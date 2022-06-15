«Я — плохая мама». Честный текст о том, о чем мы привыкли молчать в тряпочку

«Хорошая ли я мать?» — этот вопрос время от времени задает себе после рождения ребенка каждая женщина. Порой мы повышаем на детей голос, иногда не уделяем им достаточно внимания, совершаем досадные промахи в воспитании, а после грызем себя и начинаем сомневаться в том, что успешно справляемся с материнством.

Мы в ADME решили разобраться, откуда появляется это чувство — «я — плохая мать». И как понять, правдиво ли это ощущение.

Установка «я буду хорошей мамой» появляется у многих из нас в детстве. Маленькие девочки примеряют на себя эту роль, играя в куклы, девушки то и дело слышат: «Ты же будущая мать!» Во время конфликтов с родителями многие думают: «Я точно буду лучше и никогда так себя не поведу». Желая реализовать себя в роли матери, мы, конечно же, представляем себе идеальную картинку. И, даже вооружившись жизненным опытом, оказываемся совершенно не готовыми к тому, как много всего может пойти не так.

Часто первой причиной для самобичевания становится способ родоразрешения. Со времен Древнего Египта люди изыскивали возможность сделать сложные роды безопасными для матери и ребенка, но некоторые женщины считают, что кесарево сечение — это какой-то каприз. Свекровь моей знакомой, дама вроде бы образованная, когда узнала, что невестке сделали кесарево, поджала накрашенные губки и выдавила: «Леночка, ну как можно быть такой эгоисткой? Неужели сложно было постараться ради ребенка?» И муж тут же подпел: «Правда, зайка, чего тебе стоило?» И Леночка немедленно почувствовала себя плохой матерью. А ведь кесарево сечение — операция, которую делают по медицинским показаниям, и восстанавливаться после нее, с младенцем-то на руках, далеко не простое дело.

Искусственное вскармливание — вот еще один выдуманный повод для невроза. Яростные адепты исключительно «натурального питания» часто не готовы брать в расчет никакие объективные обстоятельства. Тут и там можно столкнуться с мнением, что те, кто не сумел наладить кормление грудью, как сказала бы Леночкина свекровь, «плохо старались». А ведь ситуации бывают разные, и руководствоваться надо своим состоянием и потребностями ребенка, а не чьими-то умозаключениями.

Совместный сон, использование пустышки, памперсы вместо раннего приучения к горшку — вот те горячие темы, по которым отдельные личности любят всем и каждому высказывать свое мнение, притом весьма резко и агрессивно. За перечисленные выше действия кто-то может осудить молодую маму, и многие, примеряя к себе некие общественные стандарты, начинают мучиться чувством вины на пустом месте. Но ведь жизнь у всех разная, и если измученная мама, оказавшаяся без поддержки близких, поспит вместе с малышом или даст ему соску, чтобы он не плакал, то ничего страшного не произойдет. А вот если она загонит себя в депрессию, вообразив именно по этим причинам, что «не справляется», то ни ей, ни малышу это не пойдет на пользу.

Дети тоже все развиваются по-разному. Я ненавидела тетрадку, с которой носилась свекровь. В ней было тщательно задокументировано младенчество моего мужа: в каком возрасте начал переворачиваться, когда пополз, сел, сделал первые шаги. Наш сын не укладывался в эти рамки, и я ела себя поедом. Уверенность в том, что это я что-то сделала или делаю не так (читайте: «я — плохая мать»), росла с каждым днем. Поставила мне мозг на место пожилой врач-ортопед, к которому я принесла сына на осмотр. Она сказала: «Разве можно быть такой дурой — у тебя здоровый сын, а ты ему и себе делаешь нервную жизнь своим кудахтаньем. Свекровь? Тетрадка? Да пусть она идет в интернет соревнуется, а тебя оставит в покое». И я выдохнула, поняв, что это и правда какое-то глупое соревнование, не стоящее моего душевного равновесия.

Наши собственные мамы и бабушки с удовольствием рассказывают, как и на работу ходили, и в очередях стояли, и вручную пеленки стирали и при этом не жаловались, а растили нас, таких прекрасных. А у нас вон и посудомойка со скороваркой, и стиральная машинка, а на ребенка времени не хватает. Иначе почему он до сих пор не декламирует стихи, как внук Светланы Петровны из 3-го подъезда?

Молодые мамы грызут себя за то, что им одиноко или страшно, за грязный пол и не приготовленный к приходу мужа ужин, за немытую голову и за то, что у ребенка колики, доходят до нервного истощения, и все потому, что жизнь не укладывается в какую-то идеальную картинку, которую им навязали извне. А жизнь на самом деле непредсказуема, и многое в ней зависит не только от нас. Например, тот же самый пол, который может помыть тот же самый муж. А если у него нет сил, то почему они всегда должны быть у нас?

А книги? Стараясь стать лучше, мы изучаем множество томов о воспитании, развитии и детской психологии. Это полезное чтение, но зачастую и оно оборачивается во вред. Мы читаем об ошибках и их последствиях и в итоге за любым своим поступком видим будущую психологическую травму для дитятки. Мамы испытывают излишнюю ответственность за будущее ребенка, ведь неудачи детей во взрослой жизни многие психологи склонны объяснять родительскими промахами.

Не остается в стороне и школа. На родительских собраниях в нас активно взращивают комплексы, ставя такие рамки, по которым хорошая мама должна заниматься с ребенком с утра до вечера, а в свободное время успевать проявлять активность в родительском комитете. Претензии от педагогов могут «прилететь» и совсем с неожиданной стороны. «Ваш ребенок пришел в джинсах, — сообщила мне однажды классная руководительница. — Мы объявили ему выговор». Сын расстроен, чуть не рыдает. В его возрасте выговор — это почти конец света. Я оправдываюсь: «Но я же писала вам в WhatsApp, что он случайно порвал форменные штаны незадолго до выхода». «Две пары надо иметь», — говорит учительница. «Вторая в стирке», — лепечу я. Тут педагог припечатывает: «Значит, три». У моего мальчика нет трех пар школьных брюк, я — плохая мать.

Выбраться из всех этих невротических ловушек не так просто. Мне, например, очень помогло осознание, что большинство моих тревог завязано не на ребенке как таковом, а на оценке моих поступков кем-то из внешней среды. Свекровью, подругой, воспитательницей, учительницей, да даже комментаторами в интернете. Это для них я всегда «плохо старалась». А ведь существует такое понятие, как «достаточно хорошая мама». Этот термин придумал британский педиатр и психолог Дональд Винникотт. Он даже написал целую книгу под названием «Разговор с родителями», в которой рассказал о том, как не впадать в родительский невроз. Основная идея доктора Винникотта состоит в том, что детям не нужны совершенные матери, а нужны надежные, такие, которые о них заботятся, прислушиваются к ним и дают право на ошибку. И себе, и ребенку.

Ну ведь и правда, может, стоит уже признать, что спокойный и уверенный в себе родитель гораздо нужнее ребенку, чем издерганный, но стремящийся к совершенству? Давайте больше верить нашим детям, когда они утверждают: «Ты самая лучшая на свете мама». Уж им-то точно виднее.