белого золота. Теперь оно золотое. Кстати, мое кольцо — это часть кулона, подаренного мне семьей»

«Это кольцо принадлежало моей двоюродной сестре. Я долго сомневалась, стоит ли переделывать его. В итоге я осталась довольна»

«Недавно я развелась и, чтобы отпраздновать это событие, переделала обручальное кольцо. Теперь это символ моей стойкости»

shanghai48
41 минута назад

Если таким колечком (нечаянно) заехать по лицу бывшему мужу (зачеркнуто) нехорошему человеку, может получиться очень интересный эффект...

-
-
Ответить
  • Я ювелир и заявляю, что вы нашли лучший способ переделки. © ClothesOk7740 / Reddit

«Обновила обручальное золотое кольцо спустя 7 лет. Я немного в шоке от того, насколько большим кажется бриллиант в этой оправе»

«К 20-летнему юбилею свадьбы муж обновил дизайн кольца, сказав: „За то, что ты все это время терпела мои выкрутасы“. Я на седьмом небе от счастья»

«Ко дню матери мой муж переделал мое кольцо»

«Обручальное кольцо 13 лет провалялось в ящике. Я переделала его, и теперь даже дочь называет его шикарным»

«Обновила обручальное кольцо после 11 лет брака»

«Я давно хотела изменить свой комплект обручальных колец. И вот результат спустя несколько месяцев работы с дизайнером»

«Переделала обручальное кольцо. Сменила голубой топаз на зеленый сапфир»

«Муж сказал, что спустя 15 лет брака пора бы нам обновить мое обручальное кольцо. Не обращайте внимания на мои старые руки»

«Это кольцо — семейная реликвия. Моя бабушка носила его всю жизнь. Я собиралась просто уменьшить его. Но на 17-ю годовщину брака мой муж сделал мне сюрприз»

А вот еще статьи, в которых собраны фото украшений, хранящие в себе трогательные истории:

Фото на превью Flower85 / Reddit

Комментарии

Уведомления
ELESIK
52 минуты назад

Трудно оценить результат переделки если не с чем сравнивать. Фото"до" были бы в тему
А так ...
Ну люди счастливы и слава богу

-
-
Ответить

Похожее