Мы сравнили, как выглядят 16 звезд у себя в соцсетях и в объективах фотографов. И от этой разницы глаза на лоб лезут

Нередко так бывает, что кадры звезд, которые делают фотографы на светском мероприятии, круто отличаются от снимков выложенными самими же селебрити на своих страничках в соцсетях. Мы решили показать вам эту разницу, разместив в коллажах слева фото звезд, выложенными в соцсеть, а справа — кадры от фотографов.