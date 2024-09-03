15 звезд, которые не смогли просто так взять и выложить фотки без обработки

Выкладывать фото без фильтров многие не любят, руки так и тянутся хотя бы цвета отредактировать или вообще снимок целиком «отполировать» до идеального. А уж знаменитости вообще нередко попадают в неловкие ситуации из-за любви к ретуши. Мы решили сопоставить репортажные снимки звезд с изображениями из их соцсетей. Разница, конечно, между снимками есть, но выглядят эти дамы прекрасно в обоих случаях.