Ричард Гир устроил романтическое свидание с женой прямо на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля

Хоть голливудские знаменитости и кажутся недосягаемыми, на самом деле они ничем не отличаются от нас с вами. Звездные пары точно так же поддерживают романтику в отношениях. Представьте только: Каннский кинофестиваль, красная ковровая дорожка, свет софитов и любимый мужчина рядом. Представили? А супруге Ричарда Гира и представлять не надо.

Сердцеед из фильма «Красотка» оторваться не мог от любимой жены

Daniel Cole/Invision/East News

Чуть меньше месяца назад прошел очередной Каннский кинофестиваль, где Ричард Гир представил свой новый фильм «О, Канада». Но, кажется, актеру куда интереснее было смотреть не в объективы многочисленных фотоаппаратов, а в глаза обожаемой супруги. Алехандра Сильва, разумеется, приехала на фестиваль вместе с мужем, чтобы поддержать его в этот важный момент. Практически на всех фотографиях Ричард Гир нежно обнимает и целует супругу, будто бы вокруг никого нет, лишь они вдвоем. Честно говоря, сердце замирает от восторга при взгляде на такие искренние чувства.

Как началась их история любви

SAMEER AL-DOUMY/AFP/East News

Алехандра Сильва рассказывает, что их с Ричардом познакомил общий друг. "Мы всю ночь не могли взгляда отвести друг от друга, и с тех пор больше не расставались", — говорит она. Впервые Ричард Гир и Алехандра встретились в 2014 году, когда актер остановился в отеле, где заправляла семья Алехандры. Оба они переживали развод, и, возможно, общие трудности сблизили этих двоих. Мог ли кто-то из них тогда подумать, что спустя много лет их ждет совместный Каннский кинофестиваль, красная дорожка и абсолютная влюбленность друг в друга?

Почему Ричард Гир и Алехандра Сильва — любимая пара поклонников

Ричард и Алехандра в день своей свадьбы.

Несмотря на разницу пары в возрасте в 34 года, Ричард Гир и его супруга остаются одной из самых гармоничных пар Голливуда. Алехандра Сильва души не чает в супруге, и совершенно этого не скрывает. "Он самый скромный, чуткий, ласковый, внимательный, веселый и щедрый человек, которого я когда-либо встречала", — признается она. И, глядя на то, с какой любовью Сильва смотрит на мужа, мы ей безоговорочно верим.

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Ричард с бывшей женой, моделью Синди Кроуфорд.

Кстати, Синди Кроуфорд, на которой Ричард был когда-то женат, говорила, что одной из причин их расставания стала разница в возрасте — 16 лет. Но Алехандру еще более солидная разница, кажется, не беспокоит.

SAMEER AL-DOUMY/AFP/East News

Сын Ричарда Гомер тоже присутствовал на церемонии.

Любопытно, свободно ли сердце Гира-младшего? Его будущая супруга тоже наверняка будет купаться в обожании, с таким-то примером перед глазами. Этот молодой человек уже, как говорят бабули, жених хоть куда, а вот совместные дети Ричарда Гира и Алехандры Сильвы еще маленькие: младшему сыну 3 года, а старшему — 5.

А вот в этой статье мы подробнее рассказали про волшебную историю любви Ричарда и Алехандры.