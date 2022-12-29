10 женщин, которые доказали, что для успешной карьеры в шоу-бизнесе не нужно быть сногсшибательной красоткой

Классические стандарты красоты — давно не камень преткновения для современных моделей. На экранах появляется все больше актрис с изюминкой во внешности, а на обложках модных журналов и в рекламных кампаниях крупных брендов модели с неординарной внешностью — явление тоже не столь редкое. И, кажется, очаровывать своей особой красотой эти девушки умеют как будто с рождения.

Омахира Мота

Карьера модели из Доминиканской Республики стартовала в начале 2000-х. В 15 лет Мота разослала свои фотографии во множество агентств, но перезвонили ей только из одного. А потом все закрутилось очень быстро — всех заинтересовала ее внешность, ведь тогда короткая стрижка, пирсинг и татуировки были чем-то новым для модельного мира. Мота пробовала себя и в роли актрисы, она снималась в нескольких фильмах, среди которых «Люди Икс: Последняя битва».

Сидни Суини

Кому-то крупные зубы и широко посаженные глаза могут показаться недостатком, а кому-то, наоборот, изюминкой, добавляющей шарма. И хотя у Сидни Суини были проблемы с принятием своей внешности в подростковом возрасте, она смогла построить успешную карьеру актрисы. За роли в сериалах «Эйфория» и «Белый лотос» Сидни номинировали на премию «Эмми».

Стейси Маккензи

В 90-х яркая внешность этой модели ямайского происхождения привлекла всеобщее внимание, ведь она не была похожа ни на кого другого. Она работала с именитыми модельерами — Жан-Полем Готье и Тьерри Мюглером. Кроме того, Стейси снялась в фильме «Пятый элемент». Также она работала телеведущей в популярном канадском реалити-шоу о моделях.

Аня Тейлор-Джой

Девушка сама не считает себя красивой, однако вся поп-индустрия и множество поклонников по всему миру явно другого мнения, ведь Аня — востребованная модель и актриса. Свой первый контракт она подписала в 16 лет, после того как возле универмага ее заметила модельный скаут. Карьера модели была для нее своего рода трамплином для того, чтобы попасть и в мир кинематографа, о котором Аня всегда мечтала. И теперь за ее плечами роли в сериале «Ход королевы», а также в фильмах «Стекло» и «Прошлой ночью в Сохо».

Джулия Фокс

Изначально Джулия вошла в мир моды как дизайнер одежды и фотограф. Спустя некоторое время она стала появляться в рекламных кампаниях некоторых брендов уже как модель. Также относительно недавно дебютировала как актриса. В 2019 году она снялась в фильме «Неограненные драгоценности» и сразу же была номинирована на премию Gotham Awards в категории «Прорыв года».

Линдси Виксон

На пути к тому, чтобы завоевать свое место в модельном бизнесе, Линдси несколько раз сталкивалась с проблемами. Сначала из-за щели в зубах ее дразнили в средней школе, а потом и директора многих агентств говорили, что ее внешность не подойдет для подиума. Однако все-таки девушка не осталась без внимания. После дебюта на подиуме ее завалили предложениями от знаменитых брендов. Линдси сотрудничала с Chanel, Versace, Alexander McQueen, Fendi, Dior и не только.

Кристен Макменами

Став супермоделью еще в 90-х благодаря своей неординарной внешности, Кристен в свои 58 лет все еще не теряет популярности. Она востребована у самых именитых модных домов и продолжает регулярно появляться на обложках и подиумах.

Девон Аоки

В 13 лет девочку со своим модельным агентом познакомила Кейт Мосс. Несмотря на низкий для такой карьеры рост (165 см), Девон довольно стремительно вошла в этот бизнес и имела большие успехи. Она покоряла подиум за подиумом и становилась лицом многих брендов, среди которых Chanel, Yves Saint Laurent и Versace. Помимо работы в качестве модели Девон отметилась и как актриса в фильмах «Двойной форсаж» и «Город грехов».

Шарлотта Генсбур

Шарлотте буквально было предначертано найти себя в творческой профессии, ведь она родилась в семье актрисы и музыканта. В подростковом возрасте она занималась музыкой с отцом, а благодаря матери практически постоянно находилась на съемочных площадках. И она реализовала себя в обоих направлениях. Шарлотта занимается музыкой и регулярно появляется на киноэкранах. Она удостаивалась премии «Сезар» за роль второго плана и премии Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Лили Коул

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Лили — очень разносторонний человек. Помимо успешной модельной карьеры девушка работает в кино — как в качестве актрисы, так и режиссера. И это не все, Лили еще и писательница, свою книгу она посвятила экологическим проблемам. Также она занимается благотворительностью, предпринимательством и регулярно выступает на международных форумах и мероприятиях.