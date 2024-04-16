Мы сравнили 20+ актрис разных поколений в одном возрасте, и результат нас огорошил

Часто благодаря обаянию и таланту актрис бывает трудно понять, сколько им в действительности лет в фильме или в сериале. Нередки случаи, когда звезды исполняли роли не по возрасту и справлялись с этим великолепно. Мы узнали, сколько лет было актрисам во время съемок в культовых фильмах и сравнили их с современными талантливыми женщинами.