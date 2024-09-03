15 звезд, которые не смогли просто так взять и выложить фотки без обработки

Знаменитости
3 часа назад

Выкладывать фото без фильтров многие не любят, руки так и тянутся хотя бы цвета отредактировать или вообще снимок целиком «отполировать» до идеального. А уж знаменитости вообще нередко попадают в неловкие ситуации из-за любви к ретуши. Мы решили сопоставить репортажные снимки звезд с изображениями из их соцсетей. Разница, конечно, между снимками есть, но выглядят эти дамы прекрасно в обоих случаях.

Алессандра Амбросио

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Анна Банщикова

Kashaev Pavel / East News

Кристина Агилера

ABC / Ferrari Press / East News

Изабель Юппер

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Ольга Бузова

Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News

Ева Лонгория

Scott A Garfitt / Invision / East News

Лера Кудрявцева

ÐœÐ°ÐºÐµÐµÐ² Ð˜Ð²Ð°Ð½ / Комсомольская правда / East News

Николь Кидман

Jordan Strauss / Invision / East News

Полина Максимова

Tarakanov Vadim/East News

Ким Кардашьян

Chris Pizzello / Invision / East News

Ирина Безрукова

AA / ABACA / Abaca / East News

Дженнифер Лопес

Evan Agostini / Invision / East News

Сальма Хайек

Shootpix / ABACA / Abaca / East News

Наталья Рудова

EAST NEWS

Виктория Лопырева

Tarakanov Vadim / East News

Как мы увидели, звезды выглядят роскошно и с фотошопом, и без. Разве что неудачно выставленный свет и выбранный ракурс иногда могут сыграть против. Но в любом случае натуральная красота любой женщины приятна нашим глазам и дарит наслаждения не меньше, чем идеальные фото.

Фото на превью AA / ABACA / Abaca / East News, Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News

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