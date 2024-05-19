20 бесячих ситуаций, которые и каменную скалу доведут до нервного срыва

Трудно не выйти из себя, когда окружающие то и дело пытаются испортить что-то чужое, не заботясь о чувствах и удобстве других людей. Порой от такого отношения нервы натягиваются, как струны и кажется, вот-вот лопнут. Героям нашей подборки очень близки подобные переживания, ведь они столкнулись с такой вопиющей наглостью, что хочется их пожалеть и накапать валерьянки.

«Мой соседушка вечно паркует машину на газоне. А чтобы никто не прикопался с замечаниями, он просто взял и распылил по участку средство от сорняков»

«Теперь там вообще ничего не растет».

«Мой начальник зачем-то повесил на ручку моего велосипеда пакет с вонючей приманкой для рыбы. Мало того, что я испачкал руку, так она теперь еще и пахнет»

«Вот во что 12-летняя племянница превратила мою палетку теней. Просто потому что „ей было нужно“»

«Специально попросила сестру не совать чугунную сковородку в посудомойку. И через два дня вижу такое»

«Бесят люди, которые думают, что полотенца — это их „бронь“ шезлонга. Мол, разложим тут вещи, а сами куда-нибудь свалим»

«Мама моего парня подарила на Рождество покрывало. Но есть один нюанс: это самое покрывало я недавно вручила ей на день рождения»

«Сосед взялся красить дом и решил, что мой байк чересчур монохромный»

Вырастила клубнику из семян. Носилась с этой рассадой, как с малым ребенком. А моя свекровь сегодня взяла и съела первые спелые ягоды

«За нами 20 минут ехала фура с мощными фарами. Такой яркий свет представляет опасность для других водителей!»

«Прислонился коленом к спинке соседнего сиденья и вляпался в чью-то жвачку»

«Одна семья принесла к бассейну свой личный звонок, чтобы вызывать дежурного для заказа еды, когда им заблагорассудится»

«Родители приехали в гости и сочли, что в моей комнате слишком грязно»

«А когда я вернулся домой, то увидел, что все аквариумы отмыты, а рыбка плавает в мерном стакане. Я понимаю, что их намерения были благими, но зачем так поступать?!»

Часто подвожу сестру и сегодня заметил, что ее сумка царапает мой бардачок. Сделал замечание, а она в ответ: «И что? У тебя машина стала хуже ездить?»

«Сосед решил почистить мою сковородку, с которой я буквально пылинки сдувал, чтобы не повредить антипригарное покрытие»

«Одолжил отцу ключ для извлечения сим-карты. В таком виде он мне его вернул»

«Женщина заняла для своих друзей целый ряд в самолете с помощью пакетов с пончиками»

«Вышел из магазина, чтобы увидеть, как кто-то припарковался рядом, заблокировав двери моего авто»

«Муж считает, что именно так нужно вытягивать мусорные пакеты из нового рулона»

«Из-за курьера, который подпер посылкой дверную ручку, мне теперь придется вылезать в окно»