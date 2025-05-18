Как мы с мужем решили начать экономить и наняли помощницу по дому

Честно признаюсь, это решение далось нам нелегко. У мужа в голове плотно сидело убеждение о жене-хранительнице семейного очага, а меня просто передергивало от мысли, что какой-то посторонний человек будет трогать мои вещи. Вдобавок к этому я еще и стеснялась нашей захламленной квартиры и переживала, что домработница станет ходить по дому с лицом «ох уж, эта плохая хозяйка».

Но все же мы рискнули провести эксперимент. Связались со службой клининга и оставили заявку. Угадайте, что я сделала сразу после этого? Правильно — взяла в руки тряпку и прошлась по самым загрязненным поверхностям, а потом пробежалась по дому с пылесосом. Неудобно же перед людьми.

Муж хохотал надо мной и повторял, что я слишком сильно хочу быть хорошей девочкой. А я реально не могла по-другому. Вот, думаю, сейчас основную грязь соберу, потом клинеры окончательно все отмоют, и мы после них будем просто порядок поддерживать.