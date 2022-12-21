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16 нарядов, в которых знаменитости вышли на красную дорожку, повернулись спиной и сразили публику наповал

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Некоторые знаменитые дамы, собираясь пройтись по красной ковровой дорожке, выбирают платья и костюмы, которые будут эффектно выглядеть не только спереди, но сзади. А потому и позируют перед фоторепортерами так, чтобы публика могла оценить всю красоту наряда от кутюрье.

1. Кейт Бланшетт

Sipa USA / Sipa USA / East News, Carlos Piaggio / The Grosby Group / Grosby Group / East News

2. Зендея

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / East News, Laurent Vu / SIPA / SIPA / East News

3. Шарлиз Терон

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Invision / Invision / East News

4. Дженнифер Лопес

CHRIS DELMAS / AFP / East News, CHRIS DELMAS / AFP / East News

5. Блейк Лайвли

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News

6. Скарлетт Йоханссон

7. Изабель Гулар

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

8. Лора Марано

MARK RALSTON / AFP / East News, Invision / Invision / East News

9. Кейт Бекинсейл

AFP / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS

10. Керри Вашингтон

Evan Agostini / Invision / AP / East News, AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

11. Габриэль Юнион

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

12. Диана Крюгер

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

13. Клэр Дэйнс

Lumeimages, PacificCoastNews / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS

14. Белла Хадид

East News, Charles Sykes / Invision / AP / East News

15. Анджела Бассетт

Pool AP / Associated Press / East News, A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / East News

16. Ирина Шейк

Ron Sachs / CNP / AdMedia / Capital Pictures / EAST NEWS, renaschild / Depositphotos

Платье какой знаменитости сзади выглядит не менее эффектно, чем спереди?

Фото на превью Kristin Callahan / Everett Collection / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News
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AdMe/Культура/16 нарядов, в которых знаменитости вышли на красную дорожку, повернулись спиной и сразили публику наповал
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