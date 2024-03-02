Как изменились актрисы из 16 фильмов, при просмотре которых мы выплакали все глаза

Кино
1 час назад

Хорошее кино заставляет зрителя испытать целый ряд эмоций: от радости и сострадания до досады и печали. Неудивительно, что такие фильмы откликаются в наших сердцах даже спустя десятилетия. Давай вспомним некоторые из таких лент и посмотрим, как изменились актрисы. сыгравшие в них.

Деми Мур — Молли («Привидение», 1990)

© Ghost / Paramount Pictures and co-producers, Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Холли Хантер — Ада («Пианино», 1993)

Кристин Скотт Томас — Кэтрин («Английский пациент», 1996)

Аннабелла Шиорра — Энни («Куда приводят мечты», 1998)

Бонни Хант — Джейн («Зеленая миля», 1999)

Мэнди Мур — Джейми («Спеши любить», 2002)

© A Walk to Remember / Warner Bros. and co-producers, Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Элисон Ломан — Сандра («Крупная рыба», 2003)

Ромола Гарай — Шивон («А в душе я танцую», 2004)

Чжан Цзыи — Чио («Мемуары гейши», 2005)

Йоханна Вокалек — Лейла («Босиком по мостовой», 2005)

Хилари Суэнк — Холли («P. S. Я люблю тебя», 2007)

Аннасофия Робб — Лесли («Мост в Терабитию», 2007)

© Bridge to Terabithia / Walden Media and co-producers, Patricia Schlein/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Фрида Пинто — Латика («Миллионер из трущоб», 2008)

Аманда Сайфрид — Саванна («Дорогой Джон», 2010)

© Dear John / Screen Gems and co-producers, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Эмили де Рэвин — Элли («Помни меня», 2010)

Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS

Шейлин Вудли — Хейзел («Виноваты звезды», 2014)

В старых фильмах есть что-то особенно уютное и чарующее. Если вам захотелось предаться ностальгии, то здесь вы наверняка найдете что-то по душе.

Фото на превью The English Patient / Miramax and co-producers, Ik Aldama/DPA/East News, Memoirs of a Geisha / Columbia Pictures and co-producers, Lewis Joly/Associated Press/East News

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