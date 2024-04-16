Мы сравнили 20+ актрис разных поколений в одном возрасте, и результат нас огорошил

Культура
37 минут назад

Часто благодаря обаянию и таланту актрис бывает трудно понять, сколько им в действительности лет в фильме или в сериале. Нередки случаи, когда звезды исполняли роли не по возрасту и справлялись с этим великолепно. Мы узнали, сколько лет было актрисам во время съемок в культовых фильмах и сравнили их с современными талантливыми женщинами.

Наталья Гундарева и Елизавета Боярская (31 год)

Алиса Фрейндлих и Мария Аронова (42 года)

Инна Чурикова и Елена Подкаминская (32 года)

Татьяна Самойлова и Мария Горбань (33 года)

Барбара Брыльска и Настасья Самбурская (34 года)

Нина Гребешкова и Равшана Куркова (38 лет)

Людмила Гурченко и Наталья Рудова (38)

Наталья Андрейченко и Ирина Пегова (44 года)

Марина Неелова и Кристина Асмус (35 лет)

Маргарита Назарова и Агата Муцениеце (34 года)

Татьяна Догилева и Марина Федункив (39 лет)

Инна Макарова и Юлия Пересильд (39 лет)

Надежда Румянцева и Светлана Камынина (31 год)

Лариса Я
17 часов назад

Ну, Камынина играет женщину хорошо за сорок, а Румянцева малолетку. Соответствующий грим

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Ирина Муравьева и Екатерина Климова (30 лет)

Галина Польских и Екатерина Гусева (47 лет)

Светлана Крючкова и Ольга Кузьмина (31 год)

Валентина Талызина и Юлия Меньшова (49 лет)

Фаина Раневская и Олеся Судзиловская (49 лет)

Вера Алентова и Татьяна Арнтгольц (37 лет)

Татьяна Аксюта и Аглая Тарасова (24 года)

Нина Дорошина и Мария Миронова (50 лет)

А вот как в одном возрасте выглядели красавицы прошлого века и знаменитости нашего времени.

Фото на превью Девчата / Мосфильм, Интерны / 7 Арт Медиа

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