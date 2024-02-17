Мы решили узнать, как выглядели 12 наших любимых знаменитостей до того, как их имена прогремели на весь мир

15 вещей, увидев которые люди вряд ли смогут их забыть
Народное творчество
1 год назад
В карьере каждого актера есть фильм или сериал, вознесший его на вершину славы. Например, у Риз Уизерспун это «Блондинка в законе», а у Мэтта Леблана, конечно, «Друзья». Мы решили полюбопытствовать, какими были любимчики зрителей до того, как снялись в знаковой для себя роли и стали, собственно, любимчиками.
Нам кажется, что девушки были и остались красавицами, а парни превратились из смешных юнцов в настоящих сердцеедов.
А вот тут мы полюбовались на фото звезд, которые и сейчас-то хороши, а уж в юности однозначно собирали восхищенные взгляды и комплименты.