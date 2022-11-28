10 знаменитостей связали себя узами брака после 40 и доказали, что настоящую любовь можно найти в любом возрасте

Все мы знаем поговорку «Любви все возрасты покорны». Знаменитости нашей подборки обрели счастье на более позднем этапе своей жизни. Давайте посмотрим на эти счастливые пары, чья совместная жизнь только начинается.

1. Рон Перлман

Женился в возрасте: 72 Супруга: Эллисон Данбар

Перлман и Данбар познакомились на съемках телесериала «Стартап». Впервые пару заметили вместе в мае 2019 года. Они объявила о своей свадьбе 14 июня 2022 года. Звезда «Хеллбоя» ранее был женат один раз.

2. Пэрис Хилтон

Вышла замуж в возрасте: 40 Супруг: Картер Реум

Хилтон начала встречаться с бизнесменом Картером Реумом в 2019 году. Пара поженилась 2 года спустя, в ноябре 2021 года. До этого Хилтон не была замужем.

3. Билл Най

Invision/Associated Press/East News

Женился в возрасте: 66 Супруга: Лайза Манди



Билл связал себя узами брака с журналисткой Лайзой Манди в 2022 году. Ранее он был женат, но пара аннулировала брак вскоре после свадьбы.

4. Кирстен Данст

Вышла замуж в возрасте: 40 Супруг: Джесси Племонс

Данст и Племонс познакомились на съемках «Фарго». Влюбленные обручились еще в 2017 году, а связали себя узами брака только в 2022 году. У пары есть 2 сына, которые родились в 2018 и 2021 годах. Ранее Данст была замужем за актером Гарретом Хедлундом.

5. Джош Дюамель

Женился в возрасте: 49 Супруга: Одра Мари

В сентябре 2022 Голливудский сердцеед Джош Дюамель разбил сердца женщин по всему миру года, когда женился на своей давней подруге и участнице конкурса красоты «Мисс мира». Это второй брак Дюамеля: его первой женой была знаменитая певица Ферги.

6. Тайка Вайтити

Женился в возрасте: 46 Супруга: Рита Ора

Знаменитый режиссер и всемирно известная певица встретились в 2021 году. Пара поженилась в 2022 году. Вайтити ранее был женат, и у него есть 2 дочери от первого брака.

7. Бритни Спирс

Вышла замуж в возрасте: 40 Супруг: Сэм Асгари

Спирс и Асгари были вместе в течение многих лет, прежде чем наконец официально поженились в июне 2022 года в их общем доме. Это третий брак певицы, и у нее двое общих детей со своим вторым мужем, Кевином Федерлайном.

8. Кортни Кардашьян

Вышла замуж в возрасте: 43 Супруг: Трэвис Баркер

Пара объявила об отношениях в 2021 году. Они поженились всего чуть больше года спустя. Пара провела 3 церемонии: неофициальную в Лас-Вегасе, официальную в Калифорнии и венчание в Италии. Кардашьян впервые вышла замуж, но у нее трое общих детей с бывшим партнером Скоттом Дисиком.

9. Юэн Макгрегор

Invision/Invision/East News

Женился в возрасте: 51 Супруга: Мэри Элизабет Уинстед

Вторая пара в нашем списке, которая познакомилась на съемках «Фарго», — это Макгрегор и Уинстед. Они начали встречаться в 2017 году, в 2021 году у них родился общий ребенок, а в 2022 году они поженились. Юэн ранее был женат один раз, у него 4 ребенка от своей первой жены.



10. Лина Хиди

Вышла замуж в возрасте: 49 Супруг: Марк Менчака

Звезда «Игры престолов» вышла замуж за Марка Менчака в октябре 2022 года. Это второй брак Хиди. Ранее она была замужем за Питером Лорэном, от которого родила двух детей.