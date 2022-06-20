10 вещей, которые названы в честь реальных женщин, а мы ни сном ни духом об этом

Наверняка сладкоежки не задумываются о том, в честь кого названа, например, шарлотка или же десерт «Павлова». Модницы, щеголяя с сумочкой Kelly от Hermès или же в бардотке, также могут не подозревать, чьи имена заложены в названиях этих вещей.

Мы в ADME провели небольшое расследование и нашли людей, в честь которых названы некоторые вещи.

1. Принцесса Шарлотта — шарлотка

Первоначально это лакомство изготавливали для того, чтобы как-то пусть в ход несвежий хлеб, которым устилалось дно формы. Некоторые историки считают, что этот пирог назван в честь принцессы Шарлотты, жены английского короля Георга III. Она была большой любительницей яблок.

2. Грейс Келли — сумка Kelly от Hermès

Изначально сумка носила название Sac à dépêches («Почтальонская»). В 1954 году она засветилась в фильме Хичкока «Поймать вора», главную роль в котором играла Грейс Келли. Она влюбилась в эту сумку и спустя 2 года, будучи беременной, позировала с ней, прикрывая свой увеличивающийся живот. Сумку сразу же стали называть «Келли», хотя официально она сменила свое название лишь в 1977 году.

3. Королева Виктория — слива «Виктория»

История происхождения сливы «Виктория» поистине загадочна. Доподлинно неизвестно, где был найден этот сорт. Впервые его начали продавать в 1844 году в Швеции, а назвали его в честь английской королевы Виктории.

4. Кейт Миддлтон — пальто Kate от Max Mara

В ноябре 2012 года Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Кембридж. Герцогиня была в пальто от Max Mara. Оно было практически сразу же распродано после того, как Кейт появилась в нем на публике. После чего представители Max Mara объявили о том, что решили назвать его «Кейт» — в честь герцогини.

5. Анна Павлова — десерт «Павлова»

Десерт «Павлова» был изобретен в Новой Зеландии или в Австралии во время или после гастролей по этим странам балерины Анны Павловой примерно в 20-30-х годах. Особенно популярно это лакомство в Австралии и Новой Зеландии на Рождество, которое они празднуют летом.

6. Брижит Бардо — бардотка

В 1960-х годах Брижит Бардо популяризировала топы с открытыми плечами. Впоследствии их стали называть бардотками. Такое же название получило и само декольте, в котором оголены плечи и широко открыта область декольте.

7. Луиза Тетраццини — тетраццини

В традиционной рецептуре тетраццини представляет собой пасту с птицей или морепродуктами с пармезаном в сливочном соусе. Блюдо названо в честь популярной итальянской оперной певицы Луизы Тетраццини. По одной версии, оно было впервые изготовлено в 1908-1910 годах шеф-поваром из Сан-Франциско Эрнестом Арбогастом, по другой — нью-йоркскими умельцами.

8. Ники Минаж — сникерсы Nicky от Giuseppe Zanotti

В 2011 году Джузеппе Занотти представил сникерсы Nicky, музой которых стала певица Ники Минаж. Эти ярко-неоновая обувь с леопардовыми вставками как нельзя лучше подошла певице, известной своим эпатажным стилем.

9. Княгиня Мария Александровна — печенье «Мария»

Печенье «Мария» впервые изготовили в лондонской пекарне в 1874 году. Его приурочили к бракосочетанию княгини Марии Александровны с герцогом Эдинбургским. Впоследствии печенье стало популярным по всей Европе.

10. Блейк Лайвли — помада Blake от L’Oréal

Помада от L’Oréal, названная в честь Блейк Лайвли, была представлена публике в 2015 году. Особенно эффектно она смотрится на обладательницах бледной, оливковой и загорелой кожи.