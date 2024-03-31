Как в фильмах разных лет выглядели 16 актрис, которые стали эталонами красоты не для одного поколения
Кино
4 минуты назад
Нередко случается, что мы запоминаем актеров и актрис лишь по их ролям в культовых фильмах. А картины, которые были до или после звездной роли, не берем во внимание. Поэтому так необычно бывает видеть любимых артистов в совсем незнакомых образах и ролях.
Вера Алентова
Светлана Немоляева
Наталия Белохвостикова
Наталья Селезнева
© Операция «Ы» и другие приключения Шурика / Мосфильм, © Берегите мужчин! / Мосфильм, Lomohov Anatoly / East News
Ирина Алферова
Александра Яковлева
Лариса Гузеева
Ольга Остроумова
© Доживем до понедельника / Киностудия им. М. Горького, © Гараж /Киностудия им. М. Горького, Tsvetkova Ekaterina / East News
Татьяна Самойлова
Любовь Полищук
Людмила Гурченко
Светлана Светличная
Нонна Мордюкова
Инна Чурикова
Наталья Гундарева
Алиса Фрейндлих
Немоляева, Белохвостикова, Фрейндлих... Во всех возрастах красавицы!!!!
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