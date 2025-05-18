Если есть возможность, почему бы нет. Ведь самый дорогой ресурс-это время
Как мы с мужем решили начать экономить и наняли помощницу по дому
Моя бабушка считала, что полы нужно мыть исключительно на коленках, а швабру презрительно называла «палка-лентяйка». Даже не знаю, как бы она отреагировала, если бы узнала, что теперь я практически никогда не мою пол самостоятельно. И грязной посуды тоже почти не касаюсь. Дело в том, что уже почти полгода к нам дважды в неделю приходит домработница.
В статье используется изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта.
Честно признаюсь, это решение далось нам нелегко. У мужа в голове плотно сидело убеждение о жене-хранительнице семейного очага, а меня просто передергивало от мысли, что какой-то посторонний человек будет трогать мои вещи. Вдобавок к этому я еще и стеснялась нашей захламленной квартиры и переживала, что домработница станет ходить по дому с лицом «ох уж, эта плохая хозяйка».
Но все же мы рискнули провести эксперимент. Связались со службой клининга и оставили заявку. Угадайте, что я сделала сразу после этого? Правильно — взяла в руки тряпку и прошлась по самым загрязненным поверхностям, а потом пробежалась по дому с пылесосом. Неудобно же перед людьми.
Муж хохотал надо мной и повторял, что я слишком сильно хочу быть хорошей девочкой. А я реально не могла по-другому. Вот, думаю, сейчас основную грязь соберу, потом клинеры окончательно все отмоют, и мы после них будем просто порядок поддерживать.
С агентством у нас, кстати, не сложилось. На вызов приехали две серьезные тетеньки со сложными лицами. Я прямо чувствовала повисшее в воздухе напряжение. Они выкатили целый список того, что они будут делать, а к чему даже не притронутся. Ну, думаю, ладно. Вытерпела их первый визит, а потом сообщила вернувшемуся с работы мужу, что этих дам я к нам больше не пущу.
Основная сложность заключается еще и в том, что я работаю удаленно, и посторонние люди в доме не должны отвлекать меня от дел. Я не готова поддерживать даже обычную светскую беседу с помощницей по хозяйству.
Повезло нам только с третьей попытки. Коллега посоветовала мне милейшую женщину, которая раньше наводила порядок у нее в квартире. Она находилась в процессе переезда в мой город и как раз искала там клиентов.
Наша помощница не только навела порядок в квартире с помощью профессиональных средств, но и помогла нам сэкономить на приготовлении еды. Она закупала продукты четко по списку и никогда не тратила лишнего.
Мы даже забыли о том, что можно выкидывать просроченную еду из холодильника. Знаете, когда выгребаешь из дальнего угла полки размокший в пакете сельдерей или пару заплесневевших огурцов? Так вот, раньше мы такое проделывали регулярно, а потом подсчитали, сколько денег мы выкидываем в мусорку, и слегка запаниковали.
И самое важное для меня — она никогда не приставала ко мне с разговорами и не грузила личными проблемами. Да, я знала, что у нее есть дочка и две маленькие внучки, но больше никакой информации о своей жизни наша помощница нам не выдавала. Было ощущение, что мы попали в руки к настоящему профи: все четко, быстро и по графику.
Моя подружка тоже попробовала снять с себя «вторую смену» и передать домашние дела помощнице. Но, увы, ей тоже не удалось сразу же найти своего человека. Вот ее рассказ.
«Решили попробовать разгрузить быт и сэкономить время. Мы впервые в жизни наняли домработницу. Ждем ее. Стук в дверь. Открываем, а эта дама заявилась не одна. Рядом стоял хмурый мужчина и беззастенчиво нас разглядывал. Оказалось, что она на первую уборку всегда приходит с мужем, чтобы он оценил обстановку в доме и определился, безопасно ли будет его жене там находиться. Вполне возможно, что у нее был негативный опыт при знакомстве с новыми заказчиками. Но нас это немного напрягло. В общем, не нашли мы общего языка с этой дамой».
После этого случая подруга поняла, что не готова пускать домой посторонних людей — никогда не угадаешь, у кого какие тараканы в голове. А я искренне считаю, что нам повезло с нашей помощницей. Сейчас мы с мужем наконец-то вспомнили, что означает отдыхать после работы, а не разрываться между плитой, стиркой и необходимостью наготовить впрок на несколько дней.
Конечно, моя бабуля бы такое не одобрила. Но я искренне считаю, что если появляется возможность разгрузить себя, то почему бы это не сделать. Тем более, что недавно мы подсчитали, сколько тратим на зарплату нашей помощнице — вышло не так уж и много, с учетом того, что мы перестали покупать лишние продукты или неэффективную бытовую химию. А уж сколько мы сэкономили времени на готовке и уборке — тут я и вовсе промолчу.
Бонус: что думают по этому поводу другие пользователи
- Ко мне три раза в неделю ходит домработница от агентства. Делает поддерживающую уборку. И вдруг она заявляет: «Давай я тебе буду готовить еду на пару дней вперед. Бесплатно». У меня челюсть об стол хлопнулась. А оказалось, что ей не хочется со мной расставаться, но убирать уделанную в хламину кухню после моей готовки ее бесит. Мол, проще самой сварить мне суп и пожарить мясо, чем отмывать все вокруг после меня. И я согласилась. © Подслушано / Ideer
- Я домработница. Моя хозяйка скрывает, что я у нее есть, и говорит всем, что именно она самостоятельно драит весь этот необъятный дом. Смешная. © Подслушано / Ideer
- У меня есть домработница. Обязанности простые: раз в два дня прийти пропылесосить, протереть полы и пыль с поверхностей, поменять постельное белье, постирать и погладить вещи, протереть раковину, залить и помыть туалет, помыть душевую кабину. Плачу ей неплохую зарплату. И это не первая домработница! Сначала все всегда отлично, но со временем они начинают работать на «отвали». Я уже пробовала разное отношение — не помогает. © Подслушано / Ideer
- Первое, что обеспечила себе, начав зарабатывать деньги, — это уборщица и рестораны. Муж обо всем был в курсе, дома всегда есть домработница, я не подхожу к плите вообще, работаю наравне с мужем. Но как же бесит, что он стабильно обижается, ибо для него женщина в быту — это важно так же, как и сервировка из 5 блюд с 20 видами чая с домашними десертами! © Подслушано / Ideer
У нас есть и другие статьи, созданные на основе личного опыта. Например, одна наша коллега решила заняться семейными финансами и создать «подушку безопасности», а потом рассказала, что из этого вышло.
Комментарии
Очень трудно найти подходящего человека для уборки. С клининговыми компаниями не хочется связываться. Там обычно работают такие тёти, как в истории. А через знакомых искала, но всё не то. Одна болтушка, всё набивалась в подруги. Другая плохо убирает. Третья вообще, не успела зайти, сразу начала ставить условия, в какие дни и часы ей удобно, тогда будет приходить. Я прямо завидую той женщине из истории, что повезло с уборщицей. А у меня проблема...
Если есть возможность и желание почему бы нет. Про себя я четко понимаю что не готова к постороннему человеку который будет копаться в моих грязных вещах. Но это мой личный таракан))). Мне ближе куча умной бытовой техники от посудомойки до робота пылесоса и т д.