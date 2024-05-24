9 летних вещиц, которые мудрая женщина не стесняется носить. И по барабану, кто там что скажет.

Настоящая суперсила женщины — это умение уверенно носить то, что действительно нравится. Даже если для кого-то это «не модно». Главное — чувствовать себя комфортно и в полной гармонии с самой собой. А что подумают другие — это уже их дело. Содержит материалы, созданные искусственным интеллектом.

Бандалетки

Бандалетки — это настоящее спасение для тех, чьи бедра при ходьбе соприкасаются друг с другом. Причем это не всегда зависит от полноты ног. Иногда это может быть просто особенностью строения костей таза. Какой бы ни была причина, это не повод терпеть дискомфорт. Тем более, что проблему можно решить с помощью всего одного аксессуара.

Сетчатая обувь

Бруннера 1 день назад Ноги в них выглядят как лыжи! - - Ответить

Найти качественную летнюю обувь - не самая простая задача. В кроссовках или кожаных мокасинах может быть жарко. В слишком открытой обуви ноги всегда будут в пыли. А туфли на каблуках просто неудобные, особенно если ноги склонны к отечности. Крутая альтернатива в этом случае - сетчатая обувь. Она легкая, дышащая и предотвращает появление травм. Она выглядит улетно. Кроме того, вам необязательно жертвовать модой, чтобы ее носить.

Платье с карманами

Одна из главных проблем летней женской одежды — она не всегда имеет карманы. В итоге приходится либо надевать куртку, либо брать с собой сумку. Но какой в этом смысл, если из вещей с собой у вас только телефон и карта? Идеально решает эту проблему платье с карманами.

Вязаные вещи

Бруннера 1 день назад В бюстгальтере и трусах жарко. Так что можно не надевать. Главное - надеть это тяжёлое вязаное нечто - - Ответить

У многих вязаные вещи, вероятно, ассоциируются с чем-то, что носят только зимой. Но это совершенно не так. Вязаная одежда из хлопковой или льняной пряжи - это то, что нужно каждой женщине летом по многим причинам. Во-первых, такие вещи прекрасно проветриваются. Во-вторых, их легко ввести в гардероб и сочетать почти с чем угодно. В-третьих, если вы свяжете такую вещь сами, то будете выглядеть уникально.

Шляпы

Бруннера 1 день назад Широкополые шляпы хороши только для высоких и худых. А на низких и толстых будут как на гриб-боровик (по себе знаю) 😀 - - Ответить

Летом шляпы принято носить только на пляже. Однако с помощью этого простого аксессуара можно в любой ситуации защитить себя от вредного УФ-излучения. Чем шире поля, тем лучше защита. Так, например, панама будет защищать в основном голову и уши, а широкополая шляпа - еще и шею и даже плечи.

Носки

Носки нужны летом по многим причинам. Во-первых, они впитывают пот, благодаря чему ноги остаются сухими. Во-вторых, защищают кожу от появления мозолей. В-третьих, если вы любите носить открытую обувь, то носки защитят ваши стопы от вредных ультрафиолетовых лучей. Поэтому лето — отличное время для того, чтобы накупить себе гору носков самых разных цветов и каждый день надевать новые под настроение.

Платье-майка

В знойные летние дни ничто не ценится так сильно, как легкость и комфорт. Именно эти ощущения способно подарить платье-майка. Его легко адаптировать почти под любую ситуацию с помощью дополнительных аксессуаров и деталей. С кроссовками и кардиганом получится удобный образ для дневных дел, а с туфлями и жакетом - для вечернего похода с друзьями в ресторан.

Поясная сумка

Такие сумки гораздо удобнее и функциональнее, чем может показаться на первый взгляд. Их главное преимущество — они освобождают руки. Так же, несмотря на компактный размер, они вмещают в себя основное: телефон, кошелек, ключи. Они подойдут для тренировки, прогулки или путешествия. А за счет разнообразия дизайнов можно без труда найти не только функциональный, но и стильный вариант.

Купальник с УФ-фильтром

Одно из самых выгодных вложений в летний гардероб - это купальник с УФ-фильтром. За счет специальных материалов такой купальник будет эффективно защищать от вредного излучения. Однако важно не забывать наносить солнцезащитный крем на открытые участки тела, если купальник раздельный. Кстати, вещи с УФ-защитой более долговечны и устойчивы к хлорке и соли.