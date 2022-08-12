12 правил приличия, которые многие хозяева питомцев нарушают без зазрения совести

Почти для каждой ситуации продуманы свои правила хорошего тона. Существуют даже нормы этикета для владельцев домашних животных. Знакомый с ними человек, например, ни за что не возьмет на прогулку с собакой ее игрушки и не позволит чужому ребенку тискать своего кота.

Мы в ADME выяснили, какие правила приличия стоит соблюдать собачникам и кошатникам, чтобы избежать неловких ситуаций и обезопасить питомцев.

Не брать на прогулку с питомцем лакомства и игрушки

Некоторые хозяева, отправляясь на площадку с собакой, берут с собой вкусняшки и дрессируют питомца на свежем воздухе. Или приносят любимые мячики животного, чтобы поиграть с ним. Но это не такая уж хорошая идея. Другие собаки могут попытаться отобрать эти вещи, что приведет к стычке. К тому же у чужой собаки может оказаться аллергия на лакомство, которое она стащит у вашей.

Не разговаривать по телефону во время прогулки

Как и маленьких детей, собак во время прогулки не стоит оставлять без присмотра ни на секунду. Разговоры по телефону, переписка или просмотр забавных видеороликов могут отвлечь хозяина в самый неподходящий момент. Например, когда его питомец ввяжется в потасовку.

Не настаивать на игре собаки с чужими питомцами

Если на прогулке с собакой вы повстречали другого человека с питомцем, лучше позволить животным обнюхать друг друга, а затем двигаться дальше. Игры собак, которых держат на поводках, опасны, поскольку они рискуют запутаться в ремнях и получить травмы. К тому же не все животные хотят знакомиться с другими, так что не стоит им навязываться.

Держать собаку ближе к себе на тротуаре

Во время прогулки с собакой по тротуару советуют держать ее поближе к себе, чтобы она не приставала к проходящим мимо людям. А когда вам навстречу идет человек, стоит уступить ему путь и сойти с тротуара. Если питомец нервничает, когда рядом с ним появляются другие животные, лучше скомандовать ему сесть и подождать, пока они пройдут.

Не оставлять собаку у магазина

Оставлять питомца привязанным у магазина опасно и для него самого, и для окружающих. В жаркий день собаке достаточно провести всего несколько минут на солнце, чтобы у нее проявились симптомы теплового стресса. Животным бывает некомфортно и страшно оставаться одним на улице, когда мимо то и дело проходят незнакомцы. Если прохожий попытается почесать пса за ухом, зверь может отреагировать агрессивно.

Предупреждать гостей о том, что в доме есть животные

Перед тем как приглашать в гости новых знакомых, советуют предупреждать их о своих питомцах. У человека может быть аллергия либо он просто боится или не любит животных. Так что лучше провести встречу в другом месте или закрыть питомца в соседней комнате на время визита.

Чистить мебель перед приходом гостей

Перед приходом знакомых стоит убрать шерсть питомцев с мебели и ковров. Это особенно важно, если среди гостей есть аллергики. Очищать мебель удобно липким роликом или специальной щеткой. Для полов пригодится резиновая швабра. Шерсть с ковра сначала советуют собрать руками в перчатках, а затем пропылесосить. В продаже есть специальные пылесосы, которые справляются с уборкой шерсти эффективнее обычных. В них встроены фильтры, способные очистить помещение даже от перхоти питомцев.

Не разрешать питомцам попрошайничать в присутствии гостей

Некоторые кошки не успокоятся, пока не убедятся, что их миски полны корма. Они могут сидеть под столом и царапать ноги хозяевам и гостям, требуя еды, или забираться на стол и лезть в тарелки. Если посетитель любит животных, то он простит такое нахальство. В противном случае лучше сразу покормить питомца и изолировать его в другой комнате.

Спрашивать у родителей разрешение, прежде чем позволять их детям играть с питомцами

Детям бывает сложно сдержаться и не поиграть с милым щеночком или котенком. Но не стоит давать детям тискать кота, не спросив разрешение родителей. Важно наблюдать и за поведением самих питомцев. Если заметно, что они нервничают, лучше оставить их в другой комнате, подальше от маленьких гостей.

Отправляясь в гости с питомцем, брать с собой все необходимые вещи

Перед походом с питомцем в гости (особенно если путь предстоит долгий) стоит продумать все возможные сценарии и прихватить с собой вещи, которые могут неожиданно пригодиться. Например, баночку корма и ключ для нее, игрушки, поводок, переноску, пакет для мусора, дезодорант для ковра и другие необходимые мелочи. Тогда любимец не доставит неудобства вам и вашим знакомым.

Научить собаку правильно приветствовать людей

Многие собаки волнуются, когда встречают новых людей. Поэтому становятся гиперактивными, начинают прыгать и облизывать человека. Чтобы исправить такое поведение и научить любимца сдерживать эмоции, потребуется дрессировка. Например, полезно будет порепетировать встречу с новым человеком. Для этого советуют попросить знакомого специально зайти в гости. Когда он позвонит в дверь, хозяину следует дать собаке команду «Сидеть!», а при необходимости посадить ее на поводок. Когда питомец послушается, его нужно поощрить. А еще можно дать в руки гостю собачье лакомство. Если он бросит угощение на пол, то отвлечет внимание пса от себя.

Отучить собаку все время лаять

Постоянный лай собаки доставляет неудобство как владельцу животного, так и соседям. Даже если кажется, что пес гавкает просто так, у него может быть для этого повод. Например, он реагирует на какие-то звуки или пытается привлечь внимание. Чтобы отучить животное лаять, нужно выяснить причину такого поведения. Стоит убедиться, что питомец достаточно играет и скандалит не от скуки. Еще нелишним будет приучить его переставать гавкать по команде.