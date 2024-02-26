Мы сравнили, как выглядят 16 звезд у себя в соцсетях и в объективах фотографов. И от этой разницы глаза на лоб лезут

Дизайн
19 минут назад

Нередко так бывает, что кадры звезд, которые делают фотографы на светском мероприятии, круто отличаются от снимков выложенными самими же селебрити на своих страничках в соцсетях. Мы решили показать вам эту разницу, разместив в коллажах слева фото звезд, выложенными в соцсеть, а справа — кадры от фотографов.

Ольга Бузова

Tarakanov Vadim / East News

Аглая Тарасова

Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East

Кристина Асмус

Kashaev Pavel / East News

Наталья Подольская

ÐœÐ°ÐºÐµÐµÐ² Ð˜Ð²Ð°Ð½ / Komsomolskaya Pravda / East News

Юлия Ковальчук

Ð¤Ñ€Ð¾Ð»Ð¾Ð² ÐœÐ¸Ñ…Ð°Ð¸Ð»/Komsomolskaya Pravda / East News

Елена Захарова

Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

Анна Снаткина

Kashaev Pavel / East News

Юлия Снигирь

Ivanov Sergey / East News

Катерина Шпица

Ð—ÑƒÐ¹ÐºÐ¾ ÐžÐºÑÐ°Ð½Ð°/Komsomolskaya Pravda / East News

Ирина Тонева

Lomohov Anatoly / East News

Люся Чеботина

ÐœÐ°ÐºÐµÐµÐ² Ð˜Ð²Ð°Ð½ / Komsomolskaya Pravda / East News

Елизавета Арзамасова

ÐœÐ°ÐºÐµÐµÐ² Ð˜Ð²Ð°Ð½ / Komsomolskaya Pravda / East News

Алсу

Ð¤Ñ€Ð¾Ð»Ð¾Ð² ÐœÐ¸Ñ…Ð°Ð¸Ð»/Komsomolskaya Pravda / East News

Анна Седокова

ÐœÐ°ÐºÐµÐµÐ² Ð˜Ð²Ð°Ð½ / Komsomolskaya Pravda / East News

Анастасия Стоцкая

Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News

Юлия Пересильд

Kashaev Pavel / East News

Довольно любопытно посмотреть на то, как изменились лица звездных красавиц за 10 лет. Вы только посмотрите как со временем хорошеют Пенелопа Крус, Дженнифер Лопес, Джулия Робертс и другие знаменитости.

Фото на превью Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News

Комментарии

Уведомления
Криптокартограф даркнета
3 дня назад

Как будто бы нормально выкладывать только те фото, на которых человек себе нравится. Клево не борщить с фильтрами конечно, но тут каждый сам себе редактор😁

-
-
Ответить

Похожее