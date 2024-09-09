19 человек, которые подарили вторую жизнь старым ювелирным украшениям

Иногда вдруг возникает желание обновить старое украшение. В таком случае поможет находчивость и хорошее воображение. Кроме того, как показывают пользователи интернета, переделка старых ювелирных изделий — это еще один повод освежить свой стиль и проявить творческую жилку.

«У меня есть старинное кольцо. Я долго сомневалась, стоит ли его переделывать. Наконец-то решилась. Отдала мужу. Говорю: „Сделай мне подарок“. Вот что вышло»

«Бабушка оставила мне свои бриллиантовые часы. Я решила переделать их в браслет. А из еще одного браслета я сделала застежку-лобстер»

«Обновила обручальное кольцо спустя 10 лет замужества»

Кольцо просто божественное, но ваш маникюр — это что-то. © Realistic-Explorer*** / Reddit

«Это кольцо я купила в бюджетном магазине. Каково было мое удивление, когда оказалось, что это золото с бриллиантами в 18 карат. Позже я отреставрировала его»

«Эти винтажные часы собирались выбросить, но я взяла и переделала их в ожерелье»

«Мы поженились 15 лет назад будучи студентами и не хотели влезать в долги и купили недорогое кольцо. Спустя 15 лет мы усовершенствовали его»

«Мой муж давно собирался переделать обручальное кольцо. И вот вчера, на 25-летие нашей свадьбы, мы, наконец, забрали кольцо от ювелира»

«Переделала обручальное кольцо из белого золота. Теперь оно золотое. Кстати, мое кольцо — это часть кулона, подаренного мне семьей»

«Это кольцо принадлежало моей двоюродной сестре. Я долго сомневалась, стоит ли переделывать его. В итоге я осталась довольна»

«Недавно я развелась и, чтобы отпраздновать это событие, переделала обручальное кольцо. Теперь это символ моей стойкости»

Я ювелир и заявляю, что вы нашли лучший способ переделки. © ClothesOk7740 / Reddit

«Обновила обручальное золотое кольцо спустя 7 лет. Я немного в шоке от того, насколько большим кажется бриллиант в этой оправе»

«К 20-летнему юбилею свадьбы муж обновил дизайн кольца, сказав: „За то, что ты все это время терпела мои выкрутасы“. Я на седьмом небе от счастья»

«Ко дню матери мой муж переделал мое кольцо»

«Обручальное кольцо 13 лет провалялось в ящике. Я переделала его, и теперь даже дочь называет его шикарным»

Ого! Я никогда в жизни не видела такого кольца! Очень смело. © NotACloudInTheSkye / Reddit

«Обновила обручальное кольцо после 11 лет брака»

«Я давно хотела изменить свой комплект обручальных колец. И вот результат спустя несколько месяцев работы с дизайнером»

«Переделала обручальное кольцо. Сменила голубой топаз на зеленый сапфир»

«Муж сказал, что спустя 15 лет брака пора бы нам обновить мое обручальное кольцо. Не обращайте внимания на мои старые руки»

Кольцо — отпад! Мне 30 лет, и я вам завидую. У вас руки 20-летней. © throwRAadvixe7484 / Reddit

«Это кольцо — семейная реликвия. Моя бабушка носила его всю жизнь. Я собиралась просто уменьшить его. Но на 17-ю годовщину брака мой муж сделал мне сюрприз»