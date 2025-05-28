6 вещей, о предназначении которых вы, вероятно, даже не догадывались

У каждого из нас есть куча разных USB-шнуров, которые валяются где-то по дому. Но вот для чего нужны эти маленькие цилиндрики на них, особенно на шнурах зарядки для ноутбуков? По сути, это просто кусочки магнитного оксида железа, которые предназначены для подавления высокочастотных электромагнитных помех. Так что если вы когда-нибудь сталкивались с помехами, когда ваш мобильный телефон оказывался слишком близко к динамику, знайте, что ферритовые сердечники предназначены для того, чтобы не допустить этого для другой электроники.