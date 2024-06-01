Ну вот и воплотилось в реальность народное название туфель на огромных платформах – копыто.) Тут у нас непарнокопытная особь
16 звезд, которые спрятали под длинными платьями не туфли, а просто какое-то произведение искусства
Самая распространенная длина на красных дорожках — это макси. И поэтому часто за длинным подолом платьев не разглядеть обувь. А ведь она иногда бывает не менее сногсшибательной, причем в прямом значении этого слова, чем сами наряды.
Ким Кардашьян
Ребекка Фергюсон
Пэрис Хилтон
Шер
Деми Мур
Кейт Бланшетт
Диана Крюгер
Изабель Юппер
Шубка из чебурашки на босу грудь и зашитые колготки поверх туфель...
Сборы вслепую?
Ева Грин
Кейт Бекинсейл
Очень неудачный наряд. Туфли только подчеркнули несуразность образа в целом. Эта короткая тощая ляжка всё портит
Кэти Перри
Зои Кравиц
Энн Хэтэуэй
Сальма Хайек
Разумеется, нужно выбрать фото, на котором не видно обувь Энн из-за надписи и ракурса
Дуа Липа
Милые), я б носил. Хотя я в таких только постоять могу, потом пусть под белы рученьки на другое место перенесут
Сандра Хюллер
Кстати, иногда аксессуары знаменитостей таят в себе особый смысл. Например, в 2019 году Блейк Лайвли с помощью необычного клатча трогательным образом поддержала мужа на премьере фильма «Покемон. Детектив Пикачу». А Дженнифер Лопес сделала реверанс в сторону Шер посредством необычного головного убора.