Как сложились судьбы актеров фильма «Мы из джаза», с момента выхода которого прошло уже более 40 лет

Звезды фильма «Мы из джаза», который был снят режиссером Кареном Шахназаровым в далеком 1983 году, до сих пор у нас на слуху. Сюжет фильма, в котором студент Костя решает создает свой джаз-бэнд вместе с бродячими артистами Степой и Жорой, вмиг полюбился зрителям. Картина стала лидером по кассовым сборам. Ее показали в более чем 40 странах. А между тем культовый фильм мог выглядеть иначе: на главную роль претендовал другой известный артист. Мы решили узнать, как сложились судьбы актеров спустя годы после окончания съемок.

Игорь Скляр — Константин Иванов

25-летний актер сыграл главную роль — студента Костю, одержимого идей создать джаз-бэнд, несмотря на все преграды, которые встают на его пути. Трудно представить, но звездная роль могла достаться Дмитрию Харатьяну, однако худсовет отклонил его кандидатуру. А Игоря Скляра режиссер увидел случайно. Юноша снимался в соседнем павильоне. Песни, которые актер исполнял в картине, например «Старый рояль», стали очень популярными. Параллельно с работой в кино Игорь продолжил карьеру певца. Самый известный хит в его исполнении — песня композитора Игоря Николаева «Комарово». В фильмографии актера немало известных картин, среди которых: «Марица», «Узник замка Иф» и «Тартюф». Сегодня он продолжает сниматься в кино и сериалах, а также выступает с джазовым коллективом. Игорь женат и воспитывает сына.

Леонид Куравлев — Самсонов

Известный актер сыграл большого поклонника джаза и начальника «Ассоциации пролетарских музыкантов». Леониду Куравлеву на момент премьеры уже исполнилось 46 лет, и за его плечами был целый ряд работ в культовых фильмах, таких как «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Ты — мне, я — тебе». Мало кто догадывается, что Леонид Вячеславович смог поступить на актерский факультет только со второй попытки. Наставник курса даже называл его бездарностью. Спустя годы актер доказал, на что он способен, став одним из лучших в своем поколении. Леонид Куравлев прожил 85 лет. Всю жизнь он был женат на одной женщине, с которой вырастил двоих детей.

Петр Щербаков — Иван

В фильме Петр Иванович исполнил роль важной фигуры в джаз-бэнде — опытного саксофониста. На момент премьеры ему было 53 года, и к тому времени он успел сняться в таких известных картинах, как «Добровольцы», «Старый Новый год», «Двенадцатая ночь». А одна из самых ярких, пусть и небольших ролей актера — Бубликов в комедии «Служебный роман». Официально актер был женат два раза. От первого брака родился сын, который пошел по стопам отца и сегодня играет на Бродвее, от второго — дочь. Петра Щербакова не стало в 1992 году. Ему было всего 62 года.

Евгений Евстигнеев — «Папа»

Знаменитый актер предстал в образе криминального авторитета. Евгений Александрович был востребован на протяжении всей актерской карьеры. Благодаря его таланту даже второстепенные роли остались в памяти зрителей надолго. Вот только несколько из культовых фильмов, в которых он снимался: «Собачье сердце», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Золотой теленок». Хотя внешность актера была далека от эталона, он всегда пользовался популярностью у женщин. Евгений вступал в официальный брак три раза, а его последняя жена была младше него на 37 лет.

Лариса Долина — Клементина

© Мы из джаза / Мосфильм , Kashaev Pavel/East News Kashaev Pavel/East News

Для 27-летней артистки это был четвертый фильм, в котором она приняла участие. Ей досталась роль импозантной зарубежной певицы по имени Клементина Фернандес. Ларисе приходилось по 6 часов проводить в гримерке, чтобы превратиться в кубинскую певицу. Любопытный факт: во время съемок Лариса была беременна. Причем беременность протекала непросто. Актриса находилась на сохранении в роддоме, откуда прямо на съемки ее лично забирал режиссер. Сегодня звезда продолжает успешную музыкальную карьеру, которую начала более 50 лет назад.

Александр Панкратов-Черный — Степан

В картине харизматичный актер предстал в образе бродячего музыканта по имени Степан Грушко. До начала съемок он даже не умел играть на музыкальных инструментах. Кстати, песню про чемоданчик за Александра пел оператор фильма Владимир Шевцик. Эту роль актер считает самой любимой в карьере. А их у него насчитывается более ста, среди которых «Зимний вечер в Гаграх» и «Где находится нофелет?». Мало кто знает, что Александр Васильевич со школьных лет публикует стихи в газетах и журналах и даже успел выпустить сборник. Сегодня он по-прежнему востребован как актер. В 2024 году на экраны вышла его последняя на момент написания этой статьи киноработа под названием «Ангелы района». Время от времени звезда появляется на театральной сцене.

Николай Аверюшкин — Жора

Актер исполнил роль бродячего музыканта Жоры, на которую, кстати, пробовался Леонид Ярмольник. Режиссер Карен Шахназаров пригласил Николая сыграть Самсонова. Но потом решил попробовать его на одну из главных ролей и не ошибся. Причем на вопрос режиссера, умеет ли он играть на барабанах, актер солгал, ответив «да». Более чем за 40 лет кинокарьеры он сыграл множество ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Зимний вечер в Гаграх», «Артистка из Грибова» и «Анна Каренина». Сегодня он продолжает сниматься. Николай Владимирович был женат два раза. От первой жены у него есть сын. Во втором браке с певицей Еленой Ордынской родились две дочери.

Борислав Брондуков — лже-Колбасьев

Актер с запоминающейся внешностью знаком зрителям по небольшим ролям в таких картинах, как «Афоня», «Опасно для жизни!», «Спортлото-82» и в серии фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Борислав был женат два раза. Его вторая супруга была младше на 13 лет. У пары родились двое сыновей. Уезжая на гастроли, муж отправлял любимой трогательные письма со стихами собственного сочинения. В конце жизни Борислав серьезно болел, но тем не менее продолжал сниматься. Его не стало в 2004 году.

Юрий Васильев — руководитель джаз-оркестра

В картине актер сыграл эпизодическую роль привлекательного руководителя джаз-оркестра. Многие зрители помнят Юрия Васильева благодаря великолепно исполненной роли эгоистичного Родиона в мелодраме «Москва слезам не верит». Другим он запомнился по главной роли в картине «Журналист» 1967 года. Красавец-актер за свою короткую жизнь снялся всего лишь в 33 кинопроектах. Актер был женат один раз. С будущей женой, актрисой Нелли Корниенко, он познакомился на курорте. Спустя 8 лет у пары родилась единственная дочь Екатерина. Юрий Николаевич не любил давать интервью и с трепетом относился к личной жизни. Известно, что он собственными руками построил дом в пригороде, чтобы жить подальше от городской суеты. Его не стало из-за сердечного приступа в возрасте 59 лет.

Елена Цыплакова — Катя

Эстрадную звезду Изабеллу Фокс сыграла молодая актриса Елена Цыплакова. Ради этой роли актриса обучалась чечетке у профессионального танцора в течение трех месяцев. А вот пела за Елену профессиональная певица Ольга Пирагс. Свою кинокарьеру девушка начала в 15 лет с участия в фильме «Не болит голова у дятла», в котором сыграла школьницу. В фильмографии актрисы много известных картин: «Школьный вальс», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Гардемарины, вперед!». Параллельно со съемками звезда играла в театре. А в 1988 году она начала карьеру кинорежиссера. Елена была замужем три раза.

Александр Пятков — официант