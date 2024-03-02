Как изменились актрисы из 16 фильмов, при просмотре которых мы выплакали все глаза

Хорошее кино заставляет зрителя испытать целый ряд эмоций: от радости и сострадания до досады и печали. Неудивительно, что такие фильмы откликаются в наших сердцах даже спустя десятилетия. Давай вспомним некоторые из таких лент и посмотрим, как изменились актрисы. сыгравшие в них.
Деми Мур — Молли («Привидение», 1990) Холли Хантер — Ада («Пианино», 1993) Кристин Скотт Томас — Кэтрин («Английский пациент», 1996) Аннабелла Шиорра — Энни («Куда приводят мечты», 1998) Бонни Хант — Джейн («Зеленая миля», 1999) Мэнди Мур — Джейми («Спеши любить», 2002) Элисон Ломан — Сандра («Крупная рыба», 2003) Ромола Гарай — Шивон («А в душе я танцую», 2004) Чжан Цзыи — Чио («Мемуары гейши», 2005) Йоханна Вокалек — Лейла («Босиком по мостовой», 2005) Хилари Суэнк — Холли («P. S. Я люблю тебя», 2007) Аннасофия Робб — Лесли («Мост в Терабитию», 2007) Фрида Пинто — Латика («Миллионер из трущоб», 2008) Аманда Сайфрид — Саванна («Дорогой Джон», 2010) Эмили де Рэвин — Элли («Помни меня», 2010)
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Шейлин Вудли — Хейзел («Виноваты звезды», 2014)
В старых фильмах есть что-то особенно уютное и чарующее. Если вам захотелось предаться ностальгии, то
здесь вы наверняка найдете что-то по душе.