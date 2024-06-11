Ричард Гир устроил романтическое свидание с женой прямо на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля
Хоть голливудские знаменитости и кажутся недосягаемыми, на самом деле они ничем не отличаются от нас с вами. Звездные пары точно так же поддерживают романтику в отношениях. Представьте только: Каннский кинофестиваль, красная ковровая дорожка, свет софитов и любимый мужчина рядом. Представили? А супруге Ричарда Гира и представлять не надо.
Сердцеед из фильма «Красотка» оторваться не мог от любимой жены
Чуть меньше месяца назад прошел очередной Каннский кинофестиваль, где Ричард Гир представил свой новый фильм «О, Канада». Но, кажется, актеру куда интереснее было смотреть не в объективы многочисленных фотоаппаратов, а в глаза обожаемой супруги. Алехандра Сильва, разумеется, приехала на фестиваль вместе с мужем, чтобы поддержать его в этот важный момент.
Практически на всех фотографиях Ричард Гир нежно обнимает и целует супругу, будто бы вокруг никого нет, лишь они вдвоем. Честно говоря, сердце замирает от восторга при взгляде на такие искренние чувства.
Как началась их история любви
Алехандра Сильва рассказывает, что их с Ричардом познакомил общий друг. "Мы всю ночь не могли взгляда отвести друг от друга, и с тех пор больше не расставались", — говорит она. Впервые Ричард Гир и Алехандра встретились в 2014 году, когда актер остановился в отеле, где заправляла семья Алехандры. Оба они переживали развод, и, возможно, общие трудности сблизили этих двоих. Мог ли кто-то из них тогда подумать, что спустя много лет их ждет совместный Каннский кинофестиваль, красная дорожка и абсолютная влюбленность друг в друга?
Почему Ричард Гир и Алехандра Сильва — любимая пара поклонников
Ричард и Алехандра в день своей свадьбы.
Несмотря на разницу пары в возрасте в 34 года, Ричард Гир и его супруга остаются одной из самых гармоничных пар Голливуда. Алехандра Сильва души не чает в супруге, и совершенно этого не скрывает. "Он самый скромный, чуткий, ласковый, внимательный, веселый и щедрый человек, которого я когда-либо встречала", — признается она. И, глядя на то, с какой любовью Сильва смотрит на мужа, мы ей безоговорочно верим.
Ричард с бывшей женой, моделью Синди Кроуфорд.
Кстати, Синди Кроуфорд, на которой Ричард был когда-то женат, говорила, что одной из причин их расставания стала разница в возрасте — 16 лет. Но Алехандру еще более солидная разница, кажется, не беспокоит.
Сын Ричарда Гомер тоже присутствовал на церемонии.
Любопытно, свободно ли сердце Гира-младшего? Его будущая супруга тоже наверняка будет купаться в обожании, с таким-то примером перед глазами. Этот молодой человек уже, как говорят бабули, жених хоть куда, а вот совместные дети Ричарда Гира и Алехандры Сильвы еще маленькие: младшему сыну 3 года, а старшему — 5.
А вот в этой статье мы подробнее рассказали про волшебную историю любви Ричарда и Алехандры.