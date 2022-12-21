16 нарядов, в которых знаменитости вышли на красную дорожку, повернулись спиной и сразили публику наповал

Некоторые знаменитые дамы, собираясь пройтись по красной ковровой дорожке, выбирают платья и костюмы, которые будут эффектно выглядеть не только спереди, но сзади. А потому и позируют перед фоторепортерами так, чтобы публика могла оценить всю красоту наряда от кутюрье.