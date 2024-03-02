Как изменились актрисы из 16 фильмов, при просмотре которых мы выплакали все глаза

Хорошее кино заставляет зрителя испытать целый ряд эмоций: от радости и сострадания до досады и печали. Неудивительно, что такие фильмы откликаются в наших сердцах даже спустя десятилетия. Давай вспомним некоторые из таких лент и посмотрим, как изменились актрисы. сыгравшие в них.