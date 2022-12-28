20+ зимних фото, которые показывают всю прелесть и безумие севера

В детстве мы с нетерпением ждали зиму, чтобы поскорее отправиться на ледяную горку, слепить снеговика или где-нибудь покататься на коньках. А когда выпадал пушистый снег, то нашей радости просто не было предела. Однако с возрастом восторг куда-то подевался, а холодное время года теперь ассоциируется с метелями, пробками на дорогах и скользкими тротуарами. Особенно хорошо это понимают люди, проживающие на севере, где «минус десять» — это теплый денек. Но несмотря на всю свою суровость, природа может не только пугать морозом, но и радовать красотами.

«Вот что стало утром с моими волосами. На улице −38 °C»

У нас так же холодно, но мои волосы такими не становятся. Знаете почему? Да потому что я надеваю шапку. © Squrton_Cummings / Reddit

Северное сияние из окна самолета

«Вот сижу и гадаю, как теперь почистить балкон, чтобы снег не вывалился на ковер»

Элементарно: закройте дверь и подождите до весны. © _MrBalls_ / Reddit

«А у нас за окном снег. Уже 4 метра за 5 дней»

Какие у вас плотные облака за окном. © Miussa / Pikabu

А ведь так сразу и не отличить

Отличный способ показать, что снега выпало совсем чуть-чуть

«Вот такое у меня утро в −57 °C. Не работа, а просто мечта»

Северные ягоды — это шикарно!

Спагетти на морозе — не самая лучшая идея

А может, это привидения устраивают романтический ужин. © shady-tree / Reddit

«Сегодня ночью исполнилась моя маленькая мечта: снять полярное сияние с отражением в воде и снежным лесом вокруг»

Все затопило, замерзло, а потом вся вода ушла

Вышка связи перестала работать из-за сильного холода. Она в буквальном смысле замерзла

«Мама прислала мне фотографию колеса на своей машине»

Так выглядит природа при 45 градусах ниже нуля

Обычные качели. Нет, их не завалили снегоуборочной техникой, это так намело

«На улице пробыл часа 3–4. Сегодня как-то теплее, чем обычно»

«Облокотил щетку на машину и забыл. А когда уехал, то увидел такую картину: щетка примерзла к земле и осталась в таком положении»

«Возвращаюсь дoмой, а на улице 47 градусов мороза»

Человек, который такое придумал, — гений. Главное, чтобы утром не уехать так на работу

«Дефилирую среди снега по дороге в любимое село»

Вот как меняется пейзаж при разных температурах. Слева −24 °C, справа −46 °C

Снег заметало сквозь крошечную щель в двери гаража. И получилось такое