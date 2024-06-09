12 звездных красоток, доказавших, что зрелый возраст — не повод прятаться в мешок из-под картошки

Каждая девушка хоть раз в жизни слышала: «В твоем возрасте такое не носят». И неважно, в каком она возрасте. Многие уверены, что яркое и короткое можно только в 17 лет носить, кому-то кажется, что женщине после 40 уже «прикрыться» надо, а не ногами щеголять. А вот звезды плевать хотели на это все. Они спокойно могут нарядиться хоть в блестящий розовый костюм, хоть в облегающее платье, не оглядываясь на цифры в паспорте.