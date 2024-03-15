20+ счастливчиков, у которых есть такие потрясные украшения, что даже завидно как-то
Украшения — это не просто предметы роскоши и произведения искусства. Для многих это символ любви или доброй памяти о близком родственнике. Даже за простым колечком может скрываться история. А порой случайно найденная, казалось бы, побрякушка оказывается драгоценностью в прямом смысле этого слова.
«Купил эту брошь в магазине и собираюсь подарить девушке. Не знаю, стоит ли она хоть сколько-то?»
- Уникальная вещь. Вероятно, ей не менее 100 лет! © its-chaos-be-kind / Reddit
«Отреставрировал бабушкино обручальное кольцо. Белое золото, 18 карат в стиле ар-деко. Заменил старые, поцарапанные гранаты»
«Эту красивую цепочку с мелкими бриллиантами и синим сапфиром я получила в подарок от отца»
«Через 3,5 месяца я сделаю предложение девушке с этим кольцом»
Я аж вздрогнула от его пальцев. (Кольцо не впечатлило, оно же не мне 🤣)
- Потрясно! А ведь я работаю в ювелирном бизнесе более 30 лет, и меня нереально удивить. © Affectionate_Act8073 / Reddit
«Это маленькое ожерелье со звездой я сделала из стерлингового серебра 925 пробы, смолы, чернил и пигмента, который поглощает и излучает свет»
- Как бывший мастер по обработке металла хочу сказать: это просто потрясающее. © Control_Alt_DeLitta / Reddit
«Увидела римское кольцо в музее, влюбилась в него и изготовила копию: позолоченное серебро с гранатовыми кабошонами ручной огранки»
«Сделала украшения из настоящей земляники»
«Эти кольца достались мне от мамы. Я играла с ними, когда была маленькой девочкой»
«Мой муассанит в 3 карата»
«Муж купил мне бриллиантовые серьги 24 года назад, когда родилась наша дочь. Ювелир переделал их, чтобы я сделала подарок дочке»
- Офигеть! Я запомню эту идею и сделаю то же самое для моей дочки. © Technical-River1329 / Reddit
«В детстве я играла с вещами моей мамы, и носила это кольцо вместе с ожерельем»
А зачем монета? Чтобы обозначить размер кольца? Но ведь итак понятно по пальцам
«Наши обручальные кольца износились за 20 лет и мы их переделали»
Два обручальных кольца в одно? А потом по очереди носите?
- Я аж вздрогнула от восторга! Это произведение искусства. © Firm_Elk9522 / Reddit
«Бабушкино кольцо с опалом. Она подарила его мне много лет назад»
«Подобрала серьги на свадьбу и решила показать их владельцу антикварного магазина. Оказалось, они сделаны в 1820-х»
«Это турмалин, который моя мама в детстве хотела выдать за изумруд. Я добавлю этот камень и еще несколько бриллиантов к моему обручальному кольцу на годовщину»
«Моя прабабушка купила это кольцо в 1930м году»
«Недавно мама подарила мне свое обручальное кольцо. Мне захотелось его обновить. На внутренней стороне выгравированы инициалы моих родителей»
«Обручальное кольцо бабушки моей свекрови. Колумбийский изумруд, вероятно, 1930-х годов»
Эти часы напали на руку и пожирают её, спасите девушку!
«Один парень отдал нам этот перстень за 70 литров бензина»
«Нашел это кольцо с жемчугом 18 карат в комиссионнке за $ 70. Удивительно, что спустя почти 100 лет он выглядит как новенький! Жене понравилось»
«Этому кольцу 17 лет. Оно выглядит так же, как в тот день, когда я его впервые надела»
«Викторианская эпоха, золото 14 карат, изумруды и бриллианты. Боюсь, только, что оно очень хрупкое»
«Несколько лет назад я нашел эти японские запонки в банке с пуговицами»
- Это непростые запонки. Не вздумайте переделывать их, оставьте как есть! Это больше искусство, чем ювелирное изделие. © ErebouniJewellery / Reddit
«Жених выполнил мою просьбу: кольцо, похоже, было выковано эльфами. Центральный камень — искусственный бриллиант, боковые камни — сапфиры»
«У голубого топаза на моем помолвочном кольце уникальная форма»
«Нашла это кольцо на своей кровати. Никогда ничего подобного не видела. Оно двойное»
- Ого! Надеюсь, твой парень тебе не изменяет. © ShinyRoseGold / Reddit
Кстати, перед тем, как покупать украшения, стоит учесть ряд нюансов, которые помогут удачно подобрать грамотный образ.
Комментарии
"Один парень дал нам кольцо за 70 л бензина"
если он движется к границе, то у меня плохие новости для авторов поста)
Не хилая бабуля!