18 отелей, которым захотелось выделиться. И у них это получилось блестяще

В дальних странах мы ищем новые впечатления: стремимся увидеть красоту природы, попробовать новую кухню или просто отдохнуть. Но иногда эти идеи можно реализовать, не покидая отеля. Если вы никогда не видели медовые соты, не расстраивайтесь: в одной из гостиниц Турции вам подадут их на завтрак. А если вы всегда мечтали переночевать под открытым небом, то один из отелей Иордании предоставит такую возможность.

Мы в ADME любим путешествовать, а еще разглядывать фото, которые делают люди в разных уголках мира.

В стамбульском отеле на завтрак подали медовые соты

«В мой номер каждый день приносят новый рулон туалетной бумаги, даже если я не использую предыдущий»

В гостинице дают телефон, которым можно пользоваться, пока вы в ней проживаете

«Наш „романтический“ номер»

А рядом нужно было поставить табличку: «Нельзя нырять». © cthunders / Reddit

«Вместо балкона в моем гостиничном номере есть собственный внутренний дворик»

«Из моего номера открывается вид сразу на 2 вертолетные площадки»

Если приглядеться, то можно рассмотреть на этой стене не совсем обычный узор

«Я остановился в отеле, внутри которого стоит настоящий поезд. Купе в нем — номера для проживания»

«Попросил себе в номер фото Джеймса Эрла Джонса. Обслуживание на 5 звезд»

Американский актер Джеймс Эрл Джонс озвучивал Дарта Вейдера в киноэпопее «Звездные войны», а также Муфасу в мультфильме «Король Лев». — Прим. ADME.

«В моем гостиничном номере в прикроватной тумбочке есть встроенное радио»

«Вид из моего бабл-отеля в Петре, Иордания»

Еще один отель в Иордании

В этом отеле чистота стоит на первом месте

А может, вы просто провели ночь в магазине товаров для дома? © LetThemBlardd / Reddit

Унитаз, покрытый змеиной кожей, в парижском отеле

«Чтобы сэкономить, я и мой бизнес-партнер решили снять один номер. Но такого мы точно не ожидали»

«Мои туфли идеально сочетаются с ковровым покрытием»

«Вид из моего номера в японском отеле»

«Я забыл в гостинице любимого кролика своего 3-летнего сына. Вот так он к нам вернулся»

«Вы не поверите! Что только со мной не приключилось, пока я был здесь! Горничные показали мне, как правильно убираться в комнате. Вы знали, что есть много способов застилать кровать? Кто бы мог подумать! Еще мне показали, как ухаживать за цветами. Мы поливали их каждый день как по часам. Неудивительно, что они такие прекрасные. А по вечерам я работал на стойке обслуживания. Так приятно встречать людей, прибывающих в отель со всей страны и даже со всего мира! А гости из Австралии сказали, что мои уши напоминают им уши кенгуру. В перерывах между работой я играл с собаками хозяина отеля. Они любят вкусняшки и поглаживания по животу. Здесь мне было весело, но я рад, что возвращаюсь домой. Жду не дождусь, когда услышу, чем вы занимались всю эту неделю».