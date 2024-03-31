Как в фильмах разных лет выглядели 16 актрис, которые стали эталонами красоты не для одного поколения

Кино
4 минуты назад

Нередко случается, что мы запоминаем актеров и актрис лишь по их ролям в культовых фильмах. А картины, которые были до или после звездной роли, не берем во внимание. Поэтому так необычно бывает видеть любимых артистов в совсем незнакомых образах и ролях.

Вера Алентова

Светлана Немоляева

Наталия Белохвостикова

Наталья Селезнева

Ирина Алферова

Александра Яковлева

Лариса Гузеева

Ольга Остроумова

Татьяна Самойлова

Любовь Полищук

Людмила Гурченко

Светлана Светличная

Нонна Мордюкова

Инна Чурикова

Наталья Гундарева

Алиса Фрейндлих

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