Мы сравнили 20+ актрис разных поколений в одном возрасте, и результат нас огорошил

Часто благодаря обаянию и таланту актрис бывает трудно понять, сколько им в действительности лет в фильме или в сериале. Нередки случаи, когда звезды исполняли роли не по возрасту и справлялись с этим великолепно. Мы узнали, сколько лет было актрисам во время съемок в культовых фильмах и сравнили их с современными талантливыми женщинами.
Наталья Гундарева и Елизавета Боярская (31 год) Алиса Фрейндлих и Мария Аронова (42 года) Инна Чурикова и Елена Подкаминская (32 года) Татьяна Самойлова и Мария Горбань (33 года) Барбара Брыльска и Настасья Самбурская (34 года) Нина Гребешкова и Равшана Куркова (38 лет) Людмила Гурченко и Наталья Рудова (38) Наталья Андрейченко и Ирина Пегова (44 года) Марина Неелова и Кристина Асмус (35 лет) Маргарита Назарова и Агата Муцениеце (34 года) Татьяна Догилева и Марина Федункив (39 лет) Инна Макарова и Юлия Пересильд (39 лет) Надежда Румянцева и Светлана Камынина (31 год)
Ну, Камынина играет женщину хорошо за сорок, а Румянцева малолетку. Соответствующий грим
Ирина Муравьева и Екатерина Климова (30 лет) Галина Польских и Екатерина Гусева (47 лет) Светлана Крючкова и Ольга Кузьмина (31 год) Валентина Талызина и Юлия Меньшова (49 лет) Фаина Раневская и Олеся Судзиловская (49 лет) Вера Алентова и Татьяна Арнтгольц (37 лет) Татьяна Аксюта и Аглая Тарасова (24 года) Нина Дорошина и Мария Миронова (50 лет)
А вот как в одном возрасте
выглядели красавицы прошлого века и знаменитости нашего времени.