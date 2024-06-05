Как с годами менялись 17 европейских актрис, чей шарм сводил с ума весь мир
Знаменитости
1 час назад
Европейские актрисы всегда славились своей элегантностью и прекрасным вкусом. Они сияли на экранах кинотеатров в прошлом веке, олицетворяя женственность и утонченность. Кого-то уже нет с нами, другие, уже ставшие иконами стиля, продолжают активно сниматься в кино и блистать на ковровых дорожках кинофестивалей. Посмотрим, как с годами менялись стиль и внешность этих гламурных див.
Софи Лорен в 30 лет, 53 года и в 86 лет
Брижит Бардо в 25 лет, 33 года и 72 года
Эмманюэль Беар в 23 года, 40 лет и в 60 лет
© Manon des sources / DD Productions, © Histoire de Marie et Julien / Pierre Grise Productions, Niviere David/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
Фанни Ардан 32 года, 63 года и в 74 года
© La femme d'à côté / Les Films du Carrosse, © Les beaux jours / Les Films du Kiosque, Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Моника Витти в 32 года, 44 года и 61 год
© Il Deserto Rosso / Film Duemila, © L'anatra all'arancia / Capital Films, FRANCOIS-XAVIER MARIT/AFP/East News
Моника Беллуччи в 29 лет, 42 года, в 59 лет
© I mitici - Colpo gobbo a Milano / Video 80, © Le deuxième souffle / ARP Sélection, GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/East News
Джульетта Мазина в 31 год, 44 года и 65 лет
Вирна Лизи в 29 лет, 51 год и 76 лет
Анни Жирардо в 36 лет, 49 лет и 73 года
Мишель Мерсье в 25 лет, 59 лет и 66 лет
Софи Марсо в 21 год, 34 года и 54 года
Ромина Пауэр в 16 лет, 30 лет и 71 год
Сильва Кошина в 26 лет, 35 лет и 50 лет
Лив Ульман в 32 года, 51 год и 84 года
Лаура Моранте в 38 лет, 50 лет и 67 лет
Жаклин Биссет в 24 года, 37 лет и 79 лет
© La promesse / Les Films du Siècle, © Rich and Famous / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News
Имельда Стонтон в 38 лет, 51 год и 66 лет
Голливудские актрисы также легко разрушают стереотип, что с годами все сложнее оставаться привлекательной и востребованной звездой, и продолжают радовать нас новыми ролями.
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