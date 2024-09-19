20 фото, наполненных теплотой и беззаботными моментами из детства
Ностальгия
2 часа назад
Старые снимки обладаю особой магией. Они напоминают времена, где была бабушка, блины с вареньем и медом. Солнечный лес и речка, деревенские друзья и море счастья.
А бонус посвящен воспоминаниям о первом классе и первом сентября.
Когда 20 лет прошло, а в деревне у бабушки все так же клево
"Жеребенок так играл со мной в догонялки. Подбегал, дразнился и убегал"
"Та же дача. Тот же столик. Вот только я стал старше на 24 года"
Завтрак готов!
«Лето 1998. Я в деревне с мамой и шестью корзинами белых грибов»
Ничего особенного, просто поросенок и кот спят вместе
Фото с ароматом и вкусом лета
«В детстве я вечно лазила по деревьям, домой буквально загоняли. Сейчас из лесов возвращаюсь с таким же выражением лица и такая же растрепанная»
Кажется, огурчики горчат
Он служит украшением стола
«Теплый привет из 1986-го. Под руководством дедушки я сам собрал велосипед и уже ездил за травой для кроликов»
Яркое лето и чистая радость!
Кажется, что сейчас войдет бабушка с крынкой парного молока
Детство в деревне полно приятных встреч
Бутерброд со вкусом лета
Счастье — это просто
В ожидании друзей
Когда бабушка зовет к столу
«Я каждое лето приезжаю в деревню, туда, где жизнь была беззаботнее и счастливее. И как будто возвращаюсь в детство»
Целая корзинка счастья
Бонус: "Я в первом классе и сейчас. Похож?"
- Сейчас - вылитый учитель. Хотела бы я у вас поучиться. © Kera Tamara / Pikabu
А вот что у нас есть еще:
16 ностальгических фото, которые перенесут в детство наших родителей
20 вещей, которые вернут вас в детство
20+ ярких воспоминаний из детства, которые моментально окутывают объятиями теплой ностальгии
Фото на превью Nostalgy / Pikabu
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