20 пар, которые разгадали секрет того, как прожить вместе долго и счастливо

Близкие отношения между возлюбленными нередко заканчиваются провалом. Влюбленность проходит, бабочки упархивают из живота, и люди расстаются. Но некоторым счастливым парам удается сотворить волшебство и провести вместе много счастливых десятилетий. И дело не только в пылких чувствах, которые не угасают, а в умении ценить и поддерживать свою половинку.

Никогда не видел, чтобы родители серьезно спорили или ссорились. Любой назревающий конфликт у них всегда заканчивался какой-нибудь остроумной шуточкой. Однажды они что-то выясняли, и папа сказал: «Думаю, я лучше промолчу. А то могу ляпнуть что-то не то». И мама такая: «Нет уж, продолжай, рано или поздно ты точно скажешь что-нибудь умное». © Virginia Hanlon / Quora

Дед в молодости работал в магазине, и пару раз к ним забегала девушка в желтом плащике. Однажды он осмелел, позвал ее на свидание, и все закрутилось. На 50 лет свадьбы он гордо вручает бабушке подарок — желтый плащик. Вот, мол, он прямо как тот, в котором я тебя заприметил! Надо было видеть удивленное лицо бабули, ведь оказалось, что у нее никогда не было такого плаща, а дед на самом деле перепутал ее с другой девушкой, когда звал на свидание. Теперь это наш семейный анекдот, как дед женился не на той девушке. © Gingryu / Reddit

У моих бабушки с дедушкой годовщина — 70 лет вместе. Они влюбились, когда им было по 17, и навсегда! Слезы наворачиваются при мысли о том, что такое возможно. Самое трогательное и искреннее, что я когда-либо видела, — это когда они качались на качели, прижавшись друг к другу, и когда дедуля натягивал на бабулю колготки. Я их безумно люблю! Хочется, чтобы у каждого было такое счастье. © Подслушано / Ideer

«Мои бабушка и дедушка начали встречаться еще в старших классах. На 50 лет их совместной жизни мы всей семьей закатили им крутой праздник».

Как-то мы с сестрами убирались после ужина, и папа вдруг такой: «Девочки, а я рассказывал о той ночи, когда чуть не погиб?» Мы спрашиваем, мол, это когда ты влетел куда-то на мотоцикле. А он отвечает: «Нет, я работал на заправке, и как-то вот эта девушка (показывает на маму) заглянула к нам что-то купить. Самая красивая девушка, которую я видел. Мое сердце тут же остановилось, и я чуть не умер». Мама закатила глаза. На тот момент они были женаты 20 лет. © myeyeballhurts / Reddit

Бабушка никогда не была влюблена в дедушку. Она ждала другого парня, который был вынужден уехать, а потом написал ей, что встретил другую и у них будет ребенок. Бабушка очень злилась, и когда к ней в магазин зашел местный парень, она прямо в лоб спросила: «Женишься на мне?». А он ей в ответ как выдаст: «Женюсь!». Оказалось, что он тоже страдал из-за неразделенной любви. За 40 лет у них родилось 3 детей и 6 внуков. Может пылкой любви у них и не было, но они всегда очень ценили и уважали друг друга. © Палата № 6 / VK

Палата № 6 / VK 40 лет лет бабушка готовила деду на завтрак омлет с овощами. Он все уминал и довольный целовал ее в щеку. Но однажды я узнал, что дед терпеть не может этот омлет, а бабуле врал, чтобы не расстраивать. Когда ее не было, он втихаря жарил себе картошку на завтрак. Я рассказал об этом бабушке, а она в ответ задала деду взбучку. Но не за то, что не любит омлет, а потому что молчал все это время. Теперь она готовит ему на завтрак его любимую картошечку, а он все также целует ее в щечку. © Палата № 6 / VK

«Щелкнул бабушку и дедушку на праздновании 60-й годовщины их свадьбы. Перед тем как сделать кадр, я им сказал: «Ведите себя так, будто вы женаты уже 60 лет».

Моей бабушки не стало, когда ей и 50 еще не было. Дедушка любил ее больше жизни. Он знал, что она мечтала о собственном домике за городом, к которому прилегал бы яблоневый сад. Дедуля решил, что целью всей его жизни будет исполнить мечту любимой. Он ушел с работы, нашел новую, продал квартиру, собрал деньги на дом за городом. Несколько лет отстраивал его, делал ремонт, приводил в порядок участок. А потом высадил больше 100 яблоневых деревьев! Прошло 22 года, яблони — украшение нашего участка. Всегда прихожу в гости к дедуле, а он ведет меня в сад похвастаться: «Смотри, какие яблоки! Это „Надежда“, в честь твоей бабушки. С каждым годом они все лучше и лучше!» Это ли не настоящая любовь? © Палата № 6 / VK

Палата № 6 / VK Знакомство родителей было ярким. Как-то раз папа вечером наткнулся на хулиганов на улице, которые явно собирались его побить. Дело пахло жареным, но тут к нему подошла девушка, грубо дернула за руку и дала звонкую пощечину. Пока он приходил в себя, она повернулась к хулиганам и стала их благодарить. Мол, этот парень на самом деле ее бывший, который ей изменил. Сказала, что сама с ним разберется и погнала вперед, понося на чем свет стоит. Хулиганы поспешили смыться, пока им тоже не досталось от бойкой девицы, а папа пригласил маму на свидание, и все завертелось. © Палата № 6 / VK

«Мама фото прислала — папа порадовать ее захотел».

У деда с юности проблемы со слухом. В далекой молодости позвал он бабушку замуж, а та взяла и отказалась. Нет, мол. А дедуля к ней с поцелуями и признаниями кинулся — решил, что она согласилась. Бабушка тогда устыдилась и решила все-таки пойти за него. Но это еще полбеды, вскоре и вовсе оказалось, что дед на самом деле все расслышал, но этот хитрюга решил прикинуться — авось прокатит. И прокатило ведь! Палата № 6 / VK

Дедушка познакомился с бабушкой через общих друзей. Она вообще не хотела никаких отношений, хоть и была первой красавицей в селе. Но он все-таки смог ее добиться. Просто каждый день после своей работы (в 19.00) он приходил на работу к бабушке. С зонтиком, ибо часто шли дожди. И ждал ее. А бабушка работала до 22.00. Я искренне верю, что вот это и есть пример той самой настоящей любви! © Подслушано / VK

Подслушано / VK У родителей скоро годовщина, интересно, что папа подготовил на этот раз. В прошлом году он подготовил шикарный сюрприз. Приехал утром ко двору на мотоцикле друга, таком байкерском, мощном, попросил маму выйти к воротам. Папа забрал маму, посадил за собой и они помчались куда-то. До вечера их не было, до сих пор не знаю, что они делали и чем занимались, но приехали просто сияющие от счастья! Мне тогда мама объяснила, что ровно 22 года назад папа вот так приехал к ее дому на мотоцикле и попросил стать его женой. Романтика... Умеют же родители! © Подслушано / VK

«Родители решили обновить свои брачные клятвы. Та же одежда, то же кольцо, 40 лет спустя».

У моих родителей были романтические отношения до самого конца, пока папы не стало в 80 лет. И мама все время вспоминает все те милые мелочи, из которых строилась их любовь. Жили они в небольшом поселке посреди тайги, магазинов цветочных там не было. Так он в ее день рождения вставал рано-рано, чтобы, пока мама спит, сходить в лес за подснежниками. Однажды забыл про годовщину свадьбы и в шутку подарил букетик картофельных цветов. И вот из таких сюрпризов строилась вся их жизнь. Когда мне говорят, что любви нет, что я начиталась глупых книжек и насмотрелась глупых фильмов, я не верю. Я видела любовь своими глазами. © Katyashonok / Pikabu

Katyashonok / Pikabu Папа — сова, всегда ложился поздно, мог вообще не спать. А мама — жаворонок, часов в 9 ее клонит в сон. Она всегда обижалась на папу за то, что заснуть вместе у них не получается, так папа стал укладывать маму спать. Когда она ложится, он идет к ней, берет за руку и ждет, пока она заснет. А потом идет заниматься своими делами. © Подслушано / Ideer

«Мои дедушка и бабушка дремлют после новогодней ночи».