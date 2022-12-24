10+ звезд, которые воспринимают свои морщины как данность и выглядят выше всяких похвал

Считается, что знаменитости прибегают к услугам пластических хирургов чаще других. Ведь в их случае привлекательная внешность является чуть ли не гарантом успеха. Немудрено, что известные люди делают все возможное, чтобы сохранить лицо в первозданном виде. Но даже среди звезд есть женщины, которые принимают возрастные изменения как данность и открыто выступают против всякого рода «улучшений». Наши героини относятся к их числу.

Кира Найтли, 37 лет

Hahn Lionel/ABACA/Abaca/East News

В одном интервью Кира рассказала, что ее вдохновляют женщины с седыми волосами и морщинами. Актриса призналась, что хочет стареть естественно и выглядеть так же, как эти женщины, когда станет старше. Но в то же время она переживает, когда обнаруживает у себя очередной седой волос, и хочет поскорее закрасить его. Кира уверена, что ею в этот момент движет не тщеславие, а боязнь увидеть в зеркале другого человека. Но, судя по фотографиям актрисы, она не собирается менять что-то в своей внешности. И мы поддерживаем ее решение, ведь она с годами становится только прекраснее.

Энн Хэтэуэй, 40 лет

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Звезда фильма «Дьявол носит Prada» считает, что морщины украшают лицо. Энн как-то призналась: «В 23 года мне предложили вколоть ботокс. С 25 до 27 лет я каждый божий день смотрела на свои веки и думала: „Пора, пора, пора!“ А потом поняла, что это не что иное, как следы моей улыбки. Если посмотреть на мои фотографии в юном возрасте, то можно заметить, что я улыбаюсь точно так же с самого детства. В этот момент я осознала: „Вот это настоящая я“. А ботокс „сотрет“ мое лицо».

Кэри Маллиган, 37 лет

ROBYN BECK/AFP/East News

У Кэри был похожий опыт. Актриса обратилась в клинику, чтобы устранить мелкие морщины вокруг глаз, и надеялась, что ей посоветуют крем. Но девушке предложили ввести небольшое количество ботокса, на что Маллиган ответила отказом. Ведь, по словам актрисы, вся ее работа заключается в том, чтобы «двигать» лицом.

Джулианна Мур, 62 года

Invision/Invision/East News

По словам Джулианны, она не из тех, кто осуждает людей за увлечение ботоксом. Но актриса не считает, что инъекции благотворно влияют на внешность. По ее мнению, после ботокса сразу понятно, что человек что-то сделал со своим лицом, и чаще всего это выглядит странно.

Кирстен Данст, 40 лет

LISA O'CONNOR/AFP/East News

Кирстен уверена, что инъекции ботокса «замораживают» мимику. И если актриса планирует построить успешную карьеру и сниматься в исторических картинах, то ей лучше отказаться от подобных процедур. «Я знаю, что мужчины тоже иногда увлекаются ботоксом, мне это не нравится. Я даже не могу воспринимать их игру, потому что постоянно думаю: „Что у них с лицом?“ Ботокс — определенно худшее, что делают люди, из-за него все выглядят опухшими», — говорит звезда.

Сальма Хайек, 56 лет

Evan Agostini/Invision/East News

Актриса делится, что никогда не делала инъекции ботокса. Хотя всерьез подумывала об этом. И чуть ли не попробовала, но одумалась. Сальма подходит к старению по-философски и считает, что красота находится внутри нас, а женщина прекрасна в любом возрасте.

Кейт Уинслет, 47 лет

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Говоря о возрасте, Кейт призналась, что у нее нет никакого желания повернуть процесс старения вспять. Она любит свои морщины, но при этом не забывает ухаживать за кожей, используя грамотно подобранную косметику.

Джейми Ли Кертис, 64 года

JUAN PABLO RICO/AFP/East News

Джейми уверена, что старение так же естественно, как и нежная кожа младенца. «Старение — это эволюция человека в чистом виде», — говорит звезда.

Дженнифер Коннелли, 52 года

Kristin Callahan/Everett Collection/East News

Для звезды фильма «Игры разума» превыше всего счастье и благополучие. Дженнифер поделилась, что не готова истязать себя разными процедурами, чтобы соответствовать общепринятым стандартам, как это делают некоторые люди.

Хайди Клум, 49 лет

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

По мнению Хайди, пластическая хирургия бесповоротно меняет лица людей. И в большинстве случаев это не идет им на пользу. Особенно когда дело касается молодых девушек. «Я знаю девушек вдвое моложе меня, которые уже прибегают к омолаживающим процедурам. Что они собираются делать в 40 или 50, когда в этом действительно будет необходимость?» — делится модель.

Дайан Лейн, 57 лет

PATRICK T. FALLON/AFP/East News

Дайан честно признается, что порой ее беспокоят морщины, дряблость кожи и отечность. Но она считает, что эти изменения естественны. Ведь рано или поздно они затрагивают каждого из нас. И это нормально.

Кристи Тарлингтон, 53 года

Evan Agostini/Invision/East News

Кристи откровенно говорит, что не хочет выглядеть моложе, чем она есть на самом деле. «Наше лицо — это карта нашей жизни. Чем рельефнее она, тем лучше», — считает супермодель.

Дженнифер Лопес, 53 года

Invision/Invision/East News , Invision/Invision/East News

В 53 года Дженнифер выглядит просто шикарно. Неудивительно, что внешность певицы становится поводом для бурных обсуждений в сети. Некоторые уверены, что Лопес обязана своей прекрасной коже омолаживающим инъекциям. Но она уверяет, что никогда не колола ботокс, и расстраивается, когда ее обвиняют во лжи. Мы склонны верить звезде. Ведь на некоторых ее фотографиях отчетливо видны следы возраста. И это прекрасно.

Как вы относитесь к омолаживающим процедурам? Делали ли вы что-то подобное?