6 вещей, о предназначении которых вы, вероятно, даже не догадывались
Возможно, вы когда-нибудь задумывались о том, зачем именно производители прикладывают к одежде пакетик с кусочком ткани. И нет, это не для заплаток. Или зачем наклеивают эти раздражающие наклейки на некоторые фрукты и овощи. Вот мы и решили разобраться в назначении некоторые вещей и деталей.
Дополнительная дырочка на кроссовках
На эти дополнительные дырочки в кроссовках мало кто обращает внимание, а ведь они очень полезные. Эта дырочка тут для того, чтобы плотнее фиксировать ногу с помощью шнурков и не натирать стопу во время занятий спортом.
Наклейки на фруктах и овощах
Вы наверняка замечали, что иногда попадаются фрукты и овощи с наклейками на них. Можно подумать, что это просто для того, чтобы понимать, что продукты произведены или доставлены той или иной компанией. Но все немножечко более практично. Наклейки, а точнее, PLU-коды на них, помогают нам определить, являются ли продукты органическими или выращенными традиционным способом. Чтобы узнать информацию о питательности свежих продуктов, вам придется провести небольшое исследование. И по номеру узнать, чему какое число соответствует.
Кармашки на джинсах
Конечно, в этот кармашек можно положить что угодно. Например, флешку, билетик, мелочь или оторвавшуюся пуговицу. Но изначально он создавался не для этого. Впервые пятый карман появился в 1873 году на джинсах Levi’s. И этот маленький кармашек нужен был для карманных часов. До сих пор в каталогах этой компании он называется «watch pocket».
Пакетик с кусочком ткани на новой одежде
Тем не менее, это не отменяет тот факт, что кусочек тряпочки чаще всего как раз использовался, как заплатка. Вещи носили долго, всякое случалось.
Когда мы покупаем новую одежду, например юбку или брюки, то часто в комплекте с ней идет пакетик с кусочком ткани и дополнительной пуговицей. Вы когда-нибудь задавались вопросом, для чего они нужны? Это не для заплаток, а для того, чтобы перед стиркой вещи можно было проверить на этом кусочке, как ткань отреагирует на то или иное средство для стирки.
Цилиндрики на USB-шнурах
У каждого из нас есть куча разных USB-шнуров, которые валяются где-то по дому. Но вот для чего нужны эти маленькие цилиндрики на них, особенно на шнурах зарядки для ноутбуков? По сути, это просто кусочки магнитного оксида железа, которые предназначены для подавления высокочастотных электромагнитных помех. Так что если вы когда-нибудь сталкивались с помехами, когда ваш мобильный телефон оказывался слишком близко к динамику, знайте, что ферритовые сердечники предназначены для того, чтобы не допустить этого для другой электроники.
Дырки в пончиках
Пончики — это выпечка, которая действительно смогла выдержать испытание временем. Хотя они и сегодня остаются невероятно популярным лакомством, на самом деле они существуют уже несколько столетий. Сегодня пекари могут сделать их практически любой формы и размера, но так было не всегда. Еще до того, как пончик был доведен до совершенства, людям было сложно добиться равномерного пропекания краев и середины теста, поэтому дырки нужны для того, чтобы тесто было полностью готово.
А вот еще подборка обычных вещей из прошлого, которые непонятны современным людям так же, как неандертальцу смартфон.
Комментарии
"Как хорошо, что дырочку для клизмы
Имеют все живые организмы!" (с) Н.Заболоцкий