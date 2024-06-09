12 звездных красоток, доказавших, что зрелый возраст — не повод прятаться в мешок из-под картошки

Знаменитости
1 час назад

Каждая девушка хоть раз в жизни слышала: «В твоем возрасте такое не носят». И неважно, в каком она возрасте. Многие уверены, что яркое и короткое можно только в 17 лет носить, кому-то кажется, что женщине после 40 уже «прикрыться» надо, а не ногами щеголять. А вот звезды плевать хотели на это все. Они спокойно могут нарядиться хоть в блестящий розовый костюм, хоть в облегающее платье, не оглядываясь на цифры в паспорте.

Хайди Клум, 51 год

Oleg Nikishin/SIPA/Sipa Press/East News, Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News

Шэрон Стоун, 66 лет

Evan Agostini/Invision/East News, Joel C Ryan/Invision/East News

София Вергара, 51 год

Priscilla Grant/Everett Collection/East News, BSLA/Broadimage/Broad Image/East News

Анна Делло Руссо, 62 года

Кармен Электра, 52 года

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Chris Pizzello/Invision/East News

Хэлли Берри, 57 лет

ANGELA WEISS/AFP/East News, LISA O'CONNOR/AFP/East News

Гвен Стефани, 54 года

Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News, Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Дженнифер Гарнер, 52 года

Fati Sadou/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Элизабет Херли, 58 лет

MICHAEL TRAN/AFP/East News, NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Кристи Бринкли, 70 лет

MPI04/Capital Pictures/EAST NEWS, Evan Agostini/Invision/East News

Софи Марсо, 57 лет

EMMANUEL DUNAND/AFP/East News

Джейн Сеймур, 73 года

MICHAEL TRAN/AFP/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Мы вообще считаем, что женщинам давно стоит плюнуть на стандарты и осуждение. Жизнь слишком коротка, чтобы переживать, что люди скажут. Вот в этой статье мы рассказали о штучках, которые уверенные в себе дамы смело носят и не стесняются.

Фото на превью BSLA/Broadimage/Broad Image/East News, Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

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