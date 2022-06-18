15 пар знаменитостей, которых, кажется, разлучили в роддоме
В мире живет почти 8 млрд человек, поэтому предположения о том, что чуть ли не у каждого из нас есть двойники, не звучат совсем уж безумно. Среди звезд вот тоже есть очень похожие люди: смотришь на них, и кажется, что они родственники.
Мы в ADME отыскали звезд, которые легко могли бы заменять друг друга, когда это нужно.
Блейк Лайвли и Сара Ремер
Аманда Сейфрид и Гёзде Кая
Роуэн Аткинсон и Арнальдо Манджини
Лили Рейнхарт и Сара Гадон
Джон Леннон и Хавьер Паризи
Эмма Уотсон и Кэри Льюис
Нина Добрев и Виктория Джастис
Кара Делевинь и Мария Горячёва
Ева Мендес и Джина Гершон
Келли Рипа и Сиенна Миллер
Риз Уизерспун и Бриттани Сноу
Дрю Бэрримор и Азура Скай
Пенелопа Крус и Диана Сильверс
Ума Турман и Сара Полли
Дениз Ричардс и Даутцен Крус
А как бы вы отреагировали, если бы неожиданно встретили очень похожего на вас человека?
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