AdMe
AdMe

15 пар знаменитостей, которых, кажется, разлучили в роддоме

20634

В мире живет почти 8 млрд человек, поэтому предположения о том, что чуть ли не у каждого из нас есть двойники, не звучат совсем уж безумно. Среди звезд вот тоже есть очень похожие люди: смотришь на них, и кажется, что они родственники.

Мы в ADME отыскали звезд, которые легко могли бы заменять друг друга, когда это нужно.

Блейк Лайвли и Сара Ремер

Аманда Сейфрид и Гёзде Кая

Роуэн Аткинсон и Арнальдо Манджини

Лили Рейнхарт и Сара Гадон

Джон Леннон и Хавьер Паризи

Эмма Уотсон и Кэри Льюис

Нина Добрев и Виктория Джастис

Кара Делевинь и Мария Горячёва

Ева Мендес и Джина Гершон

Келли Рипа и Сиенна Миллер

Риз Уизерспун и Бриттани Сноу

Дрю Бэрримор и Азура Скай

Пенелопа Крус и Диана Сильверс

Ума Турман и Сара Полли

Дениз Ричардс и Даутцен Крус

А как бы вы отреагировали, если бы неожиданно встретили очень похожего на вас человека?

Фото на превью Harry Potter and the Goblet of Fire / Warner Bros. and co-producers
20634
AdMe/Культура/15 пар знаменитостей, которых, кажется, разлучили в роддоме
Поделиться этой статьёй