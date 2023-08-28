15+ каверзных вопросов из «Кто хочет стать миллионером?», которые поставят в тупик даже умников
«Кто хочет стать миллионером»? — одна из наших излюбленных телевикторин. Она выходит на экраны вот уже более 20 лет. В ней принимают участие не только обычные зрители, но и звезды. Мы решили пересмотреть выпуски этой передачи и задать вам самые каверзные вопросы.
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Нешуточные страсти разгораются не только в телевикторине «Кто хочет стать миллионером?», но и в «Что? Где? Когда?». Например, вы бы смогли ответить на вопрос: «Для кого предназначены гостиницы, в которых есть номера класса „люкс“ с обязательным наличием аквариума?» Знаток не справился с ним.
Фото на превью Кто хочет стать миллионером? / Первый канал
AdMe/Культура/15+ каверзных вопросов из «Кто хочет стать миллионером?», которые поставят в тупик даже умников
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