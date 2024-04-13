20 рукастых умников и умниц, которые создали такую крутую вещь, что глаз не оторвать
У каждого человека есть какой-то талант, и многие просто не догадываются об этом. Например, некоторые просто филигранно делают украшения, а кто-то создает своими руками такие игрушки, что хоть на международную выставку отправляй.
«Думаю, что мои серьги получились довольно милыми»
«Муж сделал эту полку в качестве подарка по случаю рождения ребенка. Он впервые делал что-то из дерева, и я горжусь им»
«Это одеяло с героями „Игры престолов“ связала моя теща»
«Связала крючком варана. Он целый метр в длину»
Классный варан получился и затонирован аккуратно. А глазки, просто, прелесть🤗
- Секундочку! Хотите сказать, что он не настоящий? © AggravatingParsley56 / Reddit
«Вручную вышила вот такой кошелек-попугай»
Блин, такую прелесть я б носила как клатч. Хотя вообще не ношу такое). Но это очарование какое-то
- Ох, не могу перестать думать о том, как он будет выглядеть, если его открыть. © Suriyaki / Reddit
«Я изготовила тарелочки из синего стекла с нежными одуванчиками»
«Браслеты из полимерной глины, полностью ручная работа»
Кстати, посмотрите еще на одну подборку самодельных украшений, которыми можно любоваться часами.
«Ручная роспись на футболке для любителей котиков»
«У меня ушло 40 часов на разрисовку этого скейтборда»
Офигенно! Вам пора делать иллюстрации для классных книг
«Я изготавливаю подвески из одуванчиков и, наконец, усовершенствовал процесс»
«Я построил стол с ручьем»
«Я сделал из дерева ягуара и украсил статую бисером»
«Сделал годовалому сыну игрушечный грузовик»
«Сделала снежного человека из мусора. Хотя пришлось купить немного искусственного меха и еще несколько материалов для рукоделия»
«Сделал деревянный корпус для компьютера»
«Купил напольные часы в комиссионном магазине и перекрасил их»
Такие мастера и мастерицы точно могут похвастаться тем, что их уникальная вещь гарантированно будет в единственном экземпляре.
«Мне надоели банальные квадратные журнальные столики. А как вам такой дизайн? Он, кстати, весит 40 кг»
«Причудливые дедушкины часы. Делать их было весело»
Такие позитивные! Ассоциации с диснеевским мультиком Красавица и Чудовище. Я тоже хочу такие))
«Я сама изготовила эти коврики»
«Только что закончила вязать сумочку»
Рассматривая работы всех этих мастеров, начинаешь невольно по-доброму завидовать. А некоторые люди способны создать шедевр даже из нескольких кусков дерева.
Комментарии
Подборка очень талантливо выполненных работ, но название не соответствует статье. С юмором работы четыре
Они все молодцы и я как обычно их поклонник) и раз такое дело похвастаюсь тоже