7 вещей, которые только усложняют жизнь и опустошают кошелек

Порой кажется, что давно желанная покупка — это шаг к заботе о себе: крем по акции, модная обновка или удобная подписка на «здоровье и красоту в одном флаконе». Но правда в том, что многие из этих «полезностей» оказываются совершенно лишними, а иногда и вредными, как для кошелька, так и для самочувствия. В этой подборке — те самые бесполезные траты, от которых стоит воздержаться.