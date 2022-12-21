16 нарядов, в которых знаменитости вышли на красную дорожку, повернулись спиной и сразили публику наповал
Некоторые знаменитые дамы, собираясь пройтись по красной ковровой дорожке, выбирают платья и костюмы, которые будут эффектно выглядеть не только спереди, но сзади. А потому и позируют перед фоторепортерами так, чтобы публика могла оценить всю красоту наряда от кутюрье.
1. Кейт Бланшетт
2. Зендея
3. Шарлиз Терон
4. Дженнифер Лопес
5. Блейк Лайвли
6. Скарлетт Йоханссон
JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News, © George Pimentel / Getty Images Entertainment / Getty Images
7. Изабель Гулар
8. Лора Марано
9. Кейт Бекинсейл
10. Керри Вашингтон
11. Габриэль Юнион
12. Диана Крюгер
13. Клэр Дэйнс
14. Белла Хадид
15. Анджела Бассетт
16. Ирина Шейк
Платье какой знаменитости сзади выглядит не менее эффектно, чем спереди?
Фото на превью Kristin Callahan / Everett Collection / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News
AdMe/Культура/16 нарядов, в которых знаменитости вышли на красную дорожку, повернулись спиной и сразили публику наповал
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