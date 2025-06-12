7 вещей, которые только усложняют жизнь и опустошают кошелек
Порой кажется, что давно желанная покупка — это шаг к заботе о себе: крем по акции, модная обновка или удобная подписка на «здоровье и красоту в одном флаконе». Но правда в том, что многие из этих «полезностей» оказываются совершенно лишними, а иногда и вредными, как для кошелька, так и для самочувствия. В этой подборке — те самые бесполезные траты, от которых стоит воздержаться.
Нижнее бельё из полиэстера
Да, полиэстер износостойкий и не мнётся, но для нижнего белья — точно не лучший выбор. Этот синтетический материал не даёт коже дышать, может вызвать раздражение, да и просто некомфортен при длительной носке. Бельё — вещь интимная, и тут лучше не экономить: выбирайте натуральные ткани, предпочтительно хлопок. Тело скажет спасибо.
Энергетические батончики
Кажется, что это здоровая альтернатива быстрому перекусу сэндвичем, но на деле большинство энергетических батончиков — это просто шоколадки под прикрытием. Жиров и сахара в них столько же, а цена — в 3–4 раза выше. Хотите взбодриться? Лучше съешьте фрукт или горсть орехов, насыщенных белком. И организму легче, и кошелёк скажет спасибо.
Нарезанные фрукты и овощи
Конечно, дома можно всё это нарезать за полминуты. Только этот продукт для тех, кто далеко от дома, а фруктов хочется.😋
Упакованные ломтики манго, морковки и прочие продукты — это настоящий маркетинговый трюк. Да, чуть-чуть времени вы сэкономите, но и денег потратите в разы больше. Журнал Kitchn подсчитал: наценка за уже нарезанные продукты — в среднем 40%. А ведь нарезать банан или огурец дома можно за полминуты.
Мультивитамины
Одна таблетка — и ты супергерой. Так? Вот только исследования показывают: пользы от мультивитаминов почти никакой. Влияют ли они на уменьшение риска возникновения заболеваний сердца или потери памяти? Увы, нет. Вместо поглощения витаминок в капсулах или таблетках врачи советуют одну простую вещь, а именно — сбалансированное питание: овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и белок. Именно в них можно найти настоящие витамины, которые действительно работают.
Бутилированная вода
Бутилированная вода часто выглядит удобным решением, но на деле это лишняя трата денег. Намного выгоднее один раз приобрести фильтр и пользоваться им дома. Так вы сэкономите и деньги, и поможете окружающей среде. Ведь все эти пластиковые бутылки никуда не исчезают — они накапливаются на свалках и в океанах, загрязняя планету.
Посуда низкого качества
Если кому-то надо подкопить, чтобы купить нормальную сковородку, то проблема там не в посуде)
Дешёвая сковородка — это как дешёвые туфли: вроде бы купил, но потом только расстраиваешься. Такая посуда может быстро деформироваться, покрытие слезает прямо в еду (приятного аппетита!), ручки расшатываются, всё ржавеет. В итоге — выброшенные деньги и вечные нервы. Лучше подкопить и взять что-то, что прослужит годами.
Косметика с парабенами
Вроде бы обычный лифтинг-крем или дезодорант, а в составе — химия, ведущая к проблемам по здоровью, включая нарушения гормонов и рисками других нехороших заболеваний. Парабены до сих пор встречаются в бьюти-средствах, хотя с ними определенно давно пора распрощаться. Советуем вам выбирать бренды, которые придерживаются стандартов безопасной косметики.
Что ж, теперь будет легче удержаться и не купить ненужного. Особенно если взять на вооружение вот эти лайфхаки про то, как нас обманывают маркетологи.