20 фото, наполненных теплотой и беззаботными моментами из детства

Старые снимки обладаю особой магией. Они напоминают времена, где была бабушка, блины с вареньем и медом. Солнечный лес и речка, деревенские друзья и море счастья.

А бонус посвящен воспоминаниям о первом классе и первом сентября.

Когда 20 лет прошло, а в деревне у бабушки все так же клево

"Жеребенок так играл со мной в догонялки. Подбегал, дразнился и убегал"

"Та же дача. Тот же столик. Вот только я стал старше на 24 года"

Завтрак готов!

«Лето 1998. Я в деревне с мамой и шестью корзинами белых грибов»

Ничего особенного, просто поросенок и кот спят вместе

Фото с ароматом и вкусом лета

«В детстве я вечно лазила по деревьям, домой буквально загоняли. Сейчас из лесов возвращаюсь с таким же выражением лица и такая же растрепанная»

Кажется, огурчики горчат

Он служит украшением стола

«Теплый привет из 1986-го. Под руководством дедушки я сам собрал велосипед и уже ездил за травой для кроликов»

Яркое лето и чистая радость!

Кажется, что сейчас войдет бабушка с крынкой парного молока

Детство в деревне полно приятных встреч

Бутерброд со вкусом лета

Счастье — это просто

В ожидании друзей

Когда бабушка зовет к столу

«Я каждое лето приезжаю в деревню, туда, где жизнь была беззаботнее и счастливее. И как будто возвращаюсь в детство»

Целая корзинка счастья

Бонус: "Я в первом классе и сейчас. Похож?"