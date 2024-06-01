16 звезд, которые спрятали под длинными платьями не туфли, а просто какое-то произведение искусства

Знаменитости
1 час назад

Самая распространенная длина на красных дорожках — это макси. И поэтому часто за длинным подолом платьев не разглядеть обувь. А ведь она иногда бывает не менее сногсшибательной, причем в прямом значении этого слова, чем сами наряды.

Ким Кардашьян

ANGELA WEISS/AFP/East News
Elean
41 минута назад

Ну вот и воплотилось в реальность народное название туфель на огромных платформах – копыто.) Тут у нас непарнокопытная особь

-
-
Ответить

Ребекка Фергюсон

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News, Sebastien Fremont / Starface/STARFACE PHOTO /East News

Пэрис Хилтон

Evan Agostini/Invision/East News

Шер

SAMEER AL-DOUMY/AFP/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Деми Мур

jackshea/starhots@broadimage.com/Broad Image/East News, MM/ABACA/Abaca/East News

Кейт Бланшетт

JM HAEDRICH/SIPA/Sipa Press / East News, Scott A Garfitt/Invision/East News

Диана Крюгер

Vianney Le Caer/Invision/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Изабель Юппер

© Abaca Press / Alamy Stock Photo, VALERY HACHE/AFP/East News

Ева Грин

Vianney Le Caer/Invision/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Кейт Бекинсейл

Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Кэти Перри

MICHAEL TRAN/AFP/East News

Зои Кравиц

Anthony Behar/Sipa USA/East News

Энн Хэтэуэй

Сальма Хайек

Anthony Behar/Sipa USA/East News, Invision/Invision/East News

Дуа Липа

Grosby Group/East News

Сандра Хюллер

Richard Shotwell/Invision/East News, DAVID SWANSON/AFP/East News

Кстати, иногда аксессуары знаменитостей таят в себе особый смысл. Например, в 2019 году Блейк Лайвли с помощью необычного клатча трогательным образом поддержала мужа на премьере фильма «Покемон. Детектив Пикачу». А Дженнифер Лопес сделала реверанс в сторону Шер посредством необычного головного убора.

Фото на превью Abaca Press / Alamy Stock Photo, VALERY HACHE/AFP/East News, JM HAEDRICH/SIPA/Sipa Press / East News, Scott A Garfitt/Invision/East News

Комментарии

Уведомления

Похожее