Как с годами менялись 17 европейских актрис, чей шарм сводил с ума весь мир

Европейские актрисы всегда славились своей элегантностью и прекрасным вкусом. Они сияли на экранах кинотеатров в прошлом веке, олицетворяя женственность и утонченность. Кого-то уже нет с нами, другие, уже ставшие иконами стиля, продолжают активно сниматься в кино и блистать на ковровых дорожках кинофестивалей. Посмотрим, как с годами менялись стиль и внешность этих гламурных див.

Софи Лорен в 30 лет, 53 года и в 86 лет

Брижит Бардо в 25 лет, 33 года и 72 года

Эмманюэль Беар в 23 года, 40 лет и в 60 лет

Фанни Ардан 32 года, 63 года и в 74 года

Моника Витти в 32 года, 44 года и 61 год

Моника Беллуччи в 29 лет, 42 года, в 59 лет

Джульетта Мазина в 31 год, 44 года и 65 лет

Вирна Лизи в 29 лет, 51 год и 76 лет

Анни Жирардо в 36 лет, 49 лет и 73 года

Мишель Мерсье в 25 лет, 59 лет и 66 лет

Софи Марсо в 21 год, 34 года и 54 года

Ромина Пауэр в 16 лет, 30 лет и 71 год

Сильва Кошина в 26 лет, 35 лет и 50 лет

Лив Ульман в 32 года, 51 год и 84 года

Лаура Моранте в 38 лет, 50 лет и 67 лет

Жаклин Биссет в 24 года, 37 лет и 79 лет

Имельда Стонтон в 38 лет, 51 год и 66 лет