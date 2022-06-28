10 безумных фактов о моде XVIII века, узнав которые захочется забыть фразу «раньше было лучше»

Представления о красоте и стиле разнятся от поколения к поколению. Сегодня мы иронизируем над безумными трендами прошлых столетий, а завтра наши потомки будут с улыбкой рассматривать снимки главных модников начала XXI века. Но так или иначе, костюмы, прически и аксессуары могут многое рассказать о нравах той или иной эпохи.

Мы в ADME решили ознакомиться с модными тенденциями XVIII столетия, которое вошло в историю как Галантный век.

Платье, которое расширяло личное пространство владелицы

В конце XVII века появился новый фасон женского платья — мантуя. Наряд был вдохновлен индийскими халатами и изначально напоминал легкое пальто поверх корсажа. Носили его в неформальной обстановке. Однако уже в начале следующего века силуэт платья претерпел изменения, когда в моду вошли панье — каркасы для придания объема бедрам. Тогда мантуи стали придворной одеждой для формальных мероприятий. Ширина юбки могла достигать 2 метров. Женщина в таком наряде выглядела грандиозно: она занимала в 3 раза больше места, чем мужчина. Конечно же, практичным это платье назвать сложно. Дамам приходилось учиться передвигаться и танцевать в таком наряде. Писательница той эпохи Мария Эджворт раскритиковала любительниц мантуй в одном из своих романов, сравнив их с детьми в ходунках.

«Голубиная грудка» как способ создать благоприятное впечатление

У модниц в особом почете был платок под названием фишю. Он представлял собой квадратный кусок ткани, который женщины складывали надвое по диагонали и перекидывали через плечи концами вперед, чтобы скрыть от посторонних глаз свою зону декольте. Однако дам волновало вовсе не то, что у платья неприличный вырез. С помощью фишю они прятали любые покраснения на коже, которые общество той эпохи могло трактовать как проявление отнюдь не целомудренных чувств женщины. Леди в таком платке напоминали голубей с массивной грудкой. Для того чтобы аксессуар держал объемную форму, они использовали крахмал и проволоку для надежной фиксации изделия.

Фартук считался элитным аксессуаром

Несмотря на то, что передник носили преимущественно простолюдины, в первой половине XVIII этот предмет одежды обрел также и статус модного аксессуара высших слоев общества. Если горничные и поварихи надевали фартуки из льна и хлопка, то знатные женщины украшали свой наряд атласными и шелковыми изделиями, обшитыми кружевом. Именно благодаря повальной моде на передники и появилось ироничное выражение «держаться за чью-то юбку», что на языке оригинала звучало как «держаться за чей-то фартук». Тогда эта фраза употреблялась лишь по отношению к мужчинам, которые вдруг оказались во власти женщины.

Треуголка и нешуточные скандалы вокруг нее

Самым популярным мужским головным убором столетия была треуголка — головной убор определенной формы с загнутыми полями. Она защищала не только от солнца, но и от дождя. За счет того, что углы шляпы выполняли функцию водосточных желобов. Модницы эпохи облюбовали этот лаконичный головной убор и решили позаимствовать его у мужчин, чем вызвали недовольство общественности. Писатели били тревогу, что прекрасный пол превратился в воинствующих амазонок, и призывали женщин отказаться от сугубо мужского головного убора. Однако не бывает аксессуара желаннее, чем тот, на который пытаются наложить табу.

В XVIII веке было засилье блондинов и блондинок

И женщины, и мужчины в обязательном порядке пудрили свои волосы и парики. Пудру изготавливали из кукурузной, пшеничной муки либо крахмала. Такое средство выступало как безопасный краситель и своего рода сухой шампунь против жирности локонов. Наносили пудру кусочком меха, распределяли по волосам пуховкой, а снимали с помощью ножа. Больше всего ценилось такое средство за осветляющие свойства. Предстать на людях с естественным цветом шевелюры считалось весьма смелым решением, потому что таким образом окружающие могут узнать личную информацию о человеке. Каждый оттенок ассоциировался с определенным набором характеристик. Особенно туго приходилось рыжеволосым людям — им приписывали распущенность. Потому мужчины и женщины с ярким цветом волос никак не могли обойтись без пудры.

Почему мужчины массово надели парики

Мужской парик вошел в моду, когда с накладными волосами предстали Людовик XIV и его кузен Карл II. Дело в том, что оба монарха уже не могли похвастаться красивой шевелюрой: первый стремительно лысел, второй — седел. Вслед за королями массово надели парики их придворные, а после и купеческий класс подхватил новый «тренд». И практически весь XVIII век мужчины носили искусственные волосы. Мужчины в париках мучились от жары, поэтому уже самовольно избавлялись от собственной шевелюры — брили голову. Не остались в стороне и офицеры. Однако объемные парики аристократов им не подходили, и для представителей этого сословия изготавливали более практичные изделия: с завитыми локонами у висков и заплетенной косой на затылке. Парики так щедро пудрили, что во время ветра мужчины попадали в неловкую ситуацию: с их голов разлетался косметический порошок, и казалось, что начался снегопад. Популярность искусственных волос для мужчин сошла на нет как раз из-за этой самой пудры. В конце века вышел закон, согласно которому лишь обладатели высоких чинов могли приобрести косметику для парика без каких-либо проблем. Остальные же были обязаны оплатить получение сертификата на покупку пудры. Стоило это удовольствие около $ 122 в эквиваленте.

На голове женщины порой носили сосуд с медом

В 1770-х годах в Европе с подачи Марии-Антуанетты на вершине популярности оказались высокие прически — пуфы, опорой для которых служили валики — каркасы из пробки и ткани. Их помещали на голову и скрывали за зачесанными наверх волосами. Прическу фиксировали специальной помадой на основе животного жира и ароматического масла, пудрили, после чего украшали перьями, цветами и даже овощами.

Так как такая конструкция на голове была весьма притягательна для паразитов, некоторые парикмахеры внутри прически клиентки прятали небольшой сосуд с медом, чтобы привлечь вшей. Последние не должны были оказаться на виду у окружающих, дабы у тех не испортилось впечатление об обладательнице эффектной прически.

Модницы предпочитали серьги-трансформеры

В XVIII столетии пара сережек указывала на высокий статус, потому модницы стремились обзавестись аксессуаром поувесистей. Самой популярной моделью были серьги под названием «жирандоль». Они представляли собой очень крупные украшения с тремя каплевидными подвесками, которые при желании можно было отстегнуть от основания и тем самым изменить внешний вид аксессуара. Тем не менее такие сережки были очень тяжелыми и сильно оттягивали мочки ушей. Потому красавицы эпохи прибегали к различным уловкам. Например, накидывали на верхнюю часть уха конструкцию из проволоки, которая помогала удерживать украшение.

Медальон как украшение со смыслом

В XVIII веке небывалую популярность обрели медальоны. И если сейчас это название может обозначать любую массивную подвеску на длинном шнурке, то в те времена речь шла исключительно о небольшом футляре на цепочке. Внутрь медальона обязательно можно было что-то поместить. Например, небольшой портрет. До появление фотографии рисование миниатюр было особым видом ремесла. Это украшение отличалось от других ювелирных изделий тем, что обладатель вкладывал в него некий смысл. Своим аксессуаром модник сообщал окружающим, что безнадежно влюблен, верен супруге либо скорбит по кому-либо. Во второй половине века европейцы носили медальон преимущественно как предмет траура. Внутри вещицы можно было обнаружить все тот же миниатюрный портрет навсегда ушедшего человека, его локон, а также изображение ангела.

Накладные икры для настоящих мужчин

Развитая мускулатура — гордость мужчины. Однако далеко не каждый знатный джентльмен XVIII века мог похвастаться рельефным телом. Потому модники той эпохи хитрили и на ногах носили фальшивые мышцы. Они придавали своим конечностям дополнительный объем с помощью шерстяных накладных икр, которые были вшиты в носочно-чулочные изделия. Производители такого белья обещали покупателям, что их продукция не только позволит сразить всех наповал красотой «мускулистых» ног, но еще и спасет от холода.