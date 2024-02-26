Мы сравнили, как выглядят 16 звезд у себя в соцсетях и в объективах фотографов. И от этой разницы глаза на лоб лезут
Дизайн
19 минут назад
Нередко так бывает, что кадры звезд, которые делают фотографы на светском мероприятии, круто отличаются от снимков выложенными самими же селебрити на своих страничках в соцсетях. Мы решили показать вам эту разницу, разместив в коллажах слева фото звезд, выложенными в соцсеть, а справа — кадры от фотографов.
Ольга Бузова
Tarakanov Vadim / East News
Аглая Тарасова
Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East
Кристина Асмус
Kashaev Pavel / East News
Наталья Подольская
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Юлия Ковальчук
Ð¤Ñ€Ð¾Ð»Ð¾Ð² ÐœÐ¸Ñ…Ð°Ð¸Ð»/Komsomolskaya Pravda / East News
Елена Захарова
Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News
Анна Снаткина
Kashaev Pavel / East News
Юлия Снигирь
Ivanov Sergey / East News
Катерина Шпица
Ð—ÑƒÐ¹ÐºÐ¾ ÐžÐºÑÐ°Ð½Ð°/Komsomolskaya Pravda / East News
Ирина Тонева
Lomohov Anatoly / East News
Люся Чеботина
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Елизавета Арзамасова
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Алсу
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Анна Седокова
ÐœÐ°ÐºÐµÐµÐ² Ð˜Ð²Ð°Ð½ / Komsomolskaya Pravda / East News
Анастасия Стоцкая
Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News
Юлия Пересильд
Kashaev Pavel / East News
Довольно любопытно посмотреть на то, как изменились лица звездных красавиц за 10 лет. Вы только посмотрите как со временем хорошеют Пенелопа Крус, Дженнифер Лопес, Джулия Робертс и другие знаменитости.
Фото на превью Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News
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Как будто бы нормально выкладывать только те фото, на которых человек себе нравится. Клево не борщить с фильтрами конечно, но тут каждый сам себе редактор😁