20+ счастливчиков, у которых есть такие потрясные украшения, что даже завидно как-то

Народное творчество
2 часа назад

Украшения — это не просто предметы роскоши и произведения искусства. Для многих это символ любви или доброй памяти о близком родственнике. Даже за простым колечком может скрываться история. А порой случайно найденная, казалось бы, побрякушка оказывается драгоценностью в прямом смысле этого слова.

«Купил эту брошь в магазине и собираюсь подарить девушке. Не знаю, стоит ли она хоть сколько-то?»

«Отреставрировал бабушкино обручальное кольцо. Белое золото, 18 карат в стиле ар-деко. Заменил старые, поцарапанные гранаты»

«Эту красивую цепочку с мелкими бриллиантами и синим сапфиром я получила в подарок от отца»

«Через 3,5 месяца я сделаю предложение девушке с этим кольцом»

  • Потрясно! А ведь я работаю в ювелирном бизнесе более 30 лет, и меня нереально удивить. © Affectionate_Act8073 / Reddit

«Это маленькое ожерелье со звездой я сделала из стерлингового серебра 925 пробы, смолы, чернил и пигмента, который поглощает и излучает свет»

  • Как бывший мастер по обработке металла хочу сказать: это просто потрясающее. © Control_Alt_DeLitta / Reddit

«Увидела римское кольцо в музее, влюбилась в него и изготовила копию: позолоченное серебро с гранатовыми кабошонами ручной огранки»

«Сделала украшения из настоящей земляники»

«Эти кольца достались мне от мамы. Я играла с ними, когда была маленькой девочкой»

«Мой муассанит в 3 карата»

«Муж купил мне бриллиантовые серьги 24 года назад, когда родилась наша дочь. Ювелир переделал их, чтобы я сделала подарок дочке»

«В детстве я играла с вещами моей мамы, и носила это кольцо вместе с ожерельем»

«Наши обручальные кольца износились за 20 лет и мы их переделали»

  • Я аж вздрогнула от восторга! Это произведение искусства. © Firm_Elk9522 / Reddit

«Бабушкино кольцо с опалом. Она подарила его мне много лет назад»

«Подобрала серьги на свадьбу и решила показать их владельцу антикварного магазина. Оказалось, они сделаны в 1820-х»

«Это турмалин, который моя мама в детстве хотела выдать за изумруд. Я добавлю этот камень и еще несколько бриллиантов к моему обручальному кольцу на годовщину»

«Моя прабабушка купила это кольцо в 1930м году»

Zest
1 час назад

Одно из немногих, которое понравилось в этой подборке. Необычное.

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«Недавно мама подарила мне свое обручальное кольцо. Мне захотелось его обновить. На внутренней стороне выгравированы инициалы моих родителей»

«Обручальное кольцо бабушки моей свекрови. Колумбийский изумруд, вероятно, 1930-х годов»

«Один парень отдал нам этот перстень за 70 литров бензина»

«Нашел это кольцо с жемчугом 18 карат в комиссионнке за $ 70. Удивительно, что спустя почти 100 лет он выглядит как новенький! Жене понравилось»

«Этому кольцу 17 лет. Оно выглядит так же, как в тот день, когда я его впервые надела»

«Викторианская эпоха, золото 14 карат, изумруды и бриллианты. Боюсь, только, что оно очень хрупкое»

«Несколько лет назад я нашел эти японские запонки в банке с пуговицами»

  • Это непростые запонки. Не вздумайте переделывать их, оставьте как есть! Это больше искусство, чем ювелирное изделие. © ErebouniJewellery / Reddit

«Жених выполнил мою просьбу: кольцо, похоже, было выковано эльфами. Центральный камень — искусственный бриллиант, боковые камни — сапфиры»

«У голубого топаза на моем помолвочном кольце уникальная форма»

«Нашла это кольцо на своей кровати. Никогда ничего подобного не видела. Оно двойное»

Кстати, перед тем, как покупать украшения, стоит учесть ряд нюансов, которые помогут удачно подобрать грамотный образ.

Фото на превью Mercurial*ich / Reddit

Комментарии

Уведомления
Леля Леля
2 часа назад

"Один парень дал нам кольцо за 70 л бензина"
если он движется к границе, то у меня плохие новости для авторов поста)

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