16 признаков, которые помогут понять, что вас любят

Когда мы влюбляемся, мы начинаем искать даже малейшие намеки на то, что наши чувства взаимны. Вы можете начать обращать внимание на каждую мелочь, спрашивать общих друзей и т. д. или прочитать советы, которые мы дадим в этой статье. На самом деле выяснить, испытывают ли к вам нежные чувства, проще, чем вы думаете, и совершенно неважно, находитесь ли вы на стадии знакомства или уже состоите в отношениях с этим человеком.

Мы в ADME расскажем вам о 16 признаках, на которые следует обратить внимание, когда вы хотите понять, действительно ли вас любят.

1. Человек, который вас любит, будет вести себя естественно

Для начала обратите внимание на поведение человека. Если он, например, не чувствует себя уверенно, когда разговаривает с окружающими, но рядом с вами может показать истинного себя, значит, вы ему дороги. Все мы знаем: в обществе близких людей мы чувствуем себя комфортно и расслабленно. Открыться — значит не чувствовать необходимости всегда оставаться идеальным и не бояться выглядеть глупо. Кроме того, если кто-то показывает искренние эмоции или делится своими переживаниями, возможно, этот человек к вам неравнодушен.

2. Вам обоим весело проводить время вместе

Вы можете понять, что чувства взаимны, если вы веселитесь от души каждый раз, когда встречаетесь. Ведь тот факт, что вы оба стремитесь проводить время вместе, уже о чем-то да говорит. Даже когда вам всю ночь приходится работать над скучным проектом, человек, которому вы небезразличны, будет рад помочь вам в этом деле. Ему все равно, занимаетесь ли вы чем-то интересным или нет, ведь вы вместе, а это единственное, что поистине имеет значение.

3. Вы чувствуете поддержку

Человек, которому вы дороги, будет искренне желать для вас только самого лучшего. Если вы попали в неприятную ситуацию, он даст вам совет и поможет исправить ошибки. Помните: тот, кто вас любит, никогда не будет вас унижать, постоянно указывая на ваши недостатки. Он поможет развивать ваши лучшие качества и побудит вас расти как личность.

4. Человек, которому вы небезразличны, не может отвести от вас взгляд

Invision / Invision / East News

Мы знаем точно, что, если человек испытывает к вам нежные чувства, он будет пытаться установить зрительный контакт. Например, когда вы пойдете на свидание, внимательно следите за тем, как он себя ведет во время разговора. Он будет очень долго и очень пристально смотреть вам в глаза. Так и появляется эмоциональная связь.

5. Он хочет создать с вами семью

Если человек говорит с вами о будущем, скорее всего, он испытывает к вам очень теплые чувства. Когда партнер часто обсуждает с вами совместные планы на будущее, например, путешествия, то, как будут выглядеть ваши дети, или хочет познакомить вас со своей семьей, значит, он и правда вас любит.

6. Он уважает ваше мнение

Любви не бывает без уважения. Даже если ему нужно принять решение по поводу чего-то незначительного, тот, кто вас любит, обязательно посоветуется с вами и прислушается к вашему мнению.

7. Вы делитесь секретами

Если этот человек вам говорит: «Я еще никому об этом не рассказывал», значит, он вам доверяет. Открыться кому-то нелегко. Вы можете рассказать о ваших страхах, особых моментах жизни и поделиться своими секретами, только если полностью уверены в человеке. Если ваши чувства взаимны, вам обоим будет комфортно обмениваться самым сокровенным.

8. Вы всегда можете рассчитывать на этого человека

Если в вашей жизни наступили нелегкие времена, человек, которому вы небезразличны, будет вас поддерживать. Что бы ни случилось, он выслушает вас и всегда будет рядом. Ему необязательно решать все ваши проблемы, потому что, возможно, это и не нужно, но он даст вам ту энергию, которая поможет справиться с неприятностями самостоятельно.

9. Он пишет и звонит вам, когда вы далеко друг от друга

face to face / FaceToFace / Reporter / East News

Когда вы находитесь вдали друг от друга, ваш любимый человек не перестает вам писать. Он будет постоянно говорить о том, как сильно по вам скучает. Но не забывайте: дело не в количестве, а в качестве. Если кто-то действительно вас любит, он будет стараться поддерживать с вами связь, но не будет заваливать вас сообщениями.

10. Он дает вам свободу

VALERIE MACON / AFP / East News

Тот, кто вас любит, знает, что вам тоже нужно время для себя. Возможность побыть наедине с собой, отдельно от партнера — важная часть зрелых и здоровых отношений. Вам необязательно все время быть вместе. Человек, которому вы дороги, дает вам возможность заниматься тем, чем вы хотите. Помните, что любовь не сковывает, а дает свободу.

11. Он знакомит вас со своими близкими

Согласитесь, вы не будете знакомить со своей семьей и друзьями кого попало. То же самое относится и к другому человеку. Тот, кто вас любит, захочет, чтобы вы познакомились с дорогими ему людьми. Вашему партнеру важно, чтобы вы общались с его семьей и друзьями, и тогда связь между вами станет еще крепче.

12. Он ценит ваш внутренний мир

Если человеку важен ваш внутренний мир, например, он подчеркивает вашу индивидуальность или подмечает хорошие качества, может по достоинству оценить заботу или любовь к окружающим, значит, он действительно вас любит. Ценить должны за то, кто вы есть, а не только за то, как вы выглядите.

13. Если кто-то действительно вас любит, он не скажет об этом на втором свидании

Любовь с первого взгляда — это не больше чем просто влечение. Ведь все-таки мы ищем человека, который будет разделять с нами те же взгляды и ценности, а после первой встречи бывает сложно понять, чем вообще живет собеседник. Настоящая любовь требует работы. Если уже на втором свидании человек решает, что безумно в вас влюблен, следует задуматься. Когда кто-то действительно вас любит, он будет знать, что любовь — это работа двух человек, которая не может дать свои плоды лишь за один день. Любовь и развитие отношений требуют времени, сил, доверия и готовности разрешать разногласия вместе.

14. Вы можете определить, любит ли вас кто-то, по тому, как он ведет себя рядом с вами

PacificCoastNews.com / East News

Если вы все еще узнаете друг друга, вы можете легко понять, что чувствует человек, находясь рядом с вами. Когда он действительно в вас влюблен, он будет вести себя расслабленно, смеяться без причины, чувствовать легкое волнение и улыбаться, когда вы просто о чем-то говорите. Даже когда вы не рассказываете что-то суперсмешное, его добрые усмешки будут выдавать то, что он на самом деле чувствует.

15. Тот, кто действительно вас любит, помнит о мелочах

Даже если вы упомянули о чем-то только один раз, человек, который вас любит, будет помнить, какой попкорн вы берете, когда идете в кино, какой сериал вы смотрите в пятницу вечером, какие цветы вам нравятся и т. д. Ведь мы всегда внимательно слушаем дорогого нам человека и помним о том, что делает его счастливым. Даже если вы просто обмолвились о чем-то в разговоре, ваш партнер запомнит это. Он всегда будет думать о вас и будет хотеть сделать вам приятное.

16. Вы можете определить, любит ли вас кто-то, по языку его тела

Наше тело всегда показывает наши истинные чувства, даже если мы очень тщательно пытаемся их скрыть. Обратите внимание на то, как ведет себя партнер, например, может, он нежно сжимает вашу руку, приобнимает или чувствует себя расслабленно, когда вы разговариваете. Так вы сможете понять, что действительно дороги этому человеку.