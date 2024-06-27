18 фамильных украшений, которые такие истории таят — закачаешься

Люди по-разному относятся к фамильным драгоценностям: для одних они лишь инвестиция, другие же бережно хранят их в память о близких людях и надевают лишь по особым случаям. Но за некоторыми обычными с виду кольцами и браслетами таятся такие истории, что захватывает дух. А в конце статьи вас ждет бонус: история о кольце, которое точно станет семейной реликвией.

«Моя прабабушка трижды была замужем. В конце жизни она решила объединить все три обручальных кольца в одно»

«Моя бабуля было довольно эксцентричной особой. Когда она переехала из родной страны, то, по ее словам ей было тесно, „как сардине в банке“. Поэтому она и заказала себе такую подвеску»

«Обручальное кольцо жены, принадлежавшее моей прапрабабушке из Франции»

«Совсем недавно я обручилась! Это кольцо принадлежало прабабушке моего избранника. Ювелир подтвердил, что это настоящие золото и бриллиант»

«У меня есть 6 двоюродных братьев. Всем нам моя мама подарила подобные кольца с изумрудами. Они достались нам от наших бабушек и дедушек»

«В наследство от бабушки я получила кольцо с бриллиантом в 4 карата»

«Моя бабушка была той еще штучкой. Это кольцо она купила назло дедушке, поэтому, когда он был рядом, носила камнем внутрь. А как-то повернуть камень забыла. Дедушка увидел, схватил ее за руку: „Что это, черт возьми, такое?“ Тогда бабушка взяла да и сказала, что заработала на него сама».

«Этот аметистовый набор мне подарила бабушка мужа, когда мы поженились»

«Получила от бабушки этот роскошный кулон с цитрином»

«Отнесла семейные реликвии к ювелиру на переделку. Фото до и после»

«Зеленое было обручальным кольцом моей мамы. Но, когда мои родители развелись, я захотела превратить его в нечто особенное в сочетании с украшениями, принадлежавшими бабушке. Конечный результат — два кольца».

«Еще одно потрясающее украшение моей прапрабабушки»

«Мой прапрадедушка заказал это колье для своей жены после археологической экспедиции в Египет. Так его вдохновило то, что он там увидел».

«Эти кольца достались мне по наследству. Хотелось бы думать, что это настоящие рубины»

Если бы большой камень был настоящим рубином — ты бы разбогатела. Но, я думаю, что это все же просто стекло. А вот маленький камень вполне может быть настоящим.

© mnth241 / Reddit



«Унаследовала это невероятное кольцо от моей дальней родственницы. Даже не представляю, сколько ему лет»

«Мама подарила мне кольцо, которое когда-то принадлежало моей прабабушке»

«Моя бабушка нашла это кольцо на парковке одного из ресторанов. Она заявила о находке в полицию, но с ней так никто и не связался. И она оставила его себе. Теперь оно мое»

«Кольцо изначально принадлежало двоюродной бабушке моего мужа. Затем украшение унаследовала его бабушка»

Когда мы начали встречаться, она отдала его моему мужу со словами: «Либо отдай его своей девушке, либо верни мне».

«На юбилей свадьбы дедушка взял камни из бабушкиного кольца и заказал это. Подарил любимой — а та фыркнула и носить не стала. Но дедуля оказался не лыком шит и даже не подумал на эту ее выходку обижаться»

«По крайней мере, после этой истории они прожили вместе еще 20 лет».

«Дедушка подарил это колье моей бабушке, когда ей было 12 лет, а ему 15. Она носила его лишь по особым случаям. Потом оно перешло к маме, а сейчас его носим я и мои дочери»

Бонус. «У нас сгорел дом. Позже в пепле мама нашла свое обручальное кольцо. Его отремонтировали, но эти следы остались навсегда»

«Камни потускнели, а медь в составе сплава поднялась наверх, и после того, как ее убрали, поверхность стала неровной».