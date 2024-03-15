20+ счастливчиков, у которых есть такие потрясные украшения, что даже завидно как-то

Украшения — это не просто предметы роскоши и произведения искусства. Для многих это символ любви или доброй памяти о близком родственнике. Даже за простым колечком может скрываться история. А порой случайно найденная, казалось бы, побрякушка оказывается драгоценностью в прямом смысле этого слова.

«Купил эту брошь в магазине и собираюсь подарить девушке. Не знаю, стоит ли она хоть сколько-то?»

Уникальная вещь. Вероятно, ей не менее 100 лет! © its-chaos-be-kind / Reddit

«Отреставрировал бабушкино обручальное кольцо. Белое золото, 18 карат в стиле ар-деко. Заменил старые, поцарапанные гранаты»

«Эту красивую цепочку с мелкими бриллиантами и синим сапфиром я получила в подарок от отца»

«Через 3,5 месяца я сделаю предложение девушке с этим кольцом»

Потрясно! А ведь я работаю в ювелирном бизнесе более 30 лет, и меня нереально удивить. © Affectionate_Act8073 / Reddit

«Это маленькое ожерелье со звездой я сделала из стерлингового серебра 925 пробы, смолы, чернил и пигмента, который поглощает и излучает свет»

Как бывший мастер по обработке металла хочу сказать: это просто потрясающее. © Control_Alt_DeLitta / Reddit

«Увидела римское кольцо в музее, влюбилась в него и изготовила копию: позолоченное серебро с гранатовыми кабошонами ручной огранки»

«Сделала украшения из настоящей земляники»

«Эти кольца достались мне от мамы. Я играла с ними, когда была маленькой девочкой»



«Мой муассанит в 3 карата»

«Муж купил мне бриллиантовые серьги 24 года назад, когда родилась наша дочь. Ювелир переделал их, чтобы я сделала подарок дочке»

Офигеть! Я запомню эту идею и сделаю то же самое для моей дочки. © Technical-River1329 / Reddit

«В детстве я играла с вещами моей мамы, и носила это кольцо вместе с ожерельем»

«Наши обручальные кольца износились за 20 лет и мы их переделали»

Я аж вздрогнула от восторга! Это произведение искусства. © Firm_Elk9522 / Reddit

«Бабушкино кольцо с опалом. Она подарила его мне много лет назад»

«Подобрала серьги на свадьбу и решила показать их владельцу антикварного магазина. Оказалось, они сделаны в 1820-х»

«Это турмалин, который моя мама в детстве хотела выдать за изумруд. Я добавлю этот камень и еще несколько бриллиантов к моему обручальному кольцу на годовщину»

«Моя прабабушка купила это кольцо в 1930м году»

«Недавно мама подарила мне свое обручальное кольцо. Мне захотелось его обновить. На внутренней стороне выгравированы инициалы моих родителей»

«Обручальное кольцо бабушки моей свекрови. Колумбийский изумруд, вероятно, 1930-х годов»

«Один парень отдал нам этот перстень за 70 литров бензина»

«Нашел это кольцо с жемчугом 18 карат в комиссионнке за $ 70. Удивительно, что спустя почти 100 лет он выглядит как новенький! Жене понравилось»

«Этому кольцу 17 лет. Оно выглядит так же, как в тот день, когда я его впервые надела»

«Викторианская эпоха, золото 14 карат, изумруды и бриллианты. Боюсь, только, что оно очень хрупкое»

«Несколько лет назад я нашел эти японские запонки в банке с пуговицами»

Это непростые запонки. Не вздумайте переделывать их, оставьте как есть! Это больше искусство, чем ювелирное изделие. © ErebouniJewellery / Reddit

«Жених выполнил мою просьбу: кольцо, похоже, было выковано эльфами. Центральный камень — искусственный бриллиант, боковые камни — сапфиры»

«У голубого топаза на моем помолвочном кольце уникальная форма»

«Нашла это кольцо на своей кровати. Никогда ничего подобного не видела. Оно двойное»

Ого! Надеюсь, твой парень тебе не изменяет. © ShinyRoseGold / Reddit