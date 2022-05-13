10 нелепостей и казусов, которые произошли при переводе известных книг на другие языки

Читая книги хотя бы по полчаса в день, вы продлеваете свою жизнь примерно на 2 года. И даже если вы лишь изредка находите свободные минуты на любимую книгу, вы с большой вероятностью проживете дольше тех, кто совсем не читает.

Чтобы чтение на досуге было еще приятнее, редакция ADME решила рассказать вам о курьезах, которые произошли при переводе известных книг. А в качестве бонуса мы припасли всем нам знакомое произведение из школьной программы, которое вы ни за что не узнали бы, прочитав в переводе.

1. Гарри Поттер

Книги о мальчике-волшебнике были переведены на 80 языков, включая латынь и древнегреческий. Любопытно, что в японском переводе слово «палочка» имеет то же значение, что и «трость». Так в воображении японских читателей Гарри Поттер получил трость и, вероятно, увидев фильм, японцы были весьма разочарованы крошечными волшебными палочками.

В испанской версии книг о Гарри Поттере жабу Невилла Лонгботтома, Тревора, которую ему подарил дядя перед поступлением в Хогвартс, с легкой руки переводчиков превратили в черепаху. Вроде бы мелочь, но в результате черепаха в одной из последующих книг ускакала на свободу.