10 вещей, о которых хозяева дома не скажут гостю прямо в лицо, но за спиной все косточки перемоют

Чтобы не прослыть невежами, следует соблюдать простой свод правил поведения в гостях. Вот только многие пренебрегают этикетом, приходя домой к друзьям и близким родственникам, дескать: «Ну мы же как семья, чего стесняться». Но даже самых тактичных хозяев можно поставить в неловкое положение. Для того, чтобы ненароком не испортить дружбу и в целом показать себя с лучшей стороны, можно ознакомиться со списком ошибок, о существовании которых далеко не все знают.

Осматривать квартиру самостоятельно

Когда гости посещают дом или квартиру, велик соблазн заглянуть во все уголки. Но, согласно правилам этикета, совершать обход частных владений крайне невежливо без разрешения хозяев. Особенно заглядывать в спальни. Порой хозяева сами не прочь провести мини-экскурсию по своей квартире. В остальных случаях самостоятельно разрешено посещать только ванную комнату.

Надевать хозяйские тапочки

Гостеприимные хозяева частенько предлагают гостям, пришедшим без сменной обуви, свои собственные тапки. Однако чужую обувь не следует одевать хотя бы из соображений гигиены. Ведь в тапках может содержаться до 10 миллиардов бактерий. Лучше всего брать сменные тапочки или носки, приготовленные специально для похода в гости. Что точно не нужно делать, так это приходить в чужой дом в уличной обуви, принося с собой грязь и микробы с улицы.

Приводить кого-то без спроса

Вместо того чтобы заявиться в гости с сопровождающим, будь то партнер или ребенок, следует спросить разрешения у хозяев заранее. Поскольку, как в случае с приглашениями на торжественные мероприятия, внезапно появившийся гость может заметно повысить расход хозяев на угощения.

Пытаться скрыть, если что-то сломали или испачкали

Желание сохранить хорошее впечатление может порой зайти далеко. К примеру, гость испачкал скатерть или пролил кофе на ковер, а потом просто попытался скрыть это. Куда вежливее будет тут же рассказать хозяевам и помочь устранить беспорядок.

Просить регулировать температуру

Случается так, что температурный режим в квартире хозяев не подходит гостям: может быть слишком жарко или, напротив, слишком холодно. Но взять пульт от кондиционера и самостоятельно изменить температуру — это не выход. Лучше всего вежливо попросить плед или свитер или же, если гость чувствителен к высоким температурам, пересесть поближе к открытому окну или к включенному кондиционеру.

Прикасаться к хозяйским вещам

Проверять, что находится на полках шкафов или в холодильнике, брать в руки личные вещи владельцев дома — вторжение в личную жизнь. Это совершенно неуместно, даже если кажется, что нет ничего плохого в том, чтобы самостоятельно полистать журнал, лежащий на столике. Специалисты по этикету советуют спрашивать разрешения даже перед тем, как взять в руки книгу с полки.

Просить дать пароль от Wi-Fi

Перед тем как спрашивать пароль от Wi-Fi, следует поставить себя на место хозяев дома. Они пригласили гостя, чтобы уделить ему время, даже если у них была возможность провести весь день, листая смартфон, лежа на диване. Поэтому следует воздержаться и не брать в руки телефон на протяжении всей встречи. В случае если интернет необходим для работы, стоит вежливо подождать некоторое время и просто пообщаться с друзьями, прежде чем просить логины и пароли.

Использовать всю туалетную бумагу

Кроме того, что перед посещением ванной комнаты следует уточнить, каким именно полотенцем можно воспользоваться, необходимо проверить количество туалетной бумаги. Если рулон почти закончился, даже с учетом того, что бумаги вполне хватит на одну персону, нужно деликатно и как можно скорее предупредить об этом хозяев. Иначе можно поставить в неловкое положение следующего посетителя туалета.

Кормить хозяйских домашних питомцев

Очаровательные пушистики могут глядеть на гостей голодным просящим взглядом. Но это не значит, что хозяева не кормят своих любимцев, и их следует тут же начать откармливать пищей со стола. Кроме того, животные могут сидеть на особой диете, и такое проявление заботы может только нанести вред питомцу.

Отказываться от угощения

Многие хозяева и хозяйки любят похвастаться своими кулинарными способностями, щедро заполнив стол разнообразными блюдами собственного производства. Однако даже если угощения и вправду будет великолепны, некоторые ингредиенты могут вызвать аллергию или непереносимость у гостей. Об этом следует узнать заранее. Ведь отказываться от еды будет крайне невежливо. Лучше всего попробовать всего понемногу и выразить свое восхищение кулинарам.