Мы решили узнать, как выглядели 12 наших любимых знаменитостей до того, как их имена прогремели на весь мир

Ностальгия
2 часа назад

В карьере каждого актера есть фильм или сериал, вознесший его на вершину славы. Например, у Риз Уизерспун это «Блондинка в законе», а у Мэтта Леблана, конечно, «Друзья». Мы решили полюбопытствовать, какими были любимчики зрителей до того, как снялись в знаковой для себя роли и стали, собственно, любимчиками.

Сальма Хайек

© Teresa / Televisa, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Приянка Чопра

Andy Kropa/Invision/East News

Марго Робби

© Neighbours / 7 Network and co-producers, Jordan Strauss/Invision/East News

Эмма Стоун

© Superbad / Columbia Pictures and co-producers, Jeffrey Mayer/Associated Press/East News

Риз Уизерспун

Мэтт Леблан

© Monsters / Laurel Entertainment Inc., Jordan Strauss/Invision/East News

Тимоти Шаламе

Tumblr/EAST NEWS, Eyepix/ Grosby Group/Grosby Group/East News

Скарлетт Йоханссон

Мэтт Деймон

© Mystic Pizza / Night Life Inc. and co-producers, Evan Agostini/Invision/East News

Райан Гослинг

Пенелопа Крус

Ума Турман

Нам кажется, что девушки были и остались красавицами, а парни превратились из смешных юнцов в настоящих сердцеедов.

А вот тут мы полюбовались на фото звезд, которые и сейчас-то хороши, а уж в юности однозначно собирали восхищенные взгляды и комплименты.

Фото на превью MICHAEL TRAN/AFP/East News, Teresa / Televisa, Andy Kropa/Invision/East News

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