11 вещей, которые мы видим чуть ли не каждый день, но ничегошеньки о них не знаем

Простые вещи, которые окружают нас в повседневной жизни, порой хранят в себе настоящие тайны и любопытные истории. Иногда это неизвестная функция давно привычного для нас предмета или продукта, а иногда новый лайфхак или интересная информация, о которой мы даже не догадывались.

Оказывается, мы неправильно используем терку

Многие неправильно используют терку. Сторона с продолговатыми прорезями подходит для получения тонких ломтиков необработанных овощей, таких как картофель, баклажан и кабачок. Самые маленькие отверстия нужны для натирания сыра, орехов, цедры цитрусовых. Дырочки покрупнее предназначены для того, чтобы натирать тонкими полосками сыр и морковь, а также чеснок и имбирь. Сторона с самыми крупными отверстиями подходит для измельчения практически всех овощей, в том числе помидоров для томатного соуса, а также масла.

Настоящая история создания куртки-косухи

Первую кожаную байкерскую куртку в 1928-м создал для Harley Davidson манхэттенский дизайнер плащей Ирвинг Шотт. На создание этой модели, получившей название Perfecto, его вдохновили кожаные куртки летчиков начала 1900-х. Однако в первой половине XX века кожаные куртки уже вовсю вошли в моду — разных фасонов этого предмета гардероба было хоть пруд пруди. И чтобы отличиться на фоне конкурентов, Шотт придумал косую молнию.

Из молока, которое вы пьете, можно делать пластмассу

Молоко в 1900–1945 годах использовалось не только как продукт питания. Из него делали пластиковые украшения и аксессуары: пуговицы, декоративные пряжки, бусы, авторучки, наборы расчесок и кистей. Речь идет о молочном, или так называемом казеиновом пластике (галалите). Кстати, казеин использовался еще древними египтянами в качестве фиксатора для пигментов в настенных росписях.

Овощечистку можно использовать иначе, чем мы привыкли

Если у вас под рукой нет ножа для резки, а вам быстро нужно порезать лук полукольцами, воспользуйтесь ножом-пиллером (это правильное название овощечистки). Ломтики лука у вас получатся тонкими и одинаково ровными.

Раньше мужчины стеснялись ходить под зонтиком

Раньше зонтами пользовались исключительно женщины. И не для того, чтобы скрыться от дождя, а в погожие дни, чтобы защититься от солнца. Мужчины считали это изобретение дамской безделушкой. Пока в XVIII веке положение вещей не изменил английский филантроп Джонас Хенвей. Он стал первым мужчиной, который решил прятаться от дождя под зонтом.

То, что мы привыкли называть орехом кешью, и не орех вовсе

Кешью — это не совсем орехи, скорее они классифицируются как костянки, которые мы получаем из яблок кешью. Ботаники называют эти разросшиеся плодоножки псевдофруктами. Именно на конце этого псевдофрукта и растут кешью. Между прочим, латинское название Anacardium происходит от греческого ana- («вверх») и cardia («сердце»). Возможно, оно отсылает к сердцевидной форме плода.

Таинственный треугольник из стрелок на упаковке содержит важную информацию

Треугольник из 3 стрелок, который вы можете увидеть на таре, указывает на то, что данный материал подлежит переработке. Также этот символ может означать, что товар (или его часть) сделан из вторсырья. Цифра внутри треугольника указывает на код, обозначающий тот или иной вид сырья.

У игольницы есть как минимум еще одна неучтенная функция

Некоторые игольницы наполняют наждачным песком, который содержит оксид алюминия и железа. Так что эту вещицу можно использовать не только для хранения иголок и булавок, но и для полировки, заточки предметов и удаления ржавчины.

Пачка чипсов наполнена вовсе не воздухом

Пакеты для чипсов заполняют не воздухом, как вы могли подумать, а азотом, который призван сохранять свежесть чипсов, предотвращать возгорание и создавать необходимую амортизацию во время транспортировки, чтобы чипсы не крошились.

Пупырчатая пленка появилась в результате провала одного бизнеса

Воздушно-пузырчатую пленку создали в 1957 году. Инженеры Альфред Филдинг и Марк Шаванн решили изобрести текстурированные обои, соединив вместе 2 занавески для душа, в результате чего образовался лист с пузырьками воздуха. Но стартап не имел успеха, и

в 1960 году Филдинг и Шаванн нашли своему изобретению другое применение — начали использовать его для упаковки предметов. Их первым крупным клиентом стала технологическая корпорация IBM, которая нуждалась в материале для безопасной поставки компьютерных запчастей.

Синие полоски на гигиенических тампонах сделаны вовсе не для красоты