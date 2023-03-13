15 простых секретов красоты от знаменитостей, которые под силу повторить каждому

Вне зависимости от того, любят знаменитости пользоваться косметическими средствами или нет, им часто приходится осваивать различные трюки, которые позволяют им подать свою внешность максимально выгодно. Кто-то подсматривает рецепты и приемы в соцсетях, другие перенимают их от старших родственников. В любом случае все эти хитрости достаточно просты и применять их под силу любому.

Карди Би использует луковую воду для волос

Richard Shotwell/Invision/East News

Чтобы придать своей шевелюре блеск и сияние, певица ухаживает за волосами с помощью лукового настоя. Она отваривает луковицы в воде, а затем использует полученную жидкость во время мытья. Карди Би призналась, что это старый рецепт. В какой-то момент она прекратила им пользоваться просто из-за собственной лени. Кстати, по ее словам, никакого неприятного аромата после такого мытья не появляется.

Кендалл Дженнер подчеркивает только контур верхней губы

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Раньше известная модель с помощью помады или карандаша полностью обводила губы, чуть выступая за края. Недавно она узнала, что для придания рту припухлости достаточно подчеркнуть лишь верхнюю линию, а потом аккуратно распределить средство по остальной части губ. Это создает эффект, сходный с применением филлеров.

Приянка Чопра делает маски из кокосового масла для волос

Joel C Ryan/Invision/East News

Актриса отмечает, что состояние шевелюры сильно влияет на ее самооценку. Но без должного ухода ее густые волосы быстро становятся сухими и их сложно привести в порядок. Поэтому перед мытьем головы она обычно втирает в кожу кокосовое масло, оборачивает голову теплым полотенцем примерно на час, а затем смывает средство. По ее мнению, это отлично питает кожу головы, а волосы растут более здоровыми.

Джулианна Мур использует маленькую хитрость, чтобы карандаш ровно очерчивал брови

ISABEL INFANTES/AFP/East News

Актриса сетует, что умудрилась практически уничтожить собственные брови, поэтому их прорисовка каждый раз превращается для нее в подвиг. Чтобы сделать линии ровнее, она начинает работать карандашом от центра, очерчивая нижний контур. При этом Мур упирается подушечкой мизинца в кончик носа, что помогает ей держать карандаш ровнее.

Мэдлин Клайн наносит очищающий гель для лица кисточкой

Этот трюк звезда ленты «Достать ножи: Стеклянная луковица» подсмотрела в TikTok, и, по ее словам, он действительно помогает ей бороться с прыщами. Сначала она выливает достаточное количество средства на ладонь, взбивает его, а потом с помощью кисти наносит на лицо. Затем подушечками пальцев аккуратно прижимает кожу, вдавливая гель, а после уже смывает пену. По ее ощущениям, такой способ помогает значительно лучше очищать поры.

Оливковое масло помогло Хлое Грейс Морец справиться с акне

Vianney Le Caer/Invision/East News

Знаменитости иногда используют необычные способы для решения проблем с кожей. Когда обычные методы не смогли избавить Морец от акне, она решила протестировать оливковое масло. И спустя несколько месяцев ее кожа стала выглядеть значительно лучше. Актриса отмечает, что использование масла, как это ни удивительно, сделало ее сухую кожу более нейтральной. Перед тем как наносить тушь, девушка обычно разбавляет ее небольшим количеством воды, чтобы ресницы не слипались и на них не появлялись комочки.

Эмма Робертс ставит небольшие точки в центре нижних век

Jordan Strauss/Invision/East News

Актриса любит вводить людей в заблуждение, изображая, что она пользуется косметикой значительно больше, чем она это делает в действительности. Обычно Робертс не перебарщивает, делая макияж глаз, — она лишь подкрашивает ресницы тушью и наносит немного теней на верхние веки. Чтобы подчеркнуть выразительность взгляда, Эмма просто ставит небольшие точки в центре нижних век по краю ресниц.

Вместо крема для глаз Сидни Суини использует вазелин

Thomas Bohlen/Starface/STARFACE PHOTO /East News

Актриса не уверена, всем ли подойдет этот метод, но она использует обычный вазелин для обработки кожи под глазами. А когда остальные участки лица кажутся ей слишком сухими, она наносит это средство везде. До этого Суини перепробовала множество средств, но все они пересушивали кожу, из-за чего макияж плохо ложился. Девушка решила попробовать вазелин, и это все изменило. Кроме того, она снимает макияж с глаз с помощью этого средства.

Блейк Лайвли использует мамины рецепты по уходу за волосами

Invision/Invision/East News

Хотя актриса берет на заметку далеко не все советы своей мамы, она все-таки пользуется некоторыми домашними рецептами по уходу за собой из ее коллекции. Так, Лайвли ухаживает за волосами с помощью масок из яичных желтков и майонеза. По ее словам, эта смесь отлично работает.

Меган Ти Сталлион использует два оттенка, чтобы создать идеальные губы



Invision/Invision/East News

Певица сначала наносит на губы темный оттенок, затем берет более светлое средство и подкрашивает им центральную часть. После этого она аккуратно смешивает два цвета, добиваясь великолепного эффекта. Чтобы глаза выглядели выразительнее, она выделяет внутренние уголки с помощью светлых бликов, а область под глазами обрабатывает с помощью легкого тонального крема вместо консилера, который через несколько часов на ее коже начинает «трескаться».

Брук Шилдс использует необычную технику, чтобы придать выразительности своим бровям

JA / Everett Collection / East News

Густые широкие брови давно стали визитной карточкой актрисы. Чтобы придать им необходимый вид, Шилдс использует не косметические продукты, а специальный карандаш для рисования, с помощью которого художники создают наброски. Он отлично заполняет любые проблемные места. После этого актриса просто проводит специальной помадой по бровям, чтобы дуги выглядели ровными, а волоски идеально лежали.

Дрю Бэрримор предпочитает подводку естественных оттенков

Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Чтобы подчеркнуть выразительность своих глаз, актриса выбирает подводку не белого цвета, которая, на ее взгляд, выглядит не слишком натурально, а более естественных, розовых оттенков. Она открыла для себя новую подводку, которую наносит на внутреннюю линию ресниц. По мнению Бэрримор, розовый цвет придает ее глазам яркость и благодаря этому они просто сияют.

Кейт Уинслет пользуется художественными кисточками для нанесения макияжа

Vianney Le Caer/Invision/East News

Актриса старается не перебарщивать с использованием пудры, так как ей не нравится, когда ее кожа выглядит слишком матовой. Для нанесения косметики она обычно применяет профессиональные кисточки, которые используют художники, так как они ей кажутся более эффективными. Уинслет избегает наносить тяжеловесные средства на область вокруг глаз. Такая косметика спустя какое-то время собирается в складочки и добавляет лишних лет.

Деми Мур старается мыть голову пореже

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

На протяжении своей карьеры Деми Мур часто экспериментировала с волосами. Она перекрашивала их в другой цвет, меняла прическу, а один раз побрилась налысо. Сейчас звезда предпочитает не трогать свои волосы без особой необходимости. Если актрисе не предстоит выход в свет, она избегает любых укладок и как можно реже моет голову. Мур считает, что здоровье волос идет изнутри, поэтому не увлекается какими-то специальными процедурами и просто подравнивает кончики время от времени.

Чтобы помада лежала идеально, Эмили Элин Линд отшелушивает кожу губ

Invision/Invision/East News

Чтобы губы выглядели припухшими, а помада ложилась ровно, актриса использует один трюк. Сначала снимает слой старой кожи с помощью небольшого полотенца. Она аккуратно протирает тканью рот и область вокруг него. После этого Линд наносит помаду, причем в центральной части верхней губы она делает это с помощью пальца — так макияж выглядит более натурально. Затем припудривает рот и добавляет второй слой помады.

Фото на превью Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News