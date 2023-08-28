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15+ каверзных вопросов из «Кто хочет стать миллионером?», которые поставят в тупик даже умников

Культура
43129

«Кто хочет стать миллионером»? — одна из наших излюбленных телевикторин. Она выходит на экраны вот уже более 20 лет. В ней принимают участие не только обычные зрители, но и звезды. Мы решили пересмотреть выпуски этой передачи и задать вам самые каверзные вопросы.

1.

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© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

2.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

3.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

4.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

5.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

6.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

7.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

8.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

9.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

10.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

11.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

12.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

13.

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Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

14.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

15.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

16.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

17.

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Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

18.

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Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© Кто хочет стать миллионером? / Первый канал

Нешуточные страсти разгораются не только в телевикторине «Кто хочет стать миллионером?», но и в «Что? Где? Когда?». Например, вы бы смогли ответить на вопрос: «Для кого предназначены гостиницы, в которых есть номера класса „люкс“ с обязательным наличием аквариума?» Знаток не справился с ним.

Фото на превью Кто хочет стать миллионером? / Первый канал
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43129
AdMe/Культура/15+ каверзных вопросов из «Кто хочет стать миллионером?», которые поставят в тупик даже умников
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