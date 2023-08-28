15+ каверзных вопросов из «Кто хочет стать миллионером?», которые поставят в тупик даже умников

«Кто хочет стать миллионером»? — одна из наших излюбленных телевикторин. Она выходит на экраны вот уже более 20 лет. В ней принимают участие не только обычные зрители, но и звезды. Мы решили пересмотреть выпуски этой передачи и задать вам самые каверзные вопросы.