Как в фильмах разных лет выглядели 16 актрис, которые стали эталонами красоты не для одного поколения

Нередко случается, что мы запоминаем актеров и актрис лишь по их ролям в культовых фильмах. А картины, которые были до или после звездной роли, не берем во внимание. Поэтому так необычно бывает видеть любимых артистов в совсем незнакомых образах и ролях.